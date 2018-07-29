HABER

1975 model arabası için bakın ne kadar istiyor…

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

Konya’da 45 yıllık bir kaportacı, orijinal parçalarla ve sadece bu araç için kullandığı sehpada bir buçuk senede topladığı 1975 model Murat 124 otomobilini 65 bin liraya satışa çıkardı.

Konya’da klasik otomobil meraklısı oto kaporta ustası 57 yaşındaki Osman Akten, kötü durumda aldığı 1975 model Murat 124 otomobilini tamamen fabrikasyon ürünü olarak modifiye etti.

Bir buçuk senede topladı!

1 / 10

45 senelik mesleki tecrübesinden faydalanan Akten, aracını özel bir sehpa üzerinde bir buçuk senede toplayarak 65 bin liraya satışa çıkardı.
2 / 10

Osman Akten, bir internet sitesinde satışa çıkardığı otomobilinin fiyatını gösterdiği emek ve harcadığı miktara göre belirlediğini söyledi.
3 / 10

"BEN BUNU BİNMEK İÇİN ÇOCUKLARIMA BİLE VERMİYORUM”

"BEN BUNU BİNMEK İÇİN ÇOCUKLARIMA BİLE VERMİYORUM”
Aracı binmek için çocuklarına dahi vermediğini söyleyen araç sahibi Akten, "Arabam 1975 model yaklaşık 3 buçuk sene önce ben bunu 5 bin liraya almıştım. Ben kendim de kaportacı olduğum için aracın komple boyasını kazıttırdım üzerinde hiç bir parça kalmamak şartıyla söküldü. Sehpanın üzerinde ben bunu bir buçuk sene içerisinde toparladım. Hiçbir yan sanayi parça takılmadı. Arabanın fabrika çıkışı neyse onu uyguladık.
4 / 10

Ne gerekiyorsa yaptım sırf boyasına 10 bin lira verdim. Artı benim bir buçuk senelik işçiliğim, hepsi para bunların. Para ile ölçülemez ama manevi bir değeri var, bu aracın. Muhafaza edemediğim için de satmaya karar verdim. İyi bir taliplisi gelirse satacağım ben bu aracı. Çünkü muhafaza edemiyorum. Ben bunu binmek için çocuklarıma bile vermiyorum” diye konuştu.
5 / 10

"45 BİN LİRA VERDİLER BU ARACA AMA VERMEDİM”

"45 BİN LİRA VERDİLER BU ARACA AMA VERMEDİM”
Aracının bir internet sitesinde satışa çıkaran Osman Akten, “Aracın fiyatını 65 bin lira yazdık. Güzel bir rakam verirlerse, beni de kurtaracak bir rakam satarım. 45 bin lira verdiler bu araca vermedim, çünkü bu ayrı toplandı. Normal sıradan değil, bu özel toplandı” şeklinde konuştu.
6 / 10

Trafikte yaşadığı bazı olayları anlatan Akten, “Her lambada durduğumda araç satılık mı diyorlar. Mesela trafikte gidiyorum, adama yol veriyorum arkamdan arabayı seyrediyor. Geçsin diye sinyal veriyorum, yol veriyorum, geçmiyor arabaya bakıyor herkes. Trafikte herkesin gözü arabada” ifadelerini kullandı.
7 / 10

Aracını toplamak için özel sehpa yaptırdı. Aracın modifiyesi için özel bir sehpa yaptırdığını dile getiren Akten, "Aracıma özel sehpa yaptırdım. Alt tarafından başladım, üzerinden çıktım. Dükkanda kalfalarıma çocuklarıma bile el vurdurmadım. Hepsi kendi elimden geçti. 45 senelik meslek hayatımdaki ustalığımı sergiledim” dedi.
8 / 10

9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Murat 124 otomobil

En Çok Okunan Haberler

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
65 binden bahsediyor 45 vermişler vermemiş geç bunları...
Osman usta güzel araba yapmışsın ama çok uçmuşsun tamirat tadilat diye bir program var bundan daha çok işçilik ve daha kaliteli arabaları 3-4 günde yapıp biraz karla satıyorlar sende öyle yap bence bir arabaya 3 sene çalışmak nedir
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan garip canlı!

Sosyal medyayı sallayan garip canlı!

Kastamonu'daki dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu'na seyir terası

Kastamonu'daki dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu'na seyir terası

Sadece 6 günde yaptılar

Sadece 6 günde yaptılar

İşte "Yılın Astronomi Fotoğrafçısı" yarışmasında finale kalan kareler

İşte "Yılın Astronomi Fotoğrafçısı" yarışmasında finale kalan kareler

Bir anda ortaya çıktı

Bir anda ortaya çıktı

Çıplaklar kampında neye uğradıklarını şaşırdılar

Çıplaklar kampında neye uğradıklarını şaşırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.