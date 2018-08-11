2019’da güncelleme alacak Samsung ürünleri

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2019’da Oreo güncellemesi alacak Samsung modelleri genel itibariyle 2016 – 2018 arasında çıkmış cihazlardan oluşuyor. Açık konuşmak gerekirse, Google’ın Android 9.0 Pie’yı resmi olarak yayınladığı şu günlerde, bizim hala 2019’da Oreo güncellemesi alacak Samsung modelleri ile ilgili konuşmamız biraz absürt diyebiliriz. Üstelik daha 2019’a girmeye bile 4 aylık bir süre var.