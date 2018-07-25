210 yıllık mitolojik canavar Filipinler'de kıyıya vurdu!

210 yıl sonra ortaya çıkan bu görüntünün çekildiği yer Filipinler. Globster son olarak Mayıs ayında Filipinler'deki bir sahilde ayında ortaya çıkmıştı. Aradan geçen kısa sürecin ardından bir canavar daha kıyıya vurdu.

Tanımlanamayan yaratıklar

1 / 101 Filipinler'de gece saatlerinde kıyıya vuran gizemli yaratık şaşkın yerlilerin bakışlarına takıldı.

2 / 101 Bir süre deniz canavarının cinsini anlamaya çalışan yerliler, dalgaların etkisiyle hareket eden deniz canavarının yaşayıp yaşamadığını anlamak için sopayla kontrol etti.

3 / 101 Bazı kişiler ölü balina parçası olduğunu düşünse de bazı kişiler 'Globster' dedikleri canavarın cinsine ait olduğunu düşündü.

4 / 101 Yetkililer bunun bir çeşit balina olduğunu düşünse de yerliler bu açıklama karşısında pek ikna olmuşa benzemiyor.

5 / 101 Pek çok kişinin yarı mitolojik bir deniz canavarı olarak gördüğü 'globster' son olarak Mayıs ayında kıyıya vurmuştu.

6 / 101 Mayıs ayında kıyıya vuran globster'ın görüntüleri...

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9 / 101 Arkasında ayak gibi gözüken iki yüzgece sahip olan yaratık, bulunduğunda kayalıkların üzerinde hareketsiz şekilde yatıyordu.

10 / 101 Belirgin gözleri dikkat çeken yaratığa rastlayan kişi sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla, türünü tespit edebilmeyi umuyordu; fakat sonuç düşündüğü gibi olmadı. Çünkü bu canlı hakkında kimse bilgiye sahip değildi.

11 / 101 Yapılan yorumlarda bazı kişiler denizden çıkan bu canlının uzaylı olduğufikrini ortaya atarken, bazıları kirpi ya da vatoz balığı ile ilgili bir ilişkisi olabileceğini düşündü.

12 / 101 Sosyal medya üzerinden bi sonuca varılamayınca ise yaratığın ne olduğunu çözebilmek için, Tarım ve Balıkçılık'ta çalışan uzmanlarla irtibata geçti.

13 / 101 Avustralya'da bir çiftin sahilde yürüyüş yaparken rastladığı garip varlık, korkuya neden oldu.

14 / 101 Avustralya'da Bundaberg şehrinin Queensland sahilinde yer alan Moore Park Sahili'nde kıyıda garip bir varlığa rastlandı.

15 / 101 John ve eşi Riley Lindhom'un bulup kayıt altına aldığı devasa balığın yaklaşık 150 kilogram olduğu belirtildi.

16 / 101 Üzerinde herhangi bir yara izi bulunmayan ve ilk başta panik yaratan dev balığın gelgit sebebiyle karaya vurduğu tahmin ediliyor.

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18 / 101 KUMSALDA BULDU, İÇİNİ AÇINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ Kabuk görünümünde olan bu cisim hakkında bir fikriniz var mı?

19 / 101 Muhtemelen bir böcek yada bir kabuk olarak değerlendirmiş olabilirsiniz.

20 / 101 Bir adam sahilde bulduğu bu garip cismin ne olduğunu merak etti. İçini açınca karşılaştığı şey karşısında şaşkına döndü.

21 / 101 Gördüğünüz aslında bir köpek balığı yumurtası.

22 / 101 Köpek balıkları üç farklı şekilde ürer. Bazıları diğer balıklarda olduğu gibi döllenmiş yumurtayı dışarıya bırakırlar (ovipar), bazıları yavrularını vücut içinde taşır ve bizdeki göbek bağına benzeyen bir organ aracılığıyla besler (vivipar), bazılarıysa döllenmiş olan yumurtayı vücut içinde tutar ama herhangi bir şekilde yavruyu beslemez ve gelişimini tamamlayınca dışarıya bırakır (ovovivipar).

23 / 101 Bu yumurtalar esnek bir kapsül içinde bulunur.

24 / 101 Uçlarındaki ipliksi uzantılarla zeminlere tutunur.

25 / 101 Yavrular doğar doğmaz dişlerine uygun küçük balıklara saldırır.

26 / 101 Gebelik süreleri 9 ile 24 ay arasında değişir.

27 / 101 Bir defada en az 1 en çok 100 yavru doğurabilirler.

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30 / 101 Sopayla ona dokundum ve yumuşak olduğunu fark ettim Küçük bir yüzgeci vardı. Fakat ilginç olan bir durum vardı, yaratığın gözleri yoktu.

31 / 101 Oldukça ağır gözüken yaratığın ne olduğunu anlayamadığı için korktuğunu ifade eden Sherry, yanında köpek olmasaydı o alanda daha uzun süre kalmak istediğini de söyledi.

32 / 101 Sahile gelen uzmanlar tarafından incelenen yaratığın 300 kilo ğaırlığında bir deniz memelisi olduğu anlaşıldı.

33 / 101 Uzmanlar yaratığın dugong olabileceğini düşünüyor. Fakat bilim adamlarının tamamı aynı fikri paylaşmıyor.

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36 / 101 2014 yılında Rusya'da bulunan bu bebek gergedanın daha 7 aylıkken 34 bin yıl önce öldüğü tespit edildi. Bilim insanları tarafından incelendikten sonra, Buzul çağındaki görünümünü göstermek için bir uzman tarafından mumyalandı.

37 / 101 Uzmanlar, yaklaşık 8000 yıl önce nesli tükenen bir türün yeni bulgularını ortaya çıkardığı için Moskova'da bir sergide üç gün boyunca sergilendi.

38 / 101 Bir dağ geçicinde buzlu toprağa saplanmış halde bulunan mumyanın neredeyse tek parça halinde olduğu belirtildi.

39 / 101 Rus Bilimler Akademisi Paleontoloji Enstitüsü Kıdemli araştırmacısı Yevgeny Maschenko şunları söyledi, 'Bu hayvanların yaşam koşulları, şimdi Yakutistan'da gördüklerimizden farklıydı'.

40 / 101 Bu Sibirya gergedanı, günümüzde Afrika'da yaşayan gergedanlardan çok daha büyük olduğu tespit edildi.

41 / 101 Bilim insanları mumyanın kafasından bacaklarına kadar tüm kemiklerini içerdiğini, kulakları, gözleri ve dişlerinin de yerinde olduğunu belirtti. DNA analizleriyle 10 bin yıllık canlının günümüzdeki en yakın akrabasının hangi hayvan olduğu anlaşılmaya çalışılacak.

42 / 101 İlk kez bu kadar iyi korunmuş bir tüylü gergedan fosili bulduklarını belirten araştırmacılar, Sasha ismi verilen bu hayvanın dişlerinden yapılan analizde, öldüğü zaman 7 aylık olduğu tespit edildi.

43 / 101 Siberian Times gazetesine açıklama yapan Saha Bilim Akademisi'nden Albert Protopopov, 'Yetişkin birkaç örneğe kıyasla bebek bir tüylü gergedanın ilk kez bulunduğunu' söyledi.

44 / 101 Yumuşak dokusundan kemiklerine kadar çok iyi korunmuş ilk örneğe sahip olduklarını belirten Protopopov, yapılacak analizlerle tüylü gergedanların nasıl büyüdüğü ve geliştiği, aynı zamanda yaşadıkları çevre hakkında bilgi elde edeceklerini belirtti.

45 / 101 İşte o yaratık...

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52 / 101 BAŞTA DENİZ YILANI SANDILAR AMA... Rusya'nın Chukotski Yarımadası'nda kıyıya vuran bir canlı türü, halkta korkuya neden oldu. Dev boyutlara sahip olan bu canlı ilk bakışta bir deniz yılanına benziyordu.

53 / 101 MUTASYONA UĞRADIĞINI DÜŞÜNDÜLER Bir çeşit mutasyona uğramış deniz yılanı olduğu iddia edilse de canlı türünün incelenmesi sonucunda aslında kıyıya vuran şeyin bir yılan olması kadar şaşırtıcı başka bir sonuca ulaşıldı.

54 / 101 İNCELEMELER SONUCU ORTAYA ÇIKTI Aslında kıyıya vuran ve korkuya neden olan bu şey çok az insanın karşılaştığı bir yosun türüydü. Nereocystic Luteke isimli bu yosun, gri yosun ailesinin bir parçası. Ve gövde uzunluğu 25 metreye kadar ulaşabiliyor.

55 / 101 En üstte ise 9 metreyi bulan dallar taşıyor. Genellikle Pasifik Denizi'nde ve Kuzey Amerika bölgesinde görülen bu tür, yılda bir kez 20 metre okyanus derinliğinden kopuyor ve çok az insan kıyılarda bu yosundan kopmuş bir parçayla karşılaşabiliyor.

56 / 101 KOCAMAN,TÜYLÜ, TUHAF GÖRÜNÜŞLÜ DENİZ CANLISI PANİĞE SEBEP OLDU Filipinlerde sahile vuran garip bir cisim insanlarda korkuya neden oldu.

