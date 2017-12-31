2017'nin güldüren capsleri

Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
'Karadenizli Trump'dan acı haber
Yılbaşı gecesine saatler kala yeni yıl için Meteoroloji'den yeni yıl için hava durumu tahmini
İran'da gösteriler başkente sıçradı!
İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu
Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?
İran’da göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Okuyucu Yorumları 0 yorum