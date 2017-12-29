2017 Türkiye'de ve dünyada nasıl geçti?

Son Güncelleme 12 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 29.12.2017 15:59 |12 saat önce

2017 yılının önemli olaylarında, İhlas Haber Ajansı (İHA) objektiflerine yansıyan fotoğraflar belirlendi.

İHA’nın, 2017 yılına damga vuran fotoğrafları

1 / 54 Kars Boğatepe`de kar ve tipiye yakalanan koyun sürüsü beyaza büründü. Fotoğraf: Işık Çapanoğlu

2 / 54 İstanbul’da Temmuz ayında aniden bastıran ve sadece 15 dakika etkili olan şiddetli yağış sonrası birçok bölgede su baskınları ve sel oluştu. İncirli Köprüsü`nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan selden bir vatandaş yüzerek kurtuldu. Fotoğraf: İsmail Coşkun

3 / 54 İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim köprüsü sis altında oluşan manzarası ile mest etti. Fotoğraf: Ahmet Faruk Sarıkoç

4 / 54 Elazığ’ın Arıcak ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Ferhat Yıldırım, 25 saat sonra kayalıklarda sıkışmış halde bulundu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fotoğraf: Kamil Cankılıç

5 / 54 Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan İçel sahillerinde anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan çıkan yavru Caretta Carettalar, denizle buluştu. Fotoğraf: Koray Ünlü

6 / 54 Gine’de yaşayan halk bir şeker için avuçlarını ülkelerine gelen yabancılara açıyor. Fotoğraf: Refik Fidan

7 / 54 Tokat’ta bir vatandaş, annesiz kalan 4 yavru kediyi şırınga ile besliyor. Fotoğraf: Nurhan İçmez

8 / 54 Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz`ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu`nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`a bakışları gündeme oturdu. Fotoğraf: İsmail Coşkun

9 / 54 Adana’da bir vatandaş, kendisinden ayrılan kız arkadaşının arabasını sulama kanalına attı.

10 / 54 Ankara’da sanayi bölgesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Fotoğraf: Derya Yetim

11 / 54 Etnospor Kültür Festivali’nin ikinci günü Atlı Akrobasi yarışları ile başladı. Yarışta nefes kesen anlar yaşandı. Fotoğraf: Mehmet Şirin Topaloğlu

12 / 54 2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 71 kişi de yaralandı. Fotoğraf: Murat Ergin

13 / 54 İstanbul’da iş çıkış saatinde aniden bastıran kar yağışı mega kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Fotoğraf: İsmail Coşkun

14 / 54 Adıyaman’daki tütün eyleminde, gözaltına alınan eylemci atılan biber gazlarından etkilenince bir asker kendi gaz maskesini göstericiye vererek, nefes almasını sağladı. Fotoğraf: Cihan Kizir

15 / 54 Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre ile bir araya geldi. Fotoğraf: Ömer Çetin

16 / 54 Barselona sokaklarında bağımsızlık referandumu yapılırken diğer yandan da hayat normal seyrinde devam ediyor. Barselona Ciutadella Parkı’nda bir adam ip halkaları ile dev baloncuklar yaparak çocukların ilgi odağı oluyor. Fotoğraf: Emrah Akkaya

17 / 54 Bolu’nun Göynük ilçesi Himmetoğlu köyünde kömür çıkarmak için kazılan alanda heyelan meydana geldi. Fotoğraf: Refik Fidan

18 / 54 İstanbul`da Temmuz ayında aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aksaray Meydanı’nda araçlar yollarda mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fotoğraf: Murat Ergin

19 / 54 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin karşısında bulunan Şehitler Abidesi’nin açılışını yaptı. Fotoğraf: Derya Yetim

20 / 54 Amasya’nın Merzifon ilçesinde soğan tarlasına devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Kazanın acısı, kurtarma çalışmalarını izleyen bir vatandaşın yüzüne yansıdı. Fotoğraf: Murat Çelik

