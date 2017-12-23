2017`ye damga vuran 100 fotoğraf

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"2017 Yılının Fotoğrafları" (Pictures of The Year 2017) adlı fotoğraf seçkisinde, Donald Trump, Kim Jong-Un gibi siyasi aktörlerinin yanı sıra, Kate Middleton, Cindy Crawford gibi medyatik figürler ile yıla damgasını vuran bilim, teknoloji ve sanat alanındaki gelişmeler de yer alıyor.