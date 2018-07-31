245 günde devrialem

59 ülkede 113 limanı ziyaret edecek, gelmiş geçmiş en uzun cruise seyahatine çıkacak gemi önümüzdeki yaz demir almaya hazırlanıyor...

Gemiyle dünya turu

1 / 51 Seyahat listenizdeki birçok yeri tek bir yolculukla birden görmek nasıl olurdu? Elbette burada kısa bir yolculuktan söz etmiyoruz. 245 gün boyunca, 59 ülkede 113 limanı ziyaret eden bir yolculuk bu… Ödüllü cruise firması Viking Cruises, 2019’un Ağustos ayında yola çıkacak ve yaklaşık 8 ay boyunca dünyayı gezecek Viking Sun adlı gemisinin seyahat programını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

2 / 51 Yirmi iki limanda geceleyecek Viking Sun, yolcularına o şehirde daha fazla vakit geçirme ve kıyıdan daha uzakları da keşfetme şansı verecek.

3 / 51 'Ultimate World Cruise' adını verdikleri bu rüya gibi yolculuk, dünyanın dört bir yanındaki efsane şehirlere uğrayacak, konuklarına karada özel turlar düzenleyerek onların kültürü daha iyi tanımasını ve yerel yaşamdan eşsiz kesitler yakalamasını sağlayacak.

4 / 51 Uzun yolculuğuna Londra’dan başlayacak gemi, Britanya Adaları ve Kuzey Kutup Dairesini dolaştıktan sonra Kanada’ya gidecek.

5 / 51 Ardından Karayipler, Arjantin, Tahiti, Fransız Polinezyası gibi destinasyonlara uğrayacak Viking Sun, Avusturya, Yeni Zelanda’nın ardından ise Asya ve Orta Doğu’nun önemli şehirlerine uğrayacak. Cruise yolculuğunun son durakları ise Akdeniz’de Mısır ve Malta gibi ülkeler olacak.

6 / 51 Toplam 930 yolcu kapasiteli gemide hepsi verandalı ve deniz manzaralı 465 lüks kamara bulunuyor. Tabii yolculuk 8 ay gibi uzun bir süre olunca, gemide oturma ve yatak odaları ayrı olan oda tipleri de bulunuyor. Böylece kendinizi neredeyse evinizde gibi rahat hissedeceğiniz geniş bir yaşam alanına sahip olabiliyorsunuz.

7 / 51 Elbette Viking Cruises yolcularının uzun sefer süreleri boyunca sürekli eğlendirmeyi de unutmayacak.

8 / 51 Geminin güvertesindeki sonsuzluk havuzu, Wintergarden’da servis edilen beş çayı, içinde bir kar mağarasının bile olduğu LivNordic Spa merkezindeki terapiler gibi ayrıcalıklı hizmetler yolculuğa konfor katacak. Ayrıca düzenlenen eğlenceler ve hatta eğitim programları bile bulunacak.

9 / 51 Sekiz aylık bu yolcuğulun bedelli ise 92 bin 990 Dolar’dan başlıyor.

10 / 51 Geleceğin avukatı gezerken para kazanıyor Instagram’da 247 bin takipçisi bulunan Sarah Kohan, tam bir gezi bloggerı.

11 / 51 Dünyanın en enteresan yerlerine giden Kohan, aynı zamanda geleceğin avukatları arasında yer almayı hedefliyor.

12 / 51 Bir Avustralyalı hukuk öğrencisi olan Sarah Kohan, seyahatlerinin fotoğraflarını ve seyahatlerinde karşılaştığı egzotik canlıları göndererek Instagram fenomeni olmuş.

13 / 51 Sidney'li Sarah Kohan fotoğraflarında, Cook Adaları, Bora Bora, Hawaii, Bahamalar, Avrupa ve Güney Amerika gibi inanılmaz yerlerde görülüyor

14 / 51 Genellikle sıcak iklimlerde tatil yapıyor.

15 / 51 Kohan, maceracı ruhunu da köpekbalıklarıyla ve balinalarla yüzerken çekilmiş fotoğraflarında gösteriyor.

16 / 51 Kohan, Haziran ayında Notre Dame'dan mezun olacak.

17 / 51 Hollanda'daki Uluslararası Ceza Mahkemesinde staj yapmayı umuyor.

18 / 51 Kohan, okuldayken faturalarını ödemek için de bir dadı olarak çalışıyor.

19 / 51 Yakın zamanda Instagram'da seyahatlerini paylaşmaya başlamıştı.

20 / 51 Kohan ayrıca sadece tatil cennetlerinden değil, Paris, Brüksel, Viyana gibi Avrupa şehirlerinden de paylaşım yapıyor.

21 / 51 Sosyal medyada artan popülaritesi onun otellerle ve bikini üreticilerinden reklam almasını da sağlamış.

22 / 51 Sarah Kohan bugüne kadar pek çok ünlü otel grubunun projelerinde de yer almış.

23 / 51 Geçmişte tatillerini kendisi finanse eden Kohan, artık bu oranın %50’ye düştüğünü, sponsorlarının kalan kısmı ödediğini belirtiyor.

24 / 51 Instagram’da 247 bin takipçisi bulunan Sarah Kohan, tam bir gezi bloggerı. Dünyanın en enteresan yerlerine giden Kohan, aynı zamanda geleceğin avukatları arasında yer almayı hedefliyor.

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