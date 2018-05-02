3 yıl önce keşfedilmişti, şimdi ziyaretçi akınına uğruyor

3 yıldan beri yerli-yabancı 300 bin turistin ziyaret ettiği Mavi Göl, turizm sezonunun açılmasıyla yine odak noktası haline geldi.
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