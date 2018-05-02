23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun

Mesleği sayesinde kısa sürede dünya turu yapan Brigitia, Türkiye'yi de ziyaret etmiş. İşte paylaşımlarıyla binlerce kişiyi peşinden sürükleyen hostesin egzotik yaşamı...

Genç hostes Brigita Jagelaviciute paylaşımları rekor kırıyor

1 / 35 23 yaşındaki Emirates uçuş görevlisi Brigita Jagelaviciute, 60 binden fazla takipçiye sahip.

2 / 35 İşini çok seven Brigita, mesleği sayesinde egzotik bir yaşam sürüyor.

3 / 35 Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkeye seyahat eden Brigita, paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor.

4 / 35 Öyle ki fotoğraflarını gören kişiler, Brigita'nın yerinde olmayı arzu ediyor.

5 / 35 Henüz 22 yaşında olmasına rağmen 74 farklı ülkeyi ziyaret eden Brigita, sadece geçen ay Avustralya, Yeni Zelanda, Dubai, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Kenya'dan fotoğraf yayınladı.

6 / 35 Hayatını Dubai'de sürdüren uçuş görevlisi, geçen yıl 80 sefere katılmış.

7 / 35 Seyşeller, Paris ve Singapur'dan çok etkilendiği söyleyen Brigita'nın son favori şehri New York'muş. Brigita, bunu şu sözlerle anlatıyor:

8 / 35 'Son favori şehrim New York. Big Apple beni büyüledi. Şehrin enerjisi ve koşuşturması benim için ilham kaynağı.' diyen Brigita, Kenya'ya gittiğinde ise zürafaları çok sevmiş.

9 / 35 Plajda dinlenirken ya da keyifle yabancı olduğu sokaklarda yürürken pek çok poz paylaşan Brigita, Kapadokya'yı da çok sevmiş.

10 / 35 Kapadokya'daki görsel şölenin hayatta bir kez görülebileceğini söyleyen Brigita, kesinlikle tanık olunması gerektiğini düşünüyor.

11 / 35 Brigita'nın diğer sosyal medya paylaşımları...

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