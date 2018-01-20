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1955 model Porsche'yi yenilediler

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 20.01.2018 11:07 | Son Güncelleme 9 saat önce

1955 model Porsche 356B'yi satın alan adam onu baştan yenilemeye karar verdi.

Hurda aracın son haline çok şaşıracaksınız

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Yüzüne bakılacak durumu olmayan aracın son hali ağızları açık bıraktı.
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İşte müthiş değişim..
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Anahtar Kelimeler:
değişim hurda Porsche 356B

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