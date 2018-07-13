2018 Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Parçalı Güneş tutulması nedir?

Bu senenin ikinci Güneş tutulması meydana gelecek. Ayrıca parçalı Güneş tutulması olacak.

Tüm dünyanın merakla beklediği Güneş tutulması bugün gerçekleşecek. İlki 15 Şubat tarihinde gerçekleşen parçalı Güneş tutulmasının ikincisi bugün gerçekleşecek. Birçok kişi bu Güneş tutulmasının Türkiye'de izlenip izlenmeyeceğini merak ediyor.

15 Şubat'ta gerçekleşen Güneş tutulması Türkiye'den izlenememişti. Bugün gerçekleşecek Güneş tutulması yine izlenemeycek. Bu tutulma Güney Avustralya'dan gözlemlenebilecek.

Bu tutulma genel zamana göre 18.55'de başlayıp 22.47'de bitecek. Ay, güneşin yüzde 60'ını örtecek.

4 / 6 Parçalı Güneş tutulması nedir?

Ay, Güneş'i kısmen örttüğü takdirde Parçalı Güneş tutulması meydana gelir. Bütün tam ve halkalı tutulmalar ilk olarak parçalı şekilde başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter.