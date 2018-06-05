24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Tüm Türkiye'nin pür dikkat takip ettiği seçim döneminde cemaatlerin hangi partiye oy vereceğini açıklaması süreçte yeni bir hareketlilik yarattı. Menzil Tarikatı, Yeni Asyacılar, İsmail Ağa Cemaati, İskender Paşa Cemaati, Erenköy Cemaati, Süleyman Efendi Cemaati, Akabe Vakfı, Adnan Hocacılar, Caferiler, Haydar Baş grubu, Furkan Vakfı, Mustazaflar, Cerrahiler kime oy vereceklerini açıkladı. İşte o cemaatler ve desteyleyeceği partiler....

Cemaatler hangi partiye oy vereceğini açıkladı

1 / 17 Menzil Tarikatı: Adıyaman başta olmak üzere Semerkand grubu bünyesinde faaliyet gösteren Menzil Cemaati, seçimlere uzun bir zaman kala kime oy vereceklerini ilan etti. Menzil tarikatı gazetelere ilan vererek 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ‘cumhur ittifakı'nı destekleyeceklerini duyurdu. Tarikata bağlı Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve Genç-Kon imzasıyla bir ilan yayımlandı.

2 / 17 Semerkand Vakfı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Beşir Derneği ve Genç-Kon tarafından gazetelere verilen ilanda, seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verileceği duyuruldu. İlanda ‘'24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi duyururuz'' denildi.

3 / 17 Yeni Asyacılar: Mehmet Kutlular'ın grubun liderliğini sürdürdüğü Yeni Asya Cemaati, kendi gazeteleri olan Yeni Asya'da bir hafta önce 2 sayfalık bir broşür yayımlayarak, Millet İttifakı'nı destekleyeceklerini ilan etti. Yeni Asya Cemaati, istikrarlı bir şekilde DP, AP ve DYP'ye destek veriyordu.16 Nisan referandumda da “hayır” cephesinde yer almıştı.

4 / 17 Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine dair açıklama yaptı. Bayramoğlu, yaptığı uzunca açıklamadaki ‘‘İşte, bir kısmına kısaca temas etmeye çalıştığım bu sebepler muvacehesinde, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin talebeleri olarak bizler, tıpkı Üstadımız gibi, vatan, millet, Kur'ân, İslâmiyet ve insaniyet namına, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve beraberindekileri muhafazayı ve arkasında olduğumuzu bildirmeyi ve onları bu hizmetlerinde desteklemeyi bir vazife biliyoruz'' bölümüyle oyunun Erdoğan'a olacağını açıklamıştı.

5 / 17 Nur Cemaati kollarından Hayrat Vakfı ise 24 Haziran seçimlerinde "Cumhur İttifakı"nı destekleyeceğini açıkladı. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada " 'yerli ve milli', 'milletin ve ümmetin kabul edilmiş bir duası' olarak gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin yanında durduğumuzu ilan ediyoruz" denildi.

6 / 17 İsmail Ağa Cemaati: Oyların daha önceki seçimlerde Saadet Partisi ve AK Parti arasında paylaştırıldığı cemaatten 24 Haziran seçimleri için henüz resmi bir açıklamanın yapılmadı. İsmail Ağa Cemaati'nin bu seçimlerdeki tavrının da AK Parti'den yana olması bekleniyor.

7 / 17 İskender Paşa Cemaati: Mahmud Esad Coşan'ın Avustralya'da şüpheli bir TIR kazasında vefat etmesi akabinde Nureddin Coşan'ın liderliğini üstlendiği İskender Paşa Cemaati'nin tavrının bütün olarak ‘Cumhur İttifakı'ndan yana olması bekleniyor. Cemaat daha önceki seçimlerde AK Parti'ye ve kaset kumpasları kurulduğu dönemlerde de MHP'ye destek vermişti.

8 / 17 Erenköy Cemaati: Altınoluk Dergisi etrafında toplanan Erenköy Cemaati'ne bağlı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da seçimlere ilişkin tutumunu açıkladı. 24 Haziran seçimlerine yönelik bir açıklama yaptı. Vakıftan yapılan açıklamada özetle şu açıklama yapılmıştı: ‘'Liderliğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği yönetim, başkanlık sisteminin de devreye girmesiyle güçlenerek yoluna devam etmelidir.

9 / 17 Vatanın birlik ve bütünlüğünü hakkıyla savunmuş,Dışa bağımlılığa dur deyip milli ve yerli sanayiye hız vermiş,Dinine, vatanına, milletine ve tarihine sadık bir nesil yetiştirmenin derdine düşmüş,Ümmetin mazlumlarının yanında olmuş,İnsan hak ve hürriyetlerini her alanda genişletmiş,Kudüs başta olmak üzere ümmetin değerlerini korumaya çalışmış,Ve haklı olarak ümmetin umudu olmuştur. Bu umudun devamı için tek yürek halinde bu yürüyüşün yanında olmayı bir borç biliyor, ümmetin ve insanlığın maslahatı için gece gündüz çalışan bu kadroya karşı teşekkür ve dua halinde olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arzediyoruz.''

10 / 17 Süleyman Efendi Cemaati: Daha önceki seçimlerde Demokrat Parti ve MHP'ye oy veren Süleyman Efendi Cemaati'nin bu seçimlerdeki tavrı bilinmiyor. MHP, Cumhur İttifakı'nda; DP ise bu seçimlerde Millet İttifakı içinde yer alıyor. Ayrıca Cemaate yakınlığıyla bilinen pek çok kişinin geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy verdiği de biliniyor.

11 / 17 Akabe Vakfı: Mustafa İslamoğlu liderlindeki cemaat geçmiş dönemde siyasi partilere olumlu yaklaşmayıp sandığa gitmiyordu. Son zamanlarda Erdoğan'a yakın olduğu ifade edilse de 24 Haziran'da kimi destekleyecek konusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

12 / 17 Adnan Hocacılar: Bir dönem Necmettin Erbakan ile yakın ilişkide olan Adnan (Oktar) Hoca, son dönemde “Tayyip Hocam” dediği Erdoğan ve AK Parti'ye sıcak mesajlar gönderiyor. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini ekranda ifade etmişti.

13 / 17 Caferiler: Genel merkezleri İstanbul Halkalı'da bulunan Caferiler, Şii mezhebine mensup. İstanbul'dan sonra Kars, Iğdır, Bursa, Ankara, Manisa, İzmir gibi büyük şehirlerde kayda değer varlıkları mevcut. Türkiye'nin Suriye politikasından dolayı AK Parti'ye oy vermiyorlar. 2012'den beri CHP'yi destek veriyorlar. 2014 cumhurbaşkanı seçimlerinde çatı adayı olan Ekmelleddin İhsanoğlu'yu desteklemişlerdi.

14 / 17 Haydar Baş grubu: Kadiri Tarikatı'nın İcmal Kolu'nun lideri Haydar Baş, çalışmalarını Bağımsız Türkiye Partisi adıyla sürdürüyor. Görüşleri Doğu Perinçek'le örtüşen, ulusalcı bir grup. 24 Haziran'da seçimlere parti olarak katılmıyor ama “Millet İttfakı”nı destekleyeceği ifade ediliyor. Haydar Baş Grubu 2014'te çatı adayı Ekmelleddin İhsanoğlu'ya destek vermişti.

15 / 17 Furkan Vakfı: Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul cezaevinde. Vakıf geçen sene partili cumhurbaşkanlığını da içeren anayasa değişikliğini eleştirerek, “Bu kadar yetki bir insana verilir mi?” demişti.

16 / 17 Mustazaflar: Her ne kadar Mustazaflar dernekleri kapatılmış olsa da faaliyetleri sürüyor. 24 Haziran seçimlerinde HÜDA PAR'ın bağımsız adaylarını destekleyecekleri belirtiliyor.