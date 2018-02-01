2018'de mutlaka izlenmesi gereken gökyüzü olayları

Gökyüzünde gizemli olaylar

1 / 39 TUTULMALAR 31 Ocak'ta gerçekleşen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması en net olarak Avustralya, Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Pasifik Okyanusu'ndan izlenebildi.

2 / 39 15 Şubat: Parçalı güneş tutulması Antarktika, Şili ve Arjantin'den görülebilecek.

3 / 39 13 Temmuz: Parçalı güneş tutulması Antarktika ve Avustralya'nın güneyinden izlenebilecek.

4 / 39 27 Temmuz: Avrupa, Afrika, Batı ve Orta Asya ve Batı Avustralya'dan tam ay tutulması izlenebilecek.

5 / 39 11 Ağustos: Parçalı güneş tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek.

6 / 39 METEOR YAĞMURLARI 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde, saatte 60 göktaşının düştüğü Perseid meteor yağmurlarını izleyebilirsiniz.

7 / 39 13 ve 14 Aralık'ta izlenebilecek Geminid meteor yağmurlarında ise saatte 120 göktaşı düşecek.

8 / 39 GÖKYÜZÜNDE GİZEMLİ ANLAR Bu olağanüstü görüntüler Finlandiya'da çekildi.

9 / 39 Sirkka kayak merkezinde olanlar inanılmaz bir doğa olayına tanıklık etti.

10 / 39 Gece dışarı çıkan bir aile gökyüzünde yaşanan bu inanılmaz anları tesadüfen görüntülemeyi başardı.

11 / 39 Cirrostratus ismi verilen bulutlardaki buz kristallerinin oluşturduğu görüntü.

12 / 39 Cirrostratuslar gökyüzünü tamamen veya kısmen kaplar ve genellikle Hale olayını meydana getirirler.

13 / 39 Bunlar şeffaf, saça benzer, beyazımsı lifler halinde düzgün görünümlü bulutlardır. Cirrostratuslar küçük buz kristallerinden oluşurlar. Bu bulutlar fazla kalın olmadıklarından şeffaf görünürler. Güneş ve ay ışığını geçirirler.

14 / 39 Avustralya'da nadir görülen bir bulut formu, görenleri büyüledi.

15 / 39 Görüntüler, Avusturalya'nın Victoria eyaletinde 3 Kasım'da ortaya çıktı. İlk olarak Victoria'nın doğusunda bulunan Gippsland bölgesinde, öğlen 1 sıralarında görülen bulut formu pek çok kişi tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

16 / 39 Avustralya'da yayın yapan abc.net.au sitesi, Cloud Appreciation Society'nin (Bulut Değerlendirme Topluluğu) bu olaya "Fallstreak Hole” denildiği bilgisini verdi. Nadir yaşanan bu hava olayı, kristalleşen su damlacıklarının bulut tabakasının altına inmesiyle oluşuyor. Ortasından gökkuşağı geçen ve Cennet'e açılan bir kapıyı andıran bulut sonrasında Avustralyalılar kameralarına sarıldı ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

17 / 39 Bulut öğlen 1.20 gibi, Leongatha ve Korumburra bölgeleri arasında da görüldü.

18 / 39 Sosyal medya kullanıcıları bu bulutu fotoğraflayabilmek için hemen evlerinden dışarıya çıktılar.

19 / 39 Fallstreak Hole, öğlen 1 sularında oluştu.

20 / 39 ‘Lenticular clouds' veya ‘dağ dalgası bulutu' adını da alan bu bulutlara ‘mercek bulutları' denir. Bu bulutlar, genellikle kısa bir süre içinde havada bir değişiklik olmayacağını, havanın güneşli geçeceğini gösterir. Belli bir mesafeden bakıldığında ‘uzay gemileri'ne benzetilebilir.Bu bulutları oluştuğunda, çok fazla sayıda UFOgördüğünü sananlara şaşmamak gerekir.

21 / 39 Fotoğraf Senegal ve Mali sınırında oluşan Cumulonimbus bulutları görülüyor. Bu bulutlar genelde şiddetli bir fırtınanın habercisidir. Kısaca CB olarak tanımlanan bulutlar, şimşek, yıldırım, sağanak, gök gürültüsü gibi tüm korkunç hava olaylarının da sebebi.. Pilotlar hiçbir zaman cumulonimbus bulutlarının içine girmez, etrafından dolaşır. Meteoroloji uzmanları ve pilotlar, katil bulutun içine giren bir uçağın sağlam çıkma şansınn yok denecek kadar az olduğunu söyler.

22 / 39 Mammatus, "meme bulut" veya "göğüs bulut" anlamına geliyor. Çok geniş alanları kaplayabilen bu tip bulutlar hareketsiz gibi görünse de şiddetli fırtınaların habercisidir.

23 / 39 Amerika donanmasına ait F/A-18C Hornet tipi uçağın ses hızını geçtiği anın fotoğrafı çekildi. Uçağın arkasında bıraktıkları jet motoru izi ve nem bulutu<

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25 / 39 Dünyanın en aktif volkanlarından olan Sarychev Peak volkanını patlamasından sonra oluşan dev bulut. Dağ ve çevresindeki hava sıcaklığında ani değişikliklerde ortaya çıkan bu bulutlar nadiren görülüyor.

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27 / 39 Noctilucent bulutları genelde gün batımından sonra oluşur.

28 / 39 Uçakların geride bıraktığı beyaz bulut.

29 / 39 ABDMinesota'da görülen Shelfbulutları.. Büyük fırtınanın habercisidir.

30 / 39 Sahra Çölü üzerinde görülen Jet stream bulutları. Hızlı hareket eden hava akımı nedeniyle gerçekleşir.

31 / 39 Altocumulus bulutları, genellikle gölgeli, beyaz renge sahiptir.

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