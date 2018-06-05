HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmekte. Peki 24 Haziran seçimlerinde hangi cemaatler,tarikatlar kime oy verecek ? İşte 24 Haziran seçimlerinde cemaatlerin destekleyeceği partiler...

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Tüm Türkiye'nin pür dikkat takip ettiği seçim döneminde cemaatlerin hangi partiye oy vereceğini açıklaması süreçte yeni bir hareketlilik yarattı. Menzil Tarikatı, Yeni Asyacılar, İsmail Ağa Cemaati, İskender Paşa Cemaati, Erenköy Cemaati, Süleyman Efendi Cemaati, Akabe Vakfı, Adnan Hocacılar, Caferiler, Haydar Baş grubu, Furkan Vakfı, Mustazaflar, Cerrahiler kime oy vereceklerini açıkladı.

İşte o cemaatler ve desteyleyeceği partiler....

Cemaatler hangi partiye oy vereceğini açıkladı

1 / 17

Menzil Tarikatı:

Menzil Tarikatı:
Adıyaman başta olmak üzere Semerkand grubu bünyesinde faaliyet gösteren Menzil Cemaati, seçimlere uzun bir zaman kala kime oy vereceklerini ilan etti. Menzil tarikatı gazetelere ilan vererek 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ‘cumhur ittifakı'nı destekleyeceklerini duyurdu. Tarikata bağlı Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve Genç-Kon imzasıyla bir ilan yayımlandı.
2 / 17

Semerkand Vakfı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Beşir Derneği ve Genç-Kon tarafından gazetelere verilen ilanda, seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verileceği duyuruldu. İlanda ‘'24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi duyururuz'' denildi.
3 / 17

Yeni Asyacılar:

Yeni Asyacılar:
Mehmet Kutlular'ın grubun liderliğini sürdürdüğü Yeni Asya Cemaati, kendi gazeteleri olan Yeni Asya'da bir hafta önce 2 sayfalık bir broşür yayımlayarak, Millet İttifakı'nı destekleyeceklerini ilan etti. Yeni Asya Cemaati, istikrarlı bir şekilde DP, AP ve DYP'ye destek veriyordu.16 Nisan referandumda da “hayır” cephesinde yer almıştı.
4 / 17

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine dair açıklama yaptı. Bayramoğlu, yaptığı uzunca açıklamadaki ‘‘İşte, bir kısmına kısaca temas etmeye çalıştığım bu sebepler muvacehesinde, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin talebeleri olarak bizler, tıpkı Üstadımız gibi, vatan, millet, Kur'ân, İslâmiyet ve insaniyet namına, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve beraberindekileri muhafazayı ve arkasında olduğumuzu bildirmeyi ve onları bu hizmetlerinde desteklemeyi bir vazife biliyoruz'' bölümüyle oyunun Erdoğan'a olacağını açıklamıştı.
5 / 17

Nur Cemaati kollarından Hayrat Vakfı ise 24 Haziran seçimlerinde "Cumhur İttifakı"nı destekleyeceğini açıkladı. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada " 'yerli ve milli', 'milletin ve ümmetin kabul edilmiş bir duası' olarak gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin yanında durduğumuzu ilan ediyoruz" denildi.
6 / 17

İsmail Ağa Cemaati:

İsmail Ağa Cemaati:
Oyların daha önceki seçimlerde Saadet Partisi ve AK Parti arasında paylaştırıldığı cemaatten 24 Haziran seçimleri için henüz resmi bir açıklamanın yapılmadı. İsmail Ağa Cemaati'nin bu seçimlerdeki tavrının da AK Parti'den yana olması bekleniyor.
7 / 17

İskender Paşa Cemaati:

İskender Paşa Cemaati:
Mahmud Esad Coşan'ın Avustralya'da şüpheli bir TIR kazasında vefat etmesi akabinde Nureddin Coşan'ın liderliğini üstlendiği İskender Paşa Cemaati'nin tavrının bütün olarak ‘Cumhur İttifakı'ndan yana olması bekleniyor. Cemaat daha önceki seçimlerde AK Parti'ye ve kaset kumpasları kurulduğu dönemlerde de MHP'ye destek vermişti.
8 / 17

Erenköy Cemaati:

Erenköy Cemaati:
Altınoluk Dergisi etrafında toplanan Erenköy Cemaati'ne bağlı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da seçimlere ilişkin tutumunu açıkladı. 24 Haziran seçimlerine yönelik bir açıklama yaptı. Vakıftan yapılan açıklamada özetle şu açıklama yapılmıştı: ‘'Liderliğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği yönetim, başkanlık sisteminin de devreye girmesiyle güçlenerek yoluna devam etmelidir.
9 / 17

Vatanın birlik ve bütünlüğünü hakkıyla savunmuş,Dışa bağımlılığa dur deyip milli ve yerli sanayiye hız vermiş,Dinine, vatanına, milletine ve tarihine sadık bir nesil yetiştirmenin derdine düşmüş,Ümmetin mazlumlarının yanında olmuş,İnsan hak ve hürriyetlerini her alanda genişletmiş,Kudüs başta olmak üzere ümmetin değerlerini korumaya çalışmış,Ve haklı olarak ümmetin umudu olmuştur. Bu umudun devamı için tek yürek halinde bu yürüyüşün yanında olmayı bir borç biliyor, ümmetin ve insanlığın maslahatı için gece gündüz çalışan bu kadroya karşı teşekkür ve dua halinde olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arzediyoruz.''
10 / 17

Süleyman Efendi Cemaati:

Süleyman Efendi Cemaati:
Daha önceki seçimlerde Demokrat Parti ve MHP'ye oy veren Süleyman Efendi Cemaati'nin bu seçimlerdeki tavrı bilinmiyor. MHP, Cumhur İttifakı'nda; DP ise bu seçimlerde Millet İttifakı içinde yer alıyor. Ayrıca Cemaate yakınlığıyla bilinen pek çok kişinin geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy verdiği de biliniyor.
11 / 17

Akabe Vakfı:

Akabe Vakfı:
Mustafa İslamoğlu liderlindeki cemaat geçmiş dönemde siyasi partilere olumlu yaklaşmayıp sandığa gitmiyordu. Son zamanlarda Erdoğan'a yakın olduğu ifade edilse de 24 Haziran'da kimi destekleyecek konusundan henüz bir açıklama yapılmadı.
12 / 17

Adnan Hocacılar:

Adnan Hocacılar:
Bir dönem Necmettin Erbakan ile yakın ilişkide olan Adnan (Oktar) Hoca, son dönemde “Tayyip Hocam” dediği Erdoğan ve AK Parti'ye sıcak mesajlar gönderiyor. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini ekranda ifade etmişti.
13 / 17

Caferiler:

Caferiler:
Genel merkezleri İstanbul Halkalı'da bulunan Caferiler, Şii mezhebine mensup. İstanbul'dan sonra Kars, Iğdır, Bursa, Ankara, Manisa, İzmir gibi büyük şehirlerde kayda değer varlıkları mevcut. Türkiye'nin Suriye politikasından dolayı AK Parti'ye oy vermiyorlar. 2012'den beri CHP'yi destek veriyorlar. 2014 cumhurbaşkanı seçimlerinde çatı adayı olan Ekmelleddin İhsanoğlu'yu desteklemişlerdi.
14 / 17

Haydar Baş grubu:

Haydar Baş grubu:
Kadiri Tarikatı'nın İcmal Kolu'nun lideri Haydar Baş, çalışmalarını Bağımsız Türkiye Partisi adıyla sürdürüyor. Görüşleri Doğu Perinçek'le örtüşen, ulusalcı bir grup. 24 Haziran'da seçimlere parti olarak katılmıyor ama “Millet İttfakı”nı destekleyeceği ifade ediliyor. Haydar Baş Grubu 2014'te çatı adayı Ekmelleddin İhsanoğlu'ya destek vermişti.
15 / 17

Furkan Vakfı:

Furkan Vakfı:
Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul cezaevinde. Vakıf geçen sene partili cumhurbaşkanlığını da içeren anayasa değişikliğini eleştirerek, “Bu kadar yetki bir insana verilir mi?” demişti.
16 / 17

Mustazaflar:

Mustazaflar:
Her ne kadar Mustazaflar dernekleri kapatılmış olsa da faaliyetleri sürüyor. 24 Haziran seçimlerinde HÜDA PAR'ın bağımsız adaylarını destekleyecekleri belirtiliyor.
17 / 17

Cerrahiler:

Cerrahiler:
Bu grubun yaptığı sohbetlerden, AK Parti'ye yakın durdukları anlaşılıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cemaat Oy Tarikat 24 haziran seçimleri seçim menzil tarikatı Yeni Asyacılar mezilciler Said Nursi İsmail Ağa Cemaati İskender Paşa Cemaati Erenköy Cemaati Süleyman Efendi Cemaati AKABE Vakfı Adnan Hocacılar adana oktar Haydar Baş furkan vakfı Mustazaflar Cerrahiler

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Okuyucu Yorumları 5 yorum
ülkenin geleceğini bunlar mı belirleyecek. vah ki ne vah
herkes kafasına göre dini yorumlamış , Allah sana kitap göndermiş oku demiş ,bu şaklabanları ciddiye almayın . birileri zamanında fettullaha da yol verdi az daha ülke elden gidiyordu.
tarikatlar türkiyenin başına en büyük beladır...20 yıl sonrada feto gibi bir darbe yapmayacaklarını kim söyleleyebilir ki...insanlar tarikatlar olmasa dinsiz mi olacaklar... soruyorum sizlere allaha ulasmak için bunlara mı ihtiyac var...allah bir peygamber birse bu tarıkatlara ne gerek varkı....siyasette rant var ...tarıkatlarda bu ranttan faydalanmak için siyasetin tam göbeğindeler....
Helal olsun akpartiye. Nasıl başardıysa, bütün cemaatleri kendine çekmiş. Ayrıca, adnan oktar da akpartiyi savunuyorsa, ben ne anladım bu işten. Birde bediüzzaman grubu desteklemeyecekmiş ittifakı. İlginç şeyler oluyor ama, eğer akp nin gitmesi terörist hdp ye bağlıysa, akp gitmesin.
insanlar düşünüp taşınıp neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verip tercih yapmaktansa başlarındaki bir çobanın talimatı ile sürü halinde oraya yönlendiriliyor ve bu yolla, demokrasi, hak, eşitlik gibi kavramlar umuyor! Allah bu coğrafyanın yardımcısı olsun ne diyim, kulun anlatması ile yola gelecek gibi değiller.
Diğer Haberler
Bunlardan hangisi anne?

Bunlardan hangisi anne?

Herkesi böyle kandırmak istedi ama...

Herkesi böyle kandırmak istedi ama...

1 yaşındaki kızını bu evde terk edip gitmişti! 10 yıl sonra gördüğünde gözlerine inanamadı

1 yaşındaki kızını bu evde terk edip gitmişti! 10 yıl sonra gördüğünde gözlerine inanamadı

Bilim dünyası şokta! 3 ay ömrü kaldı denmişti... 2 yılda hastalığı yendi

Bilim dünyası şokta! 3 ay ömrü kaldı denmişti... 2 yılda hastalığı yendi

Zeka geliştiren 10 mantık sorusu

Zeka geliştiren 10 mantık sorusu

Köylüler şokta! Kedilerin kazdığı yerden dinozor iskeleti çıktı

Köylüler şokta! Kedilerin kazdığı yerden dinozor iskeleti çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.