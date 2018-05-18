300 yıllık keşif 3 senede ayağa kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde bulunan, Musabalıoğlu Mustafa Bey tarafından 1720 yılında yaptırılan ve zamanla tarihi dokusunu kaybeden Yeni Hamam'ın restorasyonu için Vakıflar Adana Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Özellikle 1998'deki depremde ağır hasar alan hamam, 2015'te başlayan restorasyon çalışmalarıyla yaklaşık 3 senede yeniden ayağa kaldırıldı.

Üç asırlık hamama tarihi dokunuş

1 / 14 Vakıflar Adana Bölge Müdür Vekili Ahmet Develi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin 1998'teki depremde çok ciddi zarar gördüğünü söyledi.

2 / 14 Yaklaşık 10 yıl önce, hamamın restore edilmesi için proje hazırladıklarını ve bunu Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunduklarını ifade eden Develi, şöyle konuştu:

3 / 14 "Kültür, sanat ve sergi merkezi fonksiyonlarıyla bu projeyi sunduk. 2015 yılında ihalesini yaparak 3 yıl süren faaliyetler sonrasında işimiz tamamlandı. Şu an içinde bulunduğumuz hamam, eski ve yeni haliyle ortaya konduğunda ciddi bir eser. Adana'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. 8 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Vakıf Haftası çerçevesinde 250 eserin açılışı gerçekleştirildi. O açılışı gerçekleştirilen taşınmazlar içerisinde Yeni Hamam da mevcuttu. Cumhurbaşkanımız tarafından da bu eserimiz açılmış oldu."

4 / 14 'KÜLTÜR, SANAT VE SERGİ MERKEZİ OLACAK' Develi, üzerinde çalışma yürüttükleri eserleri aslına uygun restore etmenin en önemli öncelikleri olduğunu dile getirdi. Yeni Hamam'ın da aynı şekilde restore edildiğini aktaran Develi, şunları kaydetti:

5 / 14 "Bu çerçevede de Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanarak ihalemiz ve onarım yapıldı. Bölgenin önemli bir eseriydi. Kısa bir zamanda bitti. Depremden sonra burası gerçekten kullanılmayacak bir haldeydi. O günlerden bu günlere gelişinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararı çerçevesinde, burası kültür, sanat ve sergi merkezi olarak kullanılacak. "

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