HABER

2017`ye damga vuran 100 fotoğraf

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.12.2017 10:12 | Son Güncelleme 16 saat önce

Reuters Haber Ajansı, 2017 yılının çarpıcı olaylarını gözler önüne süren bir fotoğraf serisi yayımladı.

Reuters 2017'ye damga vuran kareleri seçti

1 / 100

"2017 Yılının Fotoğrafları" (Pictures of The Year 2017) adlı fotoğraf seçkisinde, Donald Trump, Kim Jong-Un gibi siyasi aktörlerinin yanı sıra, Kate Middleton, Cindy Crawford gibi medyatik figürler ile yıla damgasını vuran bilim, teknoloji ve sanat alanındaki gelişmeler de yer alıyor.
2 / 100

Reuters Haber Ajansı 2017 yılında en çok konuşan olaylarını gösteren bir fotoğraf seçkisi yayımlandı.
3 / 100

100 fotoğraftan oluşan derlemede, 2017 yılına ait siyaset, çevre, yaşam, teknoloji ve sanat alanında hafızalara yer edinmiş kareler yer alıyor.
4 / 100

Reuters'ın seçkisinde yer alan bazı fotoğraflar...
5 / 100

6 / 100

7 / 100

8 / 100

9 / 100

10 / 100

11 / 100

12 / 100

13 / 100

14 / 100

15 / 100

16 / 100

17 / 100

18 / 100

19 / 100

20 / 100

21 / 100

22 / 100

23 / 100

24 / 100

25 / 100

26 / 100

27 / 100

28 / 100

29 / 100

30 / 100

31 / 100

32 / 100

33 / 100

34 / 100

35 / 100

36 / 100

37 / 100

38 / 100

39 / 100

40 / 100

41 / 100

42 / 100

43 / 100

44 / 100

45 / 100

46 / 100

47 / 100

48 / 100

49 / 100

50 / 100

51 / 100

52 / 100

53 / 100

54 / 100

55 / 100

56 / 100

57 / 100

58 / 100

59 / 100

60 / 100

61 / 100

62 / 100

63 / 100

64 / 100

65 / 100

66 / 100

67 / 100

68 / 100

69 / 100

70 / 100

71 / 100

72 / 100

73 / 100

74 / 100

75 / 100

76 / 100

77 / 100

78 / 100

79 / 100

80 / 100

81 / 100

82 / 100

83 / 100

84 / 100

85 / 100

86 / 100

87 / 100

88 / 100

89 / 100

90 / 100

91 / 100

92 / 100

93 / 100

94 / 100

95 / 100

96 / 100

97 / 100

98 / 100

99 / 100

100 / 100

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Reuters 2017

En Çok Okunan Haberler

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
7. Resim için derim ki "beter olun"
Diğer Haberler
Filipinler'den feci görüntüler..

Filipinler'den feci görüntüler..

Belindeki tümoru aldırdı

Belindeki tümoru aldırdı

Turizm cennetinde kabus! Kilometrelerce kuyruk oluştu!

Turizm cennetinde kabus! Kilometrelerce kuyruk oluştu!

NG`den yılın en iyi fotoğrafları

NG`den yılın en iyi fotoğrafları

Daha çok izlenmek için Youtube'da sevgilisini öldürdü

Daha çok izlenmek için Youtube'da sevgilisini öldürdü

Ahırı yenileyip bakın neye dönüştürdü

Ahırı yenileyip bakın neye dönüştürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.