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300 yıllık kraliyet mücevheri satışa çıkarılıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.04.2018 01:57 | Son Güncelleme

Avrupa’nın kraliyet üyeleri arasında el değiştiren mavi taş, 300 yıl sonra ilk kez açık artırmayla satılacak.

Taşın değeri, 5,27 milyon dolar (21 milyon lira) olarak açıklandı.

Değeri dudak uçuklatıyor

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Avrupa’nın kraliyet üyeleri arasında el değiştiren 6.16 karatlık mavi taşlı mücevher 300 yıl sonra ilk kez satışa çıkarılıyor. Mücevher, 15 Mayıs’ta açık artırma usulüyle satılacak.
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Hindistan’daki Golconda madeninde gün yüzüne çıkarılan mavi taş, 1715 İtalya doğumlu İspanya Kraliçesi Elisabeth Farnese’ye Kral V. Philip ile evlenirken hediye edilmişti.
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Kraliçe Elisabeth’in torunlarının Avrupa içindeki evlilikleriyle mavi taş, İspanya’dan Fransa’ya, İtalya’ya ve Avusturya’ya, yedi nesil el değiştirdi.
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Mavi taş, yeri geldi Lucca Dükü II. Charles’a kravat iğnesi oldu, yeri geldi Marie Antoinette'e ait olduğu düşünülen elmas taçtaki yerini aldı.
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