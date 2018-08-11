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2019’da güncelleme alacak Samsung ürünleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

Samsung sonunda orta segment modelleri için de Oreo güncellemesini yayınlama kararı aldı.

İşte 2019’da Oreo güncellemesi alacak Samsung modelleri.

2019’da Oreo güncellemesi alacak Samsung ürünleri

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2019’da Oreo güncellemesi alacak Samsung modelleri genel itibariyle 2016 – 2018 arasında çıkmış cihazlardan oluşuyor. Açık konuşmak gerekirse, Google’ın Android 9.0 Pie’yı resmi olarak yayınladığı şu günlerde, bizim hala 2019’da Oreo güncellemesi alacak Samsung modelleri ile ilgili konuşmamız biraz absürt diyebiliriz. Üstelik daha 2019’a girmeye bile 4 aylık bir süre var.
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Galaxy J7 Neo

Galaxy J7 Neo
Güncelleme Tarihi: Aralık 2018 ya da Ocak 2019
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Galaxy Tab A (2017)

Galaxy Tab A (2017)
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019
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Galaxy A9 Pro (2016)

Galaxy A9 Pro (2016)
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019
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Galaxy C7 Pro

Galaxy C7 Pro
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019
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Galaxy C9 Pro

Galaxy C9 Pro
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019
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Galaxy J2 (2018)

Galaxy J2 (2018)
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019
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Galaxy On5 (2016)

Galaxy On5 (2016)
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019
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Galaxy On7 (2016)

Galaxy On7 (2016)
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019
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Galaxy J7 (2017)

Galaxy J7 (2017)
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019
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Galaxy J7 (2018)

Galaxy J7 (2018)
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019
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Galaxy J7 Max

Galaxy J7 Max
Güncelleme Tarihi: Şubat 2019
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Galaxy J7 (2016)

Galaxy J7 (2016)
Güncelleme Tarihi: Mart 2019
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Anahtar Kelimeler:
Samsung Oreo güncellemesi

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