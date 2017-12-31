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2017'nin güldüren capsleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.12.2017 14:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

2017 yılında Türk siyasetinde tansiyon düşmezken sosyal medyaya da gündeme ilişkin yapılan capsler damga vurdu.

Güldüren capsler

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İşte güldüren capslerden bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
komik siyaset caps

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