21 / 54 Bursa’da sıcak havalardan bunalan bir köpek musluktan su içerek serinledi. Fotoğraf: Samet Doğru

22 / 54 İstanbul Şişli’de lüks bir otelin camlarını temizlemek için çatısından iple sarkan 8 temizlik işçisinin metrelerce yükseklikte adeta ölümle dansı etti. Fotoğraf: İsmail Coşkun

23 / 54 Türkiye`nin İdlib operasyonu kapsamında Hatay`ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakoluna çok sayıda askeri mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı araç sevk edildi. Reyhanlı`da okul çıkışı zırhlı muharebe aracının konvoyuna rastlayan çocuklar, araçların tepesine çıkıp fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Fotoğraf: Nuri Pir

24 / 54 Tunceli`nin Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde sisle bütünleşen doğa kartpostallık görüntüler oluşturdu. Fotoğraf: Ahmet Akbuğa

25 / 54 Amasya’da kocasının bıçaklayarak öldürdüğü kadının cenazesini 11 yaşındaki oğlu elleriyle taşıdı. Fotoğraf: Murat Çelik

26 / 54 Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin bulunduğu 221 sanıklı çatı davası görülmeye başlandı. Fotoğraf: Ömer Çetin

27 / 54 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de selalar okundu. İzmirliler ellerinde bayrakla minareye çıktı. Fotoğraf: Ali Gözeten 28- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine yeni katılan ‘Uçan Kale’ olarak bilinen CH-47F yük helikopterinin tanıtımı yapıldı. Fotoğraf: Ömer Çetin 29- Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu Barajı suları altında kalacağı için başka bir bölgeye nakledilmesi yönünde karar verilen ve tek parça olarak taşıması için 2 yıldır çalışma yürütülen 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yeni yerine yerleştirildi. Fotoğraf: Ahmet Faruk Sarıkoç 30- Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde teröristlerden temizlenen dağların zirveleri patlatılarak mehmetçik için üs bölgesi yapılıyor. Fotoğraf: Nejdet Armağan

28 / 54 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine yeni katılan ‘Uçan Kale’ olarak bilinen CH-47F yük helikopterinin tanıtımı yapıldı. Fotoğraf: Ömer Çetin

29 / 54 Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu Barajı suları altında kalacağı için başka bir bölgeye nakledilmesi yönünde karar verilen ve tek parça olarak taşıması için 2 yıldır çalışma yürütülen 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yeni yerine yerleştirildi. Fotoğraf: Ahmet Faruk Sarıkoç

30 / 54 Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde teröristlerden temizlenen dağların zirveleri patlatılarak mehmetçik için üs bölgesi yapılıyor. Fotoğraf: Nejdet Armağan

31 / 54 Samsun Şahinkaya Kanyonu’nda 250 metre yükseklikte iki tepe arasına gerilen halat üzerinde en uzun yürüyüşü gerçekleştirme rekoru denendi. Fotoğraf: Ahmet Faruk Sarıkoç

32 / 54 Adana’da 6 bin 136 konteyner ve 35 bin Suriyeli nüfusuyla dikkat çeken Sarıçam Konaklama Merkezi, Türkiye’nin 546 ilçesinden daha çok nüfusa sahip. Fotoğraf: Nuri Pir

33 / 54 Afrika ile Ankara arasında göç eden leylekler, yavrulamak için Ankara’da bir iş adamı tarafından kendileri için yapılan yuvalarına geliyor, kış mevsiminde ise Afrika’ya göç ediyor. Fotoğraf: Derya Yetim

34 / 54 Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir gıda deposu alevlere teslim oldu. Fotoğraf: Refik Fidan

35 / 54 Kenya’da açlık, terör ve sağlık problemleri yüzünden yetim kalan 300 bin çocuk zor şartlar altında sokaklarda yaşıyor. Fotoğraf: İsmail Coşkun

