2018'e ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu!

Son Güncelleme 2 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.12.2017 13:56 |2 saat önce

Türkiye'de yeni yıla sayılı saatler kala Yeni Zelanda saat 14.00 itibariyle 2018'e ilk giren ülke oldu! Ülkede yeni yıl kutlamaları tüm ihtişamıyla göz dolduruyor. İşte Yeni Zelanda'daki dev yılbaşı kutlamasından ihtişamlı kareler ve Yeni Zelanda'nın ardından 2018 yılına ilk girecek ülkeler...

2018'e ilk önce onlar girdi! İşte yeni yıla ilk giren ülkeler...

2018'e ilk önce onlar girdi! İşte yeni yıla ilk giren ülkeler...

Türkiye'de yeni yıla sayılı saatler kala Yeni Zelanda 2018'e ilk giren ülke oldu! Ülkede yeni yıl kutlamaları tüm ihtişamıyla göz dolduruyor. İşte Yeni Zelanda'nın ardından 2018 yılına ilk girecek ülkeler...

1 / 13 2018'e ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu! 2018 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Güney Yarım kürede olan ve yaz mevsimi yaşayan ülkede her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl havai fişeklerle kutlandı.

2 / 13 Yeni Zelandalılar 2018'i büyük bir coşkuyla karşıladı. Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2018'e giren ilk ülke oldu. İHA'nın haberine göre, havai fişek gösterisinin yapıldığı Yeni Zelanda'da binlerce kişi 2018'in ilk dakikalarına 'merhaba' dedi.

3 / 13 Her yıl olduğu gibi 2018'de de Yeni Zelanda görkemli havai fişek gösterilerine sahne oldu Türkiye saati ile 14.00'da yeni yılı karşılayan Yeni Zelanda'daki Sky Tower'da dakikalarca havai fişek gösterisi yapıldı.

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5 / 13 ASLINDA 2018'E YENİ ZELANDA'DAN ÖNCE GİREN ADA DEVLETLERİ DE VAR! 2018 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda olarak kabul edilse de Pasifik Okyanusu'ndaki ada devletlerinden Tonga, Kiribati, Nukualofa, Apia, Neiafu yeni yıla ilk giren yerler oldu. Bu bölgelerdeki kutlamalar Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kutlamaların gölgesinde kalsa da, vatandaşların coşkuyla yeni yıla adım attığı ifade edildi.

6 / 13 YENİ ZELANDA'NIN ARDINDAN 2018'E SİDNEY 'MERHABA' DEDİ! Yeni Zelanda'dan daha sonra yılbaşına giren ilk büyük şehir ise Türkiye saati ile (TSİ) saat 15:00'te Avustralya'nın Sidney şehri oldu.

7 / 13 Sidney'de yeni yılda büyük organizasyonlar ön plana çıkıyor... Avustralya da yeni yılı tüm ihtişamıyla yaşayanlardan...

8 / 13 Geçtiğimiz yıllarda da dünyanın en görkemli yılbaşı kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

9 / 13 ABD Türkiye saati ile 'yarın' yeni yıla merhaba diyecek! Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise Türkiye'den 11 saat sonra yani TSİ ile 1 Ocak 2018 saat 11:00'de yeni yıla girecek.

10 / 13 Kanada Kanada Montreal yeni yıla Türkiye saati ile 1 Ocak 2018 saat 08:00'de girecek.Japonya Tokyo ile Türkiye arasında 6 saat fark bulunuyor. Yani Tokyo Türkiye'den 6 saat ilerde olduğu için yeni yıla bizden önce girecek. Türkiye saati ile 21 Aralık 2017 tarihinde saat 18:00'de yeni yıla girecek.

11 / 13 paris new Paris ise Türkiye saati ile 1 Ocak 2018 saat 02.00'de yeni yıla girecek.

12 / 13 Almanya Berlin'de yeni yıl Türkiye saati ile 02:00'de karşılanacak.Yunanistan'da yeni yıl Türkiye'den 1 saat sonra karşılanacak.