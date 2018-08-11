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3 yaşındaki kız zekasıyla Albert Einstein'i solladı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.08.2018 10:57 | Son Güncelleme

171 IQ puanıyla alarak Einstein'dan daha zeki çıkan 3 yaşındaki İngiliz Ophelia Morgan-Dew, tüm İngiltere'yi şaşırttı.

İlk kelimesini 8 aylıkken, numaraları, renkleri ve alfabeyi hızlı şekilde öğrenen küçük kızın annesi Natalie Morgan-Dew, kızını IQ testine götürdü.

3 yaşında Albert Einstein'i solladı!

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Ophelia, 'izafiyet' kuramını bulan, 160 IQ'ya sahip dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein'ı geçmeyi başardı.
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Ophelia IQ sonucuyla, İngiltere'nin en zeki çocukları olan 11 yaşındaki Arnav Sharma (162) ile 12 yaşındaki Rahul Doshi'yi (162) geçmeyi başardı.
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Üstün zekalılar topluluğu olarak bilinen Mensa'nın en genç üyesi olan Ophelia hakkında, onun yaşındaki bir çocuktan iki kat daha fazla entellektüel kapasiteye sahip olduğu söylendi.
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Kızıyla gurur duyan anne Natalie, kızının anne va babasıyla kitap okumaktan hoşlandığından, sayılarla uğraşmaktan, mektupları ve bilgisayarları sevdiğinden söz etti.
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Çoğu ailenin çocuklarının entellektüel başarılarından bahsetmekten utandığını, ancak bunun herhangi bir spor müsabakasında ödül kazanmaktan farksız olduğunu düşündüğünü söyledi. Ophelia'nın 1 yaşından önceki anılarını hatırladığını da belirtti.
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Mensa; en büyük, en eski ve en çok bilinen yüksek IQ topluluğudur. Kâr amacı gütmeyen bu topluluk, kabul edilen IQ testlerinde bulundukları toplumun yüzde 98'inden daha yüksek puan alan, yani en üst yüzde 2'lik zekâ dilimine girmeyi başaran her bireye açıktır.
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Topluluğa girmenin başka hiçbir şartı yoktur. Mensa, 1946 yılında Birleşik Krallık'ta bir hukukçu olan Roland Berril'le bir bilim adamı ve avukat olan Dr. Lancelot Ware tarafından kurulmuştur.
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Anahtar Kelimeler:
Einstein Ophelia Morgan-Dew ingiltere

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