36 / 54 Bursa’nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde bir balıkçı ile leyleğin 5 yıllık dostluğu La Fontaine masallarını aratmıyor. Fotoğraf: Alper Tüydeş

37 / 54 Adana Çukurova’da mazot ve işçilik masraflarını azaltarak toprağı en kısa sürede ekilebilir hale getirmek isteyen bazı çiftçiler, anız yakmaya devam ediyor. Kentin dört bir yanında yoğun duman nedeniyle göz gözü görmüyor. Fotoğraf: Erdal Can İçelli

38 / 54 Sıcak hava balonculuğunun dünyadaki önemli merkezlerinden biri olan Kapadokya’da balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler, bölgenin güzelliğini gökyüzünden de seyrediyor. Fotoğraf: Coşkun Sağlamdin

39 / 54 Zorluk derecesi ile dünyanın sayılı, Türkiye’de ise komandoların merkezi olarak bilinen Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim alan subay, astsubay, yedek subay ve uzman erbaşların sahadaki tatbikatları gerçeği aratmadı. Fotoğraf: İsa Akar

40 / 54 Manisa`nın Yuntdağı bölgesindeki Türkmen Mahallesinde yaşayan vatandaşlar telefonla görüşebilmek için yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor. Fotoğraf: Sadık Cangel

41 / 54 Ardahan’da bulunan Çıldır Gölü’nün büyük bölümü dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Fotoğraf: Olgun Yıldız

42 / 54 Gemlik Zeytin Festivali’ne katılan Bosna Hersek dans grubunun bir üyesi kendi bayrakları ile deniz kenarında objektiflere böyle yansıdı. Fotoğraf: Samet Doğru

43 / 54 FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin birinci yılında, ‘’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar Bursa’da meydanlara akın etti. Fotoğraf: Samet Doğru

44 / 54 Büyükçekmece’de yoğun sis nedeniyle eski televizyon kulesine çarpan helikopter düştü. Fotoğraf: Murat Ergin

45 / 54 Kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe’de etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi. Fotoğraf: Refik Fidan

46 / 54 Türkiye’nin üzüm başkenti olan Manisa’da kış aylarında kırsal mahallelerdeki kadınlar ev ekonomisine katkı sağlamak için pekmez yapıyorlar. Fotoğraf: Sadık Cangel

47 / 54 Mersin’in Tarsus ilçesinde deniz seviyesinden bin 650 metre yukarıda bulunan Gülek Kalesi, ufak fotoğraf hileleriyle uçurumun kenarında duruyormuş hissi veriyor. Uçurumun kenarındaymış gibi muhteşem manzaralı fotoğraf çektirmek için vatandaşlar sıraya girerek bu anlarını ölümsüzleştiriyor. Fotoğraf: Umut Can İşledici

48 / 54 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş kupaya veda etti. Sık sık karşı karşıya gelen Talisca ve Josef de Souza`nın saç stillerinin aynı olması dikkat çekti. Fotoğraf: Mehmet Şirin Topaloğlu

49 / 54 Bursa’da kavurucu sıcaklardan bunalan çocuklar fıskiyelerde oynayarak serinlemeye çalışıyor. Fotoğraf: Samet Doğru

50 / 54 Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu`nu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, evinde kupasını aldı. Fotoğraf: Mehmet Şirin Topaloğlu

51 / 54 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 250 şehit için gökyüzüne ışık tutuldu. Fotoğraf: Ahmet Faruk Sarıkoç

52 / 54 İstanbul’da puslu hava, tarihi yarımadada etkili oldu. Galata Kulesi, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve daha birçok tarihi yerde etkili olan puslu hava kartpostallık görüntüler oluşturdu.

53 / 54 Tunceli`nin Pülümür ilçesinde 2 bin 500 rakımlık dağlık alanda Skorsky tipi polis helikopteri düştü. Kaza sonucu 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat şehit oldu. Fotoğraf: Ercan Topaç