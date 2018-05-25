24 Haziran son seçim anketleri ne diyor? İşte sonuçlar

24 Haziran son anket sonuçları ile seçim nabzını yakından takip eden araştırma şirketleri, açıkladığı sonuçlarla zaman zaman tartışmalara yol açabiliyor. Birbirinden farklı çıkan sonuçlar sebebiyle yapılan anketlere güvenmeye siyasetçiler de seçimi takip etmek için güvendiği şirketlerle seçim gündeminin vatandaşlar üzerindeki etkisini takip ediyor. Bu siyasetçiler arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce de bulunuyor. Erdoğan ve İnce 24 Haziran için yaptırdığı son anket sonucunu açıklarken, Temel Karamollaoğlu da yapılan anketlerle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte 24 Haziran'a günler kala gelen son seçim anketleri ve liderlerden anket değerlendirmeleri...

24 Haziran son seçim anketi açıklandı

1 / 32 MEDİAR Mediar Şirketi 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin yaptığı son seçi anketi araştırmasını 26 ilde sürdürdü. 4 bin 268 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmaya göre Mediar'ın son anketi şu sonuçları verdi:

2 / 32 “24 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz” sorusuna, araştırmaya katılanların 39.61’i AKP, 22.61 CHP, 17.60 İYİ Parti, 11.39’u HDP, 5.31’i MHP, 2.29’u Saadet Partisi ve 0.49’u Vatan Partisi olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, 24 Haziran seçimleri sonrasında AKP Meclis’teki çoğunluğunu kaybediyor.

3 / 32 Cumhurbaşkanlığın konusunda ise araştırmaya katılanların, yüzde 43.50’si Tayyip Erdoğan, 22.20’si Muharrem İnce, 19.31’i Meral Akşener, 12.79’u Selahattin Demirtaş, 1.61’i Temel Karamollaoğlu ve 0.60’ı Doğu Perinçek olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce kalıyor.

4 / 32 MAK DANIŞMANLIK MAK Danışmanlık şirketinin 13-20 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son seçim anketine göre, "24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 48,5'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 22,5'i Muharrem İnce, yüzde 11,5'i Meral Akşener, yüzde 9' Selahattin Demirtaş, yüzde 2'si Temel Karamollaoğlu, yüzde 0,5 Doğu Perinçek cevabı veriyor. Kararsızların oranı ise yüzde 6...

5 / 32 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,4 - Muharrem İnce: Yüzde 23,9 - Meral Akşener: Yüzde 12,3 - Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6 - Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2 - Doğu Perinçek: Yüzde 0,6

6 / 32 "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevapların oranı kararsızlar dağıtılmadan AK Parti 41.5, CHP yüzde 21.5, MHP yüzde 8.5, İYİ Parti yüzde 8, HDP 8.5, Saadet Partisi yüzde 2, HÜDA-PAR yüzde 0,5, diğer yüzde 2, kararsızlar ise yüzde 7.5 oldu.

7 / 32 Araştırma sonucuna göre AK Parti, batı illerinde 1 Kasım sonuçlarıyla kıyaslandığında ciddi oy kaybederken, Doğu ve Güneydoğu illerinde geçirgenliği olan HDP den oy alıyor. AK Parti, Cumhur ittifakında beraber olduğu MHP'ye ciddi oy kayışı yaşıyor. MHP ise önemli oranda İYİ Partiye seçmen kaybetmiş görülüyor. Son 2 seçimde 25 bandında seyreden CHP ise 2-3 puan aralığında İYİ Parti'ye seçmen kaptırmış görünüyor.

8 / 32 "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar; kararsızların matematiksel dağılımının sonunda AK Parti yüzde 45, CHP yüzde 23,5, MHP yüzde 9, İYİ Parti yüzde 8,5, HDP yüzde 9, diğerleri yüzde 2,2 oluyor.

9 / 32 Anket verilerine göre, AK Parti ve MHP diyenlerin toplamının Recep Tayyip Erdoğan diyenlerden daha fazla olması AK Partili ya da MHP'lilerin bir kısmının Erdoğan’a oy vermeyeceklerini göstermektedir.

10 / 32 Kararsız yüzde 6'lık seçmen kitlesinin matematiksel dağılımı durumunda bıçak sırtı (16 Nisan Referandumu benzeri) bir sonuç çıkabileceği, kararsız seçmenin çoğunlukla muhalif seçmenden farklı nedenlerle kanaatini ifade etmeyen seçmen olması ihtimalinde ise seçimin ikinci tura kalacağının habercisi bir araştırma sonucu ile karşı karşıyayız.

11 / 32 A&G ARAŞTIRMA ŞİRKETİ Akşam'dan Pınar Işık Ardor'a konuşan A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, son seçim anketi sonucunu açıkladı.

12 / 32 Adil Gür, cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turda tamamlanacağı görüşünde olduğunu belirterek, iddia edilen ‘yasama millet ittifakına geçer’ sözüneyse sert tepki gösterdi.

13 / 32 “CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BİRİNCİ TURDA BİTECEK” Ben 1.turda biteceğini öngörenlerdenim. Seçmen davranışının önümüzdeki günlerde değişmeyeceğini düşünüyorum.

14 / 32 Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle ilgili halk oylaması Türkiye’de iki bloklu bir siyasetin önünü açtı. Şimdi de siyasi partiler bir araya geldiler ve o iki blok içinde yer aldılar.

15 / 32 Bir tarafta AK Parti ve MHP öbür tarafta CHP-İP-SP- DP gibi partiler var. Birinci tarafta problem yok. İki tane birbirine benzeyen parti var.

16 / 32 Liderler biz ittifak yaptık demese bile seçmen tabanda ittifak yapıyor zaten. AK Parti ile MHP iki elma gibi birisi Amasya diğeri golden gibi. Ancak diğer ittifak blokunun içinde yer alan partiler birbirine benzemiyor.

17 / 32 Biri elma biri armut biri ayva biri sebze. Buradan yola çıkarak bir öngörüde bulunuyor ve diyorum ki; cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda bitecek.

18 / 32 SONAR SONAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan son seçim anketine 26 ilde 3 bin kişi katıldı.

19 / 32 26 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı son seçim anketine göre Tayyip Erdoğan, yüzde 42’lik oy oranı ile ilk turun birincisi. İnce ve Akşener’in toplam oyu, Erdoğan’ın ilk turdaki oyunu geçiyor.

20 / 32 SONAR Araştırma Şirketi tarafından 26 ilde 3 bin kişi ile yapılan cumhurbaşkanlığı seçim anketinden ‘'Seçim 2. tura kalacak'' sonucu çıktı.

21 / 32 İlk turda Erdoğan yüzde 42 oy alırken, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 21.91 oy ile 2. sırayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yüzde 21 oy ile 3. sırayı paylaştı. HDP'nin adayı eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş yüzde 11.01, SP lideri Temel Karamollaoğlu'na yüzde 2.10, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e de yüzde 1.98 oy çıktı.

22 / 32 Buna göre ilk turu 24 Haziran'da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç alınması, 2. turun yapılacağı 8 Temmuz'a kalacak. Araştırmanın hata payının 0.99–1.81 aralığında olduğu vurgulandı ve kararsız seçmenler de orantısal biçimde dağıtıldı.

23 / 32 SONAR, 7-17 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 3 bin kişi ile cumhurbaşkanlığı seçimi araştırması yaptı.

24 / 32 SONAR anketörleri, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün yapılsa, sayacağım isimlerden hangisine oy verirsiniz?” sorusunu yönelttiler ve 6 adayın ismini sıraladılar.

25 / 32 SONAR, araştırma sonucunu, ‘'Erdoğan'ın yüzde 40'ın üzerinde bir oy oranı ile ilk turun birincisi olacağı kesin iken, onunla finale kimin kalacağı şu an için belirsizdir.

26 / 32 İkincilik, İnce ile Akşener arasındadır. Akşener'in finale kalması halinde kendine has avantajları olacağı gibi, İnce'nin de avantajları mevcuttur‘' diye yorumladı.

27 / 32 Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce alınan sonuçlar da değerlendirildi. ‘'Ham oranlar” kategorisinde yapılan değerlendirme sonucu, Erdoğan'a 40.07, İnce'ye 20.90, Akşener'e 20.03, Demirtaş'a 10.50, Karamollaoğlu'na 2.0, Perinçek'e 1.90 oy çıktı. Yapılan ankette yüzde 4.60 oranında da kararsız seçmen bulunduğu da vurgulandı.

28 / 32 2014 SEÇİMLERİNİ BİLMİŞTİ SONAR, Temmuz 2014'de yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de araştırma yapmış ve Erdoğan'ın yüzde 53.3 ile seçimi ilk turda kazanabileceğini açıklamıştı.

29 / 32 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON SEÇİM ANKETİNİ AÇIKLADI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında "Elinizde anket var mı? Ne diyor?" sorusuna "Var. Milletim durmak yok yola devam diyor" diyerek cevap verdi.

30 / 32 Anket sonuçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Ağustos’ta girdiğimiz o seçimde ilk turda seçildim. Karşımda da o zaman 14 parti vardı. Milletim bu evladını 10 Ağustos seçimlerinden tanıyor, biliyor. Ben inanıyorum ki benim milletim bu evladına, yanıltmadığı için sahip çıkacaktır. Yeni bir sistemle Türkiye’nin geleceğini inşa ve ihya ediyor. (Elinizde anket var mı?) Var. (Ne diyor?) Durmak yok yola devam diyor" ifadesini kullandı.

31 / 32 MUHARREM İNCE ELİNDEKİ SON ANKET SONUCUNU AÇIKLADI CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Elinizde yeni anket var mı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Şu anda yüzde 30’un üzerindeyiz. İlk turda kafa kafaya sonuçla biteceğini düşünüyorum. İkinci tura kalmayacak. Destek korkunç, bir günde 3 milyon oldu. Yaşar Tüzün bakıyor, o yetkili.”