57 / 101 Ada sakinlerinin deniz canavarı adını verdiği cisim, bilim adamları tarafından incelendi. Ancak net bir açıklama yapılmadı.

58 / 101 Tanımlanamayan deniz canlısının leşi, Dinagat adalarında Cagdiano kasabasının sahiline vurdu.

59 / 101 Sahile vuran cisimi görünce insanların neden korktuğunu anlamak çok kolay. Yaklaşık 15 metre uzunluğundaki cisim halkın yoğun ilgisini gördü.

60 / 101 Henüz ne olduğu anlaşılamasa da insanlar onun adını şimdiden deniz canavarı koydu.

61 / 101 Yerel bir yetkili ise sahilen vuranın büyük bir deniz ineği olabileceğini iddia etti.

62 / 101 TANIMLANAMAYAN YARATIKLAR Meksika’nın Acapulco kentinde sahile vuran 4 metre uzunluğundaki bir “yaratık” görenleri hayrete düşürdü.

63 / 101 Yapılan ilk incelemede canlının türü belirlenemezken, bilim insanları da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

64 / 101 Konuyla ilgili açıklama yapan Acapulco İtfaiye Şefi Rosa Camocho, tanımlanayan canlı türünden hiç koku gelmemesi nedeniyle yakın zamanda öldüğünü düşündüklerini söyledi.

65 / 101 Yaratığın Meksika'nın en popüler sahillerinden biri olan Bonfil'de kıyıya vurması, birçok insanın bölgeye akın etmesine neden oldu. Yaratığı görmek için sahile gidenler fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı.

66 / 101 Bu arada, sosyal medyada 4 metre uzunluğundaki yaratığın türünün ne olabileceğine dair bir tartışma da başladı.

67 / 101 Bazıları yaratığın dev bir kalamar olabileceğini iddia ederken, bazıları ise bunun bir balina olduğunu söyledi.

68 / 101 Çin Suining'de yaşayan 66 yaşındaki Duan Çiongziu tek ayaklı yılanı geceyarısı yatak odasında duvara tırmanırken buldu.

69 / 101 İskoçya'da yıllardır süre gelen Loch Ness Gölü'nde yaşadığı iddia edilen efsanevi canavar uydu fotoğraflarında görüldü!

70 / 101 Şimdi son iddia ise uydu görüntülerine takılan bu kare.

71 / 101 İskoçya'daki Loch Ness gölünde yaşadığına inanılan ve bir nevi göl dinozoru olduğu iddia edilen bu yaratıkla ilgi yıllardır çok sayıda araştırma yapıldı.

72 / 101 Hayvanın varlığıyla ailgili ilk ihbar 1933 yılında yapıldı. Yılan kafalı uzun vücutlu bir canavar olduğu iddia edilen Loch Ness sakinine Nessie deniyor.

73 / 101 ABD'nin Teksas eyaletinde yaralı halde bulunan ve bir süre sonra uyutularak öldürülen gizemli hayvanın ne olduğunu ortaya çıkaracak bir araştırma yapılmamasına karar verildi.

74 / 101 Karar Amerikan medyasından eleştiri oklarını çekti.

75 / 101 Meksikalı köylülerin, koyunlarını, keçilerini ve tavuklarını kanları emerek öldürmekle suçladığı ve adına "Chupacabra” dedikleri efsanevi canlı olabileceği konuşulan yaratığın tüyleri hastalıktan dökülmüş bir rakun olabileceği de iddia ediliyordu.

76 / 101 Teksas Doğal Yaşam Parkı'ndan Mike Cox, "Böyle bir teste gerek yok. Chupacabralar hayali yaratıklar” dedi.

77 / 101 Tıklanma rekorları kıran video, pek çok kişi için efsanevi Koca Ayak'ın varlığının yeniden gündeme getirdi.

78 / 101 Amerika'da Ohio'da motorsiklet kamerasına yansıyan görüntülerde hızla siyah bir yaratık karşıdan karşıya geçiyor.

79 / 101 Yeni görüntü hakkında şimdiden bir çok yorum gelirken, Koca Ayak efsanesini yeniden hatırlattı. Birçok bilim adamı yarı hayvan, yarı insan şeklinde, arka ayakları üstünde yürüyen, Kocaayak'a ilişkin ihbarların asılsız olduğunu düşünüyor.

