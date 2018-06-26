24 Haziran seçimi sonrası hangi kadın siyasetçiler Meclis'e girebildi?

İşte il il, parti parti 24 Haziran seçimlerinde Meclis'e giren kadın milletvekillerinin listesi.
İl i,l parti parti meclise giren kadın milletvekilleri
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27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Meclis'e giren kadın milletvekilleri listesinde şehirler ve siyasi partiler alfabetik olarak sıralanmıştır.
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Jülide Sarıeroğlu
Adana / AK Parti Milletvekili
3 / 90
Müzeyyen Şevkin
Adana / CHP Milletvekili
4 / 90
Tülay Hatimoğlulları
Adana / HDP Milletvekili
5 / 90
Ayşe Sibel Ersoy
Adana / MHP Milletvekili
6 / 90
Burcu Köksal
Afyonkarahisar / CHP Milletvekili
7 / 90
Dilan Dirayet Taşdemir
Ağrı / HDP Milletvekili
8 / 90
İlknur İnceöz
Aksaray / Ak Parti Milletvekili
9 / 90
Arife Polat Düzgün
Ankara / AK Parti Milletvekili
10 / 90
Asuman Erdoğan
Ankara / Ak Parti Milletvekili
11 / 90
Lütfiye Selva Çam
Ankara / Ak Parti Milletvekili
12 / 90
Zeynep Yıldız
Ankara / Ak Parti Milletvekili
13 / 90
Gamze Taşcıer
Ankara / CHP Milletvekili
14 / 90
Filiz Kerestecioğlu Demir
Ankara / HDP Milletvekili
15 / 90
Nevin Taşlıçay
Ankara / MHP Milletvekili
16 / 90
Sena Nur Çelik
Antalya / Ak Parti Milletvekili
17 / 90
Aysu Bankoğlu
Bartın / CHP Milletvekili
18 / 90
Arzu Aydın
Bolu / Ak Parti Milletvekili
19 / 90
Lale Karabıyık
Bursa / CHP Milletvekili
20 / 90
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Bursa / CHP Milletvekili
21 / 90
Jülide İskenderoğlu
Çanakkale / AK Parti Milletvekili
22 / 90
Nilgün Ök
Denizli / AK Parti Milletvekili
23 / 90
Gülizar Biçer Karaca
Denizli / CHP Milletvekili
24 / 90
Oya Eronat
Diyarbakır / AK Parti Milletvekili
25 / 90
Remziye Tosun
Diyarbakır / HDP Milletvekili
26 / 90
Saliha Aydeniz
Diyarbakır / HDP Milletvekili
27 / 90
Semra Güzel
Diyarbakır / HDP Milletvekili
28 / 90
Ayşe Keşir
Düzce / AK Parti Milletvekili
29 / 90
Fatma Aksal
Edirne / AK Parti Milletvekili
30 / 90
Sermin Balık
Elazığ / Ak Parti Milletvekili
31 / 90
Zehra Taşkesenlioğlu
Erzurum / AK Parti Milletvekili
32 / 90
Emine Nur Günay
Eskişehir / Ak Parti Milletvekili
33 / 90
Jale Nur Süllü
Eskişehir / CHP Milletvekili
34 / 90
Derya Bakbak
Gaziantep / AK Parti Milletvekili
35 / 90
Leyla Güven
Hakkâri / HDP Milletvekili
36 / 90
Suzan Şahin
Hatay / CHP Milletvekili
37 / 90
Aylin Cesur Yüksek
Isparta / İYİ Parti Milletvekili
38 / 90
Alev Dedegil
İstanbul / Ak Parti Milletvekili
39 / 90
Canan Kalsın
İstanbul / AK Parti Milletvekili
40 / 90
Emine Sare Aydın Yılmaz
İstanbul / AK Parti Milletvekili
41 / 90
Fatma Betül Sayan Kaya
İstanbul / AK Parti Milletvekili
42 / 90
İffet Polat
İstanbul / Ak Parti Milletvekili
43 / 90
Mihrimah Belma Satır
İstanbul / AK Parti Milletvekili
44 / 90
Müşerref Pervin Tuba Durgut
İstanbul / AK Parti Milletvekili
45 / 90
Ravza Kavakcı Kan
İstanbul / AK Parti Milletvekili
46 / 90
Rümeysa Kadak
İstanbul / AK Parti Milletvekili
47 / 90
Serap Yaşar
İstanbul / AK Parti Milletvekili
48 / 90
Tülay Kaynarca
İstanbul / AK Parti Milletvekili
49 / 90
Emine Gülizar Emecan
İstanbul / CHP Milletvekili
50 / 90
Gamze Akkuş İlgezdi
İstanbul / CHP Milletvekili
51 / 90
Saliha Sera Kadıgil Sütlü
İstanbul / CHP Milletvekili
52 / 90
Sibel Özdemir
İstanbul / CHP Milletvekili
53 / 90
Hüda Kaya
İstanbul / HDP Milletvekili
54 / 90
Oya Ersoy
İstanbul / HDP Milletvekili
55 / 90
Pervin Buldan
İstanbul / HDP Milletvekili
56 / 90
Arzu Erdem
İstanbul / MHP Milletvekili
57 / 90
Ceyda Bölünmez Çankırı
İzmir / AK Parti Milletvekili
58 / 90
Selin Sayek Böke
İzmir / CHP Milletvekili
59 / 90
Sevda Erdan Kılıç
İzmir / CHP Milletvekili
60 / 90
Serpil Kemalbay
İzmir / HDP Milletvekili
61 / 90
Habibe Öçal
Kahramanmaraş / AK Parti Milletvekili
62 / 90
Hülya Nergis
Kayseri / AK Parti Milletvekili
63 / 90
Radiye Sezer Katırcıoğlu
Kocaeli / AK Parti Milletvekili
64 / 90
Fatma Kaplan Hürriyet
Kocaeli / CHP Milletvekili
65 / 90
Gülay Samancı
Konya / AK Parti Milletvekili
66 / 90
Leyla Şahin Usta
Konya / AK Parti Milletvekili
67 / 90
Ceyda Çetin Erenler
Kütahya / AK Parti Milletvekili
68 / 90
Öznur Çalık
Malatya / AK Parti Milletvekili
69 / 90
Semra Kaplan Kıvırcık
Manisa / AK Parti Milletvekili
70 / 90
Ebru Günay
Mardin / HDP Milletvekili
71 / 90
Zeynep Gül Yılmaz
Mersin / AK Parti Milletvekili
72 / 90
Nevin Zaimoğlu
Mersin / CHP Milletvekili
73 / 90
Fatma Kurtulan
Mersin / HDP Milletvekili
74 / 90
Mersin / HDP Milletvekili
Muğla / AK Parti Milletvekili
75 / 90
Gülistan Kılıç Koçyiğit
Muş / HDP Milletvekili
76 / 90
Şevin Coşkun
Muş / HDP Milletvekili
77 / 90
Çiğdem Erdoğan Atabek
Sakarya / AK Parti Milletvekili
78 / 90
Çiğdem Karaaslan
Samsun / AK Parti Milletvekili
79 / 90
Neslihan Hancıoğlu
Samsun / CHP Milletvekili
80 / 90
Meral Danış Beştaş
Siirt / HDP Milletvekili
81 / 90
Semiha Ekinci
Sivas / AK Parti Milletvekili
82 / 90
Zemzem Gülender Açanal
Şanlıurfa / AK Parti Milletvekili
83 / 90
Ayşe Sürücü
Şanlıurfa / HDP Milletvekili
84 / 90
Çiğdem Koncagül
Tekirdağ / Ak Parti Milletvekili
85 / 90
Candan Cüceer
Tekirdağ / CHP Milletvekili
86 / 90
Özlem Zengin
Tokat / AK Parti Milletvekili
87 / 90
Bahar Ayvazoğlu
Trabzon / AK Parti Milletvekili
88 / 90
Bedia Özgökçe Ertan
Van / HDP Milletvekili
89 / 90
Muazzez Orhan
Van / HDP Milletvekili
90 / 90
Van / HDP Milletvekili
Yalova / AK Parti Milletvekili
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