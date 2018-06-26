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24 Haziran seçimi sonrası hangi kadın siyasetçiler Meclis'e girebildi?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.06.2018 08:39 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinin ardından Meclis'e giren siyasetçilerin listesi de ortaya çıktı. Peki Meclis'e hangi kadın milletvekilleri girebildi?

İşte il il, parti parti 24 Haziran seçimlerinde Meclis'e giren kadın milletvekillerinin listesi.

İl i,l parti parti meclise giren kadın milletvekilleri

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27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Meclis'e giren kadın milletvekilleri listesinde şehirler ve siyasi partiler alfabetik olarak sıralanmıştır.
2 / 90

Jülide Sarıeroğlu

Jülide Sarıeroğlu
Adana / AK Parti Milletvekili
3 / 90

Müzeyyen Şevkin

Müzeyyen Şevkin
Adana / CHP Milletvekili
4 / 90

Tülay Hatimoğlulları

Tülay Hatimoğlulları
Adana / HDP Milletvekili
5 / 90

Ayşe Sibel Ersoy

Ayşe Sibel Ersoy
Adana / MHP Milletvekili
6 / 90

Burcu Köksal

Burcu Köksal
Afyonkarahisar / CHP Milletvekili
7 / 90

Dilan Dirayet Taşdemir

Dilan Dirayet Taşdemir
Ağrı / HDP Milletvekili
8 / 90

İlknur İnceöz

İlknur İnceöz
Aksaray / Ak Parti Milletvekili
9 / 90

Arife Polat Düzgün

Arife Polat Düzgün
Ankara / AK Parti Milletvekili
10 / 90

Asuman Erdoğan

Asuman Erdoğan
Ankara / Ak Parti Milletvekili
11 / 90

Lütfiye Selva Çam

Lütfiye Selva Çam
Ankara / Ak Parti Milletvekili
12 / 90

Zeynep Yıldız

Zeynep Yıldız
Ankara / Ak Parti Milletvekili
13 / 90

Gamze Taşcıer

Gamze Taşcıer
Ankara / CHP Milletvekili
14 / 90

Filiz Kerestecioğlu Demir

Filiz Kerestecioğlu Demir
Ankara / HDP Milletvekili
15 / 90

Nevin Taşlıçay

Nevin Taşlıçay
Ankara / MHP Milletvekili
16 / 90

Sena Nur Çelik

Sena Nur Çelik
Antalya / Ak Parti Milletvekili
17 / 90

Aysu Bankoğlu

Aysu Bankoğlu
Bartın / CHP Milletvekili
18 / 90

Arzu Aydın

Arzu Aydın
Bolu / Ak Parti Milletvekili
19 / 90

Lale Karabıyık

Lale Karabıyık
Bursa / CHP Milletvekili
20 / 90

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Bursa / CHP Milletvekili
21 / 90

Jülide İskenderoğlu

Jülide İskenderoğlu
Çanakkale / AK Parti Milletvekili
22 / 90

Nilgün Ök

Nilgün Ök
Denizli / AK Parti Milletvekili
23 / 90

Gülizar Biçer Karaca

Gülizar Biçer Karaca
Denizli / CHP Milletvekili
24 / 90

Oya Eronat

Oya Eronat
Diyarbakır / AK Parti Milletvekili
25 / 90

Remziye Tosun

Remziye Tosun
Diyarbakır / HDP Milletvekili
26 / 90

Saliha Aydeniz

Saliha Aydeniz
Diyarbakır / HDP Milletvekili
27 / 90

Semra Güzel

Semra Güzel
Diyarbakır / HDP Milletvekili
28 / 90

Ayşe Keşir

Ayşe Keşir
Düzce / AK Parti Milletvekili
29 / 90

Fatma Aksal

Fatma Aksal
Edirne / AK Parti Milletvekili
30 / 90

Sermin Balık

Sermin Balık
Elazığ / Ak Parti Milletvekili
31 / 90

Zehra Taşkesenlioğlu

Zehra Taşkesenlioğlu
Erzurum / AK Parti Milletvekili
32 / 90

Emine Nur Günay

Emine Nur Günay
Eskişehir / Ak Parti Milletvekili
33 / 90

Jale Nur Süllü

Jale Nur Süllü
Eskişehir / CHP Milletvekili
34 / 90

Derya Bakbak

Derya Bakbak
Gaziantep / AK Parti Milletvekili
35 / 90

Leyla Güven

Leyla Güven
Hakkâri / HDP Milletvekili
36 / 90

Suzan Şahin

Suzan Şahin
Hatay / CHP Milletvekili
37 / 90

Aylin Cesur Yüksek

Aylin Cesur Yüksek
Isparta / İYİ Parti Milletvekili
38 / 90

Alev Dedegil

Alev Dedegil
İstanbul / Ak Parti Milletvekili
39 / 90

Canan Kalsın

Canan Kalsın
İstanbul / AK Parti Milletvekili
40 / 90

Emine Sare Aydın Yılmaz

Emine Sare Aydın Yılmaz
İstanbul / AK Parti Milletvekili
41 / 90

Fatma Betül Sayan Kaya

Fatma Betül Sayan Kaya
İstanbul / AK Parti Milletvekili
42 / 90

İffet Polat

İffet Polat
İstanbul / Ak Parti Milletvekili
43 / 90

Mihrimah Belma Satır

Mihrimah Belma Satır
İstanbul / AK Parti Milletvekili
44 / 90

Müşerref Pervin Tuba Durgut

Müşerref Pervin Tuba Durgut
İstanbul / AK Parti Milletvekili
45 / 90

Ravza Kavakcı Kan

Ravza Kavakcı Kan
İstanbul / AK Parti Milletvekili
46 / 90

Rümeysa Kadak

Rümeysa Kadak
İstanbul / AK Parti Milletvekili
47 / 90

Serap Yaşar

Serap Yaşar
İstanbul / AK Parti Milletvekili
48 / 90

Tülay Kaynarca

Tülay Kaynarca
İstanbul / AK Parti Milletvekili
49 / 90

Emine Gülizar Emecan

Emine Gülizar Emecan
İstanbul / CHP Milletvekili
50 / 90

Gamze Akkuş İlgezdi

Gamze Akkuş İlgezdi
İstanbul / CHP Milletvekili
51 / 90

Saliha Sera Kadıgil Sütlü

Saliha Sera Kadıgil Sütlü
İstanbul / CHP Milletvekili
52 / 90

Sibel Özdemir

Sibel Özdemir
İstanbul / CHP Milletvekili
53 / 90

Hüda Kaya

Hüda Kaya
İstanbul / HDP Milletvekili
54 / 90

Oya Ersoy

Oya Ersoy
İstanbul / HDP Milletvekili
55 / 90

Pervin Buldan

Pervin Buldan
İstanbul / HDP Milletvekili
56 / 90

Arzu Erdem

Arzu Erdem
İstanbul / MHP Milletvekili
57 / 90

Ceyda Bölünmez Çankırı

Ceyda Bölünmez Çankırı
İzmir / AK Parti Milletvekili
58 / 90

Selin Sayek Böke

Selin Sayek Böke
İzmir / CHP Milletvekili
59 / 90

Sevda Erdan Kılıç

Sevda Erdan Kılıç
İzmir / CHP Milletvekili
60 / 90

Serpil Kemalbay

Serpil Kemalbay
İzmir / HDP Milletvekili
61 / 90

Habibe Öçal

Habibe Öçal
Kahramanmaraş / AK Parti Milletvekili
62 / 90

Hülya Nergis

Hülya Nergis
Kayseri / AK Parti Milletvekili
63 / 90

Radiye Sezer Katırcıoğlu

Radiye Sezer Katırcıoğlu
Kocaeli / AK Parti Milletvekili
64 / 90

Fatma Kaplan Hürriyet

Fatma Kaplan Hürriyet
Kocaeli / CHP Milletvekili
65 / 90

Gülay Samancı

Gülay Samancı
Konya / AK Parti Milletvekili
66 / 90

Leyla Şahin Usta

Leyla Şahin Usta
Konya / AK Parti Milletvekili
67 / 90

Ceyda Çetin Erenler

Ceyda Çetin Erenler
Kütahya / AK Parti Milletvekili
68 / 90

Öznur Çalık

Öznur Çalık
Malatya / AK Parti Milletvekili
69 / 90

Semra Kaplan Kıvırcık

Semra Kaplan Kıvırcık
Manisa / AK Parti Milletvekili
70 / 90

Ebru Günay

Ebru Günay
Mardin / HDP Milletvekili
71 / 90

Zeynep Gül Yılmaz

Zeynep Gül Yılmaz
Mersin / AK Parti Milletvekili
72 / 90

Nevin Zaimoğlu

Nevin Zaimoğlu
Mersin / CHP Milletvekili
73 / 90

Fatma Kurtulan

Fatma Kurtulan
Mersin / HDP Milletvekili
74 / 90

Mersin / HDP Milletvekili

Mersin / HDP Milletvekili
Muğla / AK Parti Milletvekili
75 / 90

Gülistan Kılıç Koçyiğit

Gülistan Kılıç Koçyiğit
Muş / HDP Milletvekili
76 / 90

Şevin Coşkun

Şevin Coşkun
Muş / HDP Milletvekili
77 / 90

Çiğdem Erdoğan Atabek

Çiğdem Erdoğan Atabek
Sakarya / AK Parti Milletvekili
78 / 90

Çiğdem Karaaslan

Çiğdem Karaaslan
Samsun / AK Parti Milletvekili
79 / 90

Neslihan Hancıoğlu

Neslihan Hancıoğlu
Samsun / CHP Milletvekili
80 / 90

Meral Danış Beştaş

Meral Danış Beştaş
Siirt / HDP Milletvekili
81 / 90

Semiha Ekinci

Semiha Ekinci
Sivas / AK Parti Milletvekili
82 / 90

Zemzem Gülender Açanal

Zemzem Gülender Açanal
Şanlıurfa / AK Parti Milletvekili
83 / 90

Ayşe Sürücü

Ayşe Sürücü
Şanlıurfa / HDP Milletvekili
84 / 90

Çiğdem Koncagül

Çiğdem Koncagül
Tekirdağ / Ak Parti Milletvekili
85 / 90

Candan Cüceer

Candan Cüceer
Tekirdağ / CHP Milletvekili
86 / 90

Özlem Zengin

Özlem Zengin
Tokat / AK Parti Milletvekili
87 / 90

Bahar Ayvazoğlu

Bahar Ayvazoğlu
Trabzon / AK Parti Milletvekili
88 / 90

Bedia Özgökçe Ertan

Bedia Özgökçe Ertan
Van / HDP Milletvekili
89 / 90

Muazzez Orhan

Muazzez Orhan
Van / HDP Milletvekili
90 / 90

Van / HDP Milletvekili

Van / HDP Milletvekili
Yalova / AK Parti Milletvekili
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