80 / 101 ‘Koca Ayak' efsanesi, 1958 yılında Washington'un güneyinde yol inşaatında çalışan işçilerin 48-55 numara büyüklüğünde ayak izleri görmesiyle başladı.Himalayalar'da yaşadığı söylenen ‘Kar Adam Yeti' efsanesi gibi Koca Ayak da ABD'nin modern söylencelerinden oldu.Bilim adamları bu efsanenin peşine düştüler.1967 yılında bölgede keşif turuna çıkan Roger Patterson ve Robert Gimlin, ‘Koca Ayak'a ait olduğu söylenen görüntülerle geri döndüler.Daha sonra bu görüntünün 'koca ayak' filminde kullanılan bir köstüm olduğu iddia edildi.

81 / 101 Ancak bu yaratığın varlığına dair kesin bir kanıt bulunamadı.

82 / 101 Chupacabra Kan emici bir yaratık olan chupacabra Latin Büyükayağı olarak da biliniyor. İlk kez 1995 yılının Mart ayında Porto Riko'da ortaya çıktı.

83 / 101 Sekiz koyunu telef eden hayvan ortalığı kan gölü haline getirmişti.

84 / 101 Yeti Yetiler oldukça büyük kıllı beyaz yaratıklar olarak tarif ediliyor. Himalayalarda, Nepal ve Tibet'te yaşadığına inanılan bu canavar bir nevi büyükayağın beyaz versiyonu olarak da tanımlanabilir.

85 / 101 Ancak bu yaratık da henüz mitolojik bir öğe olmaktan çıkamadı ve kanlı canlı yakalanamadı.

86 / 101 Loch Ness gölü canavarıİskoçya'daki Loch Ness gölünde yaşadığına inanılan ve bir nevi göl dinozoru olduğu iddia edilen bu yaratıkla ilgi yıllardır çok sayıda araştırma yapıldı.

87 / 101 Hayvanın varlığıyla ailgili ilk ihbar 1933 yılında yapıldı. Yılan kafalı uzun vücutlu bir canavar olduğu iddia edilen Loch Ness sakinine Nessie deniyor.

88 / 101 Son iddia ise uzaydan çekilen fotoğraflara ortaya çıkan bu görüntünün Loch Ness gölü canavarı olduğu belirtildi.

89 / 101 Jersey şeytanıTanımlanamayan gizemli hayvanlar kategorisi içnide yer alan Jersey şeytanı, ince kanatlı ve koyun başlı bir tür olarak tarif ediliyor. New Jersey'nin güneyindeki Pine Barrens'ta yaşadığına inanılıyor.

90 / 101 New Jersey'de o kadar popüler bir yaratık ki şehrin hokey takımına da Jersey Şeytanları deniyor.

91 / 101 Yowie - Yowie tuhaf biçimsiz, kertenkeleyle karınca arasında bir yaratık. Kırmızı gözlere ve yılanlardaki gibi büyük dişlere sahip.

92 / 101 YerenYeren'e vahşi adam da deniyor. Maymuna benzediği söyleniyor. Hubei'de bu yaratığa Çin vahşi adamı deniliyor.

93 / 101 Çok uzun yaratıklar olduğu öne sürülüyor.

94 / 101 Pukwudgie Minyon ya da cüce diyebileceğimiz bir yaratık Pukwudgie. Elf hikayelerinden bildiğimiz trolleri andırmakla boyları nedeniyle onlardan ayrılıyorlar. Geniş burunları, parmakları ve kulakları var.

95 / 101 Aliens (Uzaylılar) Bu dünyadan olmadığına inanılan yaratıklar için bu terim kullanılıyor.

96 / 101 Uzaydan geldiğine inanılan bu yaratıklar genelde tarif edilemiyor ve haklarında hiçbir şey bilinmiyor. Varlıkları da kanıtlanamıyor.

97 / 101 İsveç göl canavarıİskoçların Loch Ness'inin İsveç versiyonu. Yerel dilde Storjoodjuret deniliyor. Mitolojik bir yaratık olduğuna inanılıyor ve İsveç'teki Büyük Göl'de yaşadığı öne sürülüyor.

98 / 101 Şimdilerde bir "yaratıktan" daha söz ediliyor.

99 / 101 Bu yaratık Meksika'da 2007'de bir çiftçi tarafından bulundu ve öldürüldü. Cansız bedeni incelendikçe tuhaflıklar birbirini izledi. Kimine göre uzaylı, kimine göre henüz keşfedilmemiş bir hayvan türü. Bilim adamları ise "DNA'sı yok" diye şaşkın.

100 / 101 İşçi Francisco Garcia:"Yaşayan ikinci bir yaratık gördüm. Gördüğüm 70 cm. boyunda bir insancıktı. Onu çiftlik kapısından çıkarken gördüm, sonra hızlıca oradan uzaklaştı" dedi.