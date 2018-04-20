24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?

Yapılan açıklamaların ardındansa seçim çalışmalarını hızlandıran partiler cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan isimleri açıklamaya başladı. İşte 24 Haziran 2018 seçimleri için aday olay isimler...

24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan isimler belli oldu

1 / 21 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018 tarihine çekilen seçimlerin ardından gözler cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan isimlere çevrildi.

2 / 21 Seçimler 3 Kasım 2019 yılında yapılırsa 'olumsuz gelişmeler olabilir' diyen Bahçeli'nin uyarısını dikkate alan Erdoğan, MHP liderini Beştepe'ye çağırarak toplantı düzenlemişti.

3 / 21 Ardındansa Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önerdiği seçimlerin yeni tarihini açıklamıştı.

4 / 21 Basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının sonucunda 24 Haziran 2018 yılında erken seçime karar verildiğini söyledi.

5 / 21 Bu açıklamayla birlikte 'Partiler 24 Haziran 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak hangi isimleri sunacak?' sorusunun fitili ateşlendi.

6 / 21 Özellikle herkes İyi Parti'nin seçimlere katılıp katılamayacağına odaklandı.

7 / 21 Seçime katılmalarında herhangi bir engel olmadığını söyleyen Meral Akşener, 10 Haziran'dan sonra yapılacak tüm seçimlere katılabileceklerini duyurmuş, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemişti.

8 / 21 İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışma konusu haline gelirken, YSK Başkanı Sadi Güven'den konu ile ilgili şu açıklama gelmişti: 'İyi Parti seçimlere girebiliyor mu, giremez mi bunu ben de bilmiyorum. İyi Parti'nin durumu incelenir.'

9 / 21 Peki Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener dışında kimler aday olacak? İşte 24 Haziran seçimlerinde adaylığı açıklanan isimler...

10 / 21 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Cumhurbaşkanı aday adayı olduğu bilinen Erdoğan için Bahçeli de açıklama yapmıştı. MHP Genel Merkezi'nde 8 Ocak 2018'de medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceklerini belirtti ve ekledi:

11 / 21 "MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir."

12 / 21 MERAL AKŞENER Erdoğan'ın Bahçeli'yle dün yaptığı görüşmenin ardından açıkladığı erken seçim tarihi İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceği konusunda tartışma yarattı. Öyleki YSK Başkanı Sadi Güven bile, "İyi Parti seçimlere girebiliyor mu, giremez mi bunu ben de bilmiyorum. İyi Parti'nin durumu incelenir" ifadesini kullandı.

13 / 21 Akşener Güven'i beklemeden yaptığı açıklamada, "İyi Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum" dedi. Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını da söyledi.

14 / 21 DOĞU PERİNÇEK Vatan Partisi 2019 yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aday adayını 27 Ocak 2018'de yaptığı olağanüstü kurultayda açıkladı. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı partinin genel başkanı Doğu Perinçek oldu.

15 / 21 Genel Sekreter Utku Reyhan yaptığı konuşmada, "Partimiz tüm sistem partilerinden farklıdır. Biz kapalı kapılar ardında değil, bütün parti örgütünün aşağıdan yukarıya fikirlerini alarak, danışarak ve demokratik bir biçimde oylayarak belirleyeceğiz. Bu Partimizin demokrasi kültürüne bir armağanıdır.” dedi. Reyhan, Parlamentonun dışında kalan partilerin, cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi için yüz bin seçmenin imzasına ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

16 / 21 TUNA BEKLEVİÇ 2011 Genel Seçimleri’nde Edirne'den AKP milletvekili adaylığı bulunan bir dönem bazı AKP'li vekillere danışmanlık da yapan, anayasa değişikliği referandumunda Hayır Partisi kurarak ‘hayır’ kampanyasını yürüten Tuna Bekleviç, 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığına adaylığını 26 Eylül 2017'de açıkladı.

17 / 21 Bekleviç, Erdoğan ve AKP'ye yönelik olarak sık sık eleştirilerde bulunurken, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumunun birinci yıl dönümünde (16 Nisan 2018) Ankara’dan Diyarbakır’a yürüyüş başlattı. Bekleviç yürüyüşünü sürdürüyor.

18 / 21 LEVENT GÜLTEKİN Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığı aday adaylığını sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duyurdu.

19 / 21 Gültekin videoda, "İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. 24 Haziran'da seçim demek 'Ben seçimleri dün yaptım' demek, 'Benden başka ülkeyi kimse yönetemez' demek. Bunu kabul edemeyiz, biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme , seçilme ve özgürce yaşama hakkı vardır. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz. İnsan gibi ağız tadıyla dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum" diye konuştu.

20 / 21 ÖZTÜRK YILMAZ CHP Genel Başkan Yardımısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Meclis'te düzenlediği (20 Nisan 2018) basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım" diyerek aday adaylığını açıkladı.