24 Haziran'a günler kaldı seçimlerde hangi oylar geçerli, hangi oylar geçersiz?

24 Haziran seçimleri öncesi açıklama yapan YSK, ilk kez uygulanacak ittifak seçimlerinde kafaların karışması üzerine nasıl oy kullanılacak sorusuna fotoğraflarla cevap verdi.

İşte geçerli ve geçersiz olan oy pusulaları

1 / 19 YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimde ilk kez uygulanacak "siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılması" nedeniyle nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayılacağı gibi soruların yanıtlarını, 18 farklı duruma göre hazırlanan örnek oy pusulası şablonlarıyla verdi. İşte örnek oy pusulası şablonları.

2 / 19 OY GEÇERLİ, İTTİFAKIN SAYILIR Örnek oy pusulası şablonlarının birincisine göre, sadece ittifak unvanı bölümüne "EVET" veya "TERCİH" mührünün basılması halinde bu oy ittifakın ortak oyu sayılacak.

3 / 19 OY GEÇERLİ, H PARTİSİNE SAYILIR İkinci örneğe göre, ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana "EVET" veya "TERCİH" mührünün basılması halinde oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve bu oy mührün basıldığı partiye sayılacak.

4 / 19 OY GEÇERLİ, G PARTİSİNE SAYILIR İttifak alanı içerisinde mührün yalnızca bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulası geçerli kabul edilecek ve bu oy, basılan partinin oyu sayılacak.

5 / 19 OY GEÇERLİ, İTTİFAKIN ORTAK OYU SAYILIR Başka bir siyasi parti veya ittifak alanı dışına taşmamak kaydıyla siyasi parti ittifak alanına birden çok mühür basılması oy pusulasını geçersiz kılmayacak ve bu oy ittifakın ortak oyu sayılacak.

6 / 19 OY GEÇERLİ, C PARTİSİNE SAYILIR Bir siyasi parti alanına basılan "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması halinde diğer siyasi partinin alanına geçilmediği için oy pusulası geçerli sayılacak ve bu oy mühür basılan partiye yazılacak.

7 / 19 OY GEÇERLİ, B PARTİSİNE SAYILIR İttifak alanı içinde, bir siyasi partiye basılan mührün, ittifak alanlarını ayıran çizgili bölgeye taşmış olması oy pusulasını geçersiz kılmayacak ve bu oy mührün denk geldiği partiye sayılacak.

8 / 19 OY GEÇERLİ, A PARTİSİNE SAYILIR İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partiye ait bölüme, parti çizgisini taşacak şekilde birden fazla "EVET" veya "TERCİH" mührü basılması halinde bu oy geçerli sayılacak ve bu oy mühür basılan partinin oyu kabul edilecek.

9 / 19 OY GEÇERLİ, A PARTİSİNE SAYILIR İttifak alanı içindeki bir siyasi partiye ait bölüme, birden fazla "EVET" veya "TERCİH" mührü basılması halinde bu oy geçerli kabul edilecek ve bu oy mühür basılan partinin oyu sayılacak.

10 / 19 OY GEÇERLİ, İTTİFAKIN OYU SAYILIR İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partilerden hangisine ait olduğu belirlenemeyen ancak ittifak alanına basılan "EVET" veya "TERCİH" mührü bulunan oy pusulası geçerli olacak, bu oy ittifakın ortak oyuna sayılacak.

11 / 19 OY GEÇERLİ, F PARTİSİNE SAYILIR İttifak alanı içerisinde mührün hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve bu oy mühür basılan partiye sayılacak.

12 / 19 OY GEÇERLİ, A PARTİSİNE SAYILIR İttifak alanı içerisinde mührün hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve bu oy mühür basılan partiye sayılacak.

13 / 19 OY GEÇERLİ, İTTİFAKA SAYILIR İttifak alanı içerisinde mührün hem birden fazla siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde oy pusulası geçerli sayılacak ve ittifakın ortak oyuna yazılacak.

14 / 19 OY GEÇERLİ, B PARTİSİNE SAYILIR Bir siyasi parti, ittifak alanına basılan "EVET" veya "TERCİH" mührünün alanları ayrılan çizgili bölgeye taşmış olması halinde oy pusulası geçerli kabul edilecek ve oy mühür basılan partiye sayılacak.

15 / 19 OY GEÇERLİ, İTTİFAKA SAYILIR Mührün, ittifak unvanı bölümüne, bir siyasi partiye ayrılan alana taşacak şekilde basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve oy ittifakın ortak oyuna sayılacak.

16 / 19 GEÇERSİZ OY Aynı ittifak içerisinde yer almayan birden fazla siyasi partiye mühür basılması halinde oy pusulası geçersiz sayılacak.

17 / 19 GEÇERSİZ OY Birden fazla ittifaka ayrılan alana "EVET" veya "TERCİH" mührü basılan oy pusulaları da geçersiz kabul edilecek.

18 / 19 GEÇERSİZ OY Hem ittifak alanı içindeki bir partiye hem de ittifak dışındaki partilerden birine mühür basılması halinde de oy pusulası geçersiz olacak.