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2019 Pirelli takvimi nefes kesti! İşte Albert Watson'un kadrajladığı kadınlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.07.2018 10:19 | Son Güncelleme

2019 Pirelli Takvimi çekimlerinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Gigi Hadid, Misty Copeland, Laetitia Casta ve Julia Garner'ın kamera karşısına geçtiği Pirelli 2019 yeni yıl takvimi şimdiden dikkat çekti.

İşte Albert Watson'un kendi objektifinden 4 kadının hikayesini anlattığı o çekimlerde kadraja takılanlar...

2019 Pirelli takvimi

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Her yıl tüm dünyada büyük merakla beklenen Pirelli Takvimi’nin 2019 yılı kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. 2019 Pirelli Takvimi’nde dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Albert Watson’un kadrajından 4 kadının hikayesi anlatılıyor.
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Bu yılki takvimde Misty Copeland, Laetitia Casta, Julia Garner ve Gigi Hadid erkek rol arkadaşları eşliğinde hayattaki hedeflerine ulaşmış ya da ulaşma yolunda olan film karakterlerini canlandırıyorlar.
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Pirelli’nin artık efsaneleşen dünyaca ünlü takviminin, 2019 yılı çekimlerine dair bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Bu yıl 46’ıncısı hazırlanan takvimin çekimleri nisan ayında New York ve Miami’de gerçekleşti.
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10 gün süren çekimlerde kameranın arkasında, fotoğrafçılık sanatına katkıları nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı (OBE) takdim edilen Albert Watson yer aldı.
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Albert Watson’un Pirelli için tasarladığı görsel dünyada, bale sanatçısı Misty Copeland, model ve aktris Laetitia Casta, aktris Julia Garner ve süper model Gigi Hadid erkek rol arkadaşlarıyla birlikte belirli senaryoları canlandırıyor.
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Albert Watson, 2019 Pirelli Takvimi için çektiği karelerde 4 kadının başarı serüvenine eşlik ediyor. Takvim sayfalarında bu kadınların hayalleri peşinden koşarken sergiledikleri duygusal güç, tecrübe ettikleri zafer ve yenilgiler ve her değişimle nasıl yüzleştikleri anlatılıyor.
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4 GÜN, 4 KADIN, 4 HİKAYE

4 GÜN, 4 KADIN, 4 HİKAYE
2019 Pirelli Takvimi’nin ilk gününde yer alan Misty Copeland, kendi gibi dansçı olan Calvin Royal III ile beraber küçük evlerinde büyük bir yıldız olmayı hayal ederken yer alıyor.
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Takvimin ikinci gününde bir ressamı canlandıran Laetitia Casta, dansçı erkek arkadaşı rolündeki Sergei Polunin ile beraber geleceğini hayal ederken resmediliyor.
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Takvimin üçüncü günündeki karede botanik fotoğrafçı rolündeki Julia Garner’a bir modeli canlandıran Astrid Eika eşlik ediyor.
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Julia nadir bitkileri çekse de hayali tanınmış bir porte fotoğrafçısı olmak. Dördüncü ve son günde ise ünlü süper model Gigi Hadid’i zengin ve başarılı olmasına rağmen kişisel hayatında mutsuz bir kadın olarak görüyoruz.
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Ona bu karede eşlik eden Alexander Wang ise yanında huzur bulduğu, en iyi arkadaşı rolünde görülüyor.
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İşte objektife yansıyan o görüntüler...
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