24 yıl evinin bodrumunda esir tuttuğu öz kızını seks kölesi yaptı!

'Asrın sapığı' olarak akıllara kazınan Josef Fritzl'i 24 yıl boyunca kızına yaşattıkları hafızalardan silinmeyecek cinsten. Öz kızını döven, farelerle sefil bir hayata mahkum eden ve seks kölesi haline getiren canavar, üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaptıklarıyla hafızalardan silinmiyor.

Josef Fritzl'in yarattığı korkunç hayat

1 / 24 1935 yılında Amstetten'de doğan Josef Fritzl, 1956 yılında Rosemarie ile evlendi. Evlilikleri boyunca 7 çocukları oldu.

2 / 24 Emekli bir elektrik mühendisi olan Josef Fritzl, çevre bölgelerde çeşitli mülklere sahipti.

3 / 24 Amstetten'de eşi ile sıradan yaşam süren Josef Fritzl, evinin bodrumunda ise kızı Elisabeth ile bambaşka bir hayat yaşadı.

4 / 24 11 yaşında esir aldığı kızı Elisabeth'i 24 yıl boyunca evinin bodrumunda yaşamaya mahkum etti.

5 / 24 Josef Fritzl, 1'i ölü, 7 doğum yapan Elisabeth'ten olan çocuklarından 3'ünü torunu gibi yetiştirdi. Diğer 3ünü ise anneleri gibi gün ışığı görmeden evinin bodrum katında esir tuttu. Hatta, ölü doğduğu söylenen bebeğinin aslında ölmediği; Fritzl'in doğumdan kısa süre sonra fırına atarak yaktığı dahi söyleniyor.

6 / 24 Cinsel gücü yüksek, otoriter ve hükmedici bir kişi olan Josef Fritzl, şeytani bir dehaya sahip. Sapkın hayatını insanlardan saklamak için ayrı bir dünya yarattı.

7 / 24 Ses yalıtımı yapılan bodruma kzı Elisabeth ve 3 çocuğunu kilitleyen cani adam; onlar için küçük bir de yaşam alanı oluşturmuş. Bodrum katına 3 oda, banyo ve 4 adet de yatak koymuş.

8 / 24 Elisabeth'e karşı çok gaddar davranan Josef, Elisabeth, kendisiyle ilişkiye girmeyi kabul etmediğinde acısını çocuklardan çıkarıyordu. 4'üne de kötü davranıp, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu. Esir aldığı ailesinin yarattığı hücrede hiç bir şansları olmadığını söyleyerek korkutmaya çalışıyordu.

9 / 24 Yaşanan bu dehşet, Josef'in kızı Elisabeth'ten olan en büyük çocuğu Kerstin'in hastalanarak hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıkmıştı. Öyle ki, Kerstin'in Josef'in ikinci kurbanı olabileceği düşünülüyordu.

10 / 24 Doğduğundan itibaren güneş ışığı görmeden bodrumda yaşayan Kerstin, hastaneye kaldırıldığında birçok organı iflas etmişti. Polis, konu ile ilgili bilgi almak için komadaki zavallı kızı sorgulayamıyordu bile. Ama Kerstin'in hastalanması tüm gerçeklerin ortaya çıkarak bodrumdaki diğer esirlerin kurtulmasını sağlamıştı.

11 / 24 O günden sonra sapık babanın korkunç planını 1978'de uygulamaya koyduğu ortaya çıkmıştı. Evinin bodrum katını sapkın ilişkisini saklamak için kızı Elisabeth 12 yaşındayken hazırlamıştı. Yetkililere de binada yaptığı değişikliği haber vermeyen Josef, bu küçük alanı herkesten saklamıştı.

12 / 24 Elisabeth, bulunduğunda olduğu yaştan 20 yaş daha yaşlı gözüküyordu. 24 yıl boyunca gün ışığı görmeyen Elisabeth, saçları kırlaşmış, bodrumun kısa tavanı yüzünden kambur olmuştu. Bodrumda yaşamaya mahkum kalan diğer 3 çocuğunsa maymuna benzer şekilde yürüyor.

13 / 24 Psikolojilerini korumak için yaşadıkları korkunç gerçeği hiçbir zaman çocuklarına söylemeyen Elisabeth, prenses hikayeleri anlatarak çocuklara farklı bir dünya sunmaya çalışmış.

14 / 24 KARISINI BU HİKAYEYLE KANDIRMIŞ Her şeye rağmen karısı Rosemarie'nin nasıl olup da eşinin yaptıklarından haberdar olmadığı ise konu hakkında bilgisi olanlarda büyük bir şaşkınlık yarattı.

15 / 24 Uzmanlara göre üç çocuğu, kendi torunu gibi yetiştiren kadın gerçekten de durumun farkında değildi. Çünkü Josef Fritzl, karısını ikna etmek için mükemmel bir senaryo hazırlamıştı.

16 / 24 Birkaç yıl arayla kapılarına üç bebek bırakıldığında, bunların kayıp kızları Elisabeth’in çocukları olduğuna yaşlı kadını inandırmıştı. Hatta Josef Fritzl, karısını telefonla arayarak yıllarca kaçırdığı kızının sesini dahi taklit etmiş.

17 / 24 Rosemarie'nin kız kardeşi Christine R. ise; 'Daha önce tecavüzden hapse girdiğinde ben 16 yaşındaydım. O zamanlar kız kardeşimden 4 çocuk sahibiydi. Ondan nefret ettim. Suçlu doğdu. Suçlu bir şeytan olarak ölecek!' diyerek 'asrın sapığı'nın daha önce de tecavüz suçuyla hapse girdiğini söylemişti.

18 / 24 Korkunç yılların geçtiği o bodrumun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

19 / 24 İşte yıllarca öz kızına tecavüz edip, darp edip, farelerle iç içe yaşamak zorunda bıraktığı o bodrum katının son görüntüleri...

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