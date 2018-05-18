24 Haziran son seçim anketi açıklandı işte sonuçlar

Son anketlere göre bu pazar erken seçim olsa bakın seçim sonuçları nasıl olurdu...

24 Haziran son seçim anketleri ne diyor?

1 / 25 GEZİCİ Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, konuk olduğu Çalar Saat programında son anket sonuçlarını açıkladı ve Ak Parti'nin panik havasında olduğunu söyledi.

2 / 25 İlk kez oy kullanacak olanların yüzde 70'inin Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini, gençlerin yüzde 55'inin Meral Akşener'e oy vereceğini açıkladı.

3 / 25 Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in ikinci tura kalması durumunda, seçimi Meral Akşener'in alacağını ifade eden Gezici, Erdoğan ile CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması halindeyse Erdoğan'ın seçimi kazanacağını söyledi.

4 / 25 HDP'nin bıçak sırtında bir oy oranı olduğunu açıklayan Murat Gezici, oy oranının yüzde 9.5 ya da 10.5 civarlarında olabileceğini söyledi.

5 / 25 REMRES 28 ilde 3653 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre, MHP'ye ise kötü haber var. MHP'nin kan kaybetmeye devam ettiği gözlemlenen ankette, CHP'nin Muharrem İnce ismini açıklaması ile durum “durağan”dan “pozitif”e doğru evrilmiş durumda.

6 / 25 HDP de kemik oylarını koruma konusunda en kararlı seçmen grubuna sahip görünüyor.

7 / 25 Bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle oluyor: Recep Tayyip Erdoğan: %42.1, Muharrem İnce: %24.1, Meral Akşener: %17.1, Selahattin Demirtaş: %12.6, Temel Karamollaoğlu: %3.9, Doğu Perinçek: %0.2.

8 / 25 Seçmenlere “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Erdoğan ile İnce kalırsa tercihiniz ne olur?” diye de soruldu.

9 / 25 Yanıtlar şöyle: Erdoğan: %41.8, İnce: %41.3, Kararsızlar: %10.2, Oy yok: %6.7.

10 / 25 Ankete göre HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a ilk turda oy veren seçmenler, Demirtaş ikinci tura kalamadığı için Muharrem İnce'ye yöneliyor.

11 / 25 OPTİMAR OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir A Haber’e verdiği röportajda 24 Haziran seçimlerin öncesi yaptıkları son seçim anketlerine göre, seçimin ikinci tura kalmayacağı görüşünde.

12 / 25 Ak Parti'nin yüzde 50'ler bandındaki istikrarını koruduğunu söyleyen Daşdemir, 'CHP'nin oyu karasızlar dağıtılmadan yüzde 18.7, MHP'nin oyu yüzde 10.9. Geri kalan payı ise diğer parti ve adaylar bölüşüyor. Ancak sonuç itibariyle bu seçime ilişkin genel tabloyu milletvekili adayları belirlendikten sonra daha net görülebileceğini söyleyebiliriz.' dedi.

13 / 25 RAWEST Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma'nın 24 Haziran erken seçimlerine yönelik son anketini açıkladı.

14 / 25 Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Tunceli ve Van'da yapılan anket çalışmasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması dahilinde Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanma şansı en yüksek aday olarak öne çıkıyor.

15 / 25 Cumhurbaşkanılığı seçiminin ilk turunda Selahattin Demirtaş'a yüzde 49,5, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 40,5'lik kısım oy verirken, Muharrem İnce'ye yüzde 5 civarında oy veren kişi çıkıyor.

16 / 25 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ise durum bambaşka bir boyut alıyor ve Muharrem İnce'nin oyu yüzde 38,5'e ulaşırken, Selahattin Demirtaş'a yüzde 22'lik bir kısım oy veriyor. İlk seçimlerde yüzde 3,3'lük bir kesimin oyun alan Meral Akşener ise ikinci turda yüzde 15,7'lik bir oy yüzdesine sahip oluyor. İkinci turda Karamollaoğlu yüzde 9'luk oy oranı alırken, durumla ilgili kararsız kalanlar ise yüzde 14,8 oluyor.

17 / 25 ANDY-AR Yaptırdığı son seçim anketini açıklayan Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, tüm anketlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu, seçimlerin ikinci tura kalmayacağını söyledi.

18 / 25 Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının da yüzde 55 seviyesinde olduğunu açıkladı. Seçimlerin ikinci tura kalmayacağını ifade eden Faruk Acar, sonuçların şişirme olmadığını belirterek yapılan son 7 seçimde şirketinin başarısını hatırlattı.

19 / 25 METROPOLL MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan son ankete göre ise, AK Parti açık ara önde giderken, sadece CHP ile İYİ Parti barajı aşabiliyor.

20 / 25 MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan anketti katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti yüzde 43.3, CHP yüzde 18.9, İYİ Parti yüzde 11.1, HDP yüzde 9.4, MHP yüzde 5.2, Saadet Partisi yüzde 1.3, diğer partiler 0.7, kararsızlar, ve yüzde 1.5 da "seçimi protesto edeceğim" çıktı...

21 / 25 KARARSIZLAR DAĞITILINCA... MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, kararsızlar dağıtılınca AK Parti'nin oy oranı yüzde 48, CHP'nin oy oranı yüzde 21, MHP'nin yüzde 6, HDP'nin yüzde 10, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 12'ye çıktı...

22 / 25 En dikkat çekici sonuç ise yüzde 1.5 gibi bir kesimin 'seçimi boykot etme' kararında olması oldu.

23 / 25 SONAR KRT Tv'ye konuk olan Fidel Okan, Sonar'ın Nisan ayındaki son anketini açıklamış, Cumhur İttifakı'nın oy oranın %46,9 olduğunu söyleyerek, oy oranının ittifakın zor dönemde olduğunu gözler önüne serdiğini söylemişti.

24 / 25 'İktidar seçimi kaybedecek' diyen Fidel Okan, oy oranlarının şu şekilde olduğunu söyledi: