Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği'nin internet üzerinden randevu sistemine 51 bin Suriyeli sığınmacı, başvuru yaptı.

20 bine yakın Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

1 / 11 Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu.

2 / 11 Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılmaya başlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmayı sürdürdü.

3 / 11 Yaşlılara ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocukların da eksik aşıları yapıldı.

4 / 11 Geçişlerin 13'üncü günü olan bugün itibarıyla işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyelilerin sayısının 19 bin 769 olduğu açıklandı.

5 / 11 Suriyelilerin 18 Ağustos'a kadar ülkelerine gidebileceği, 31 Aralık'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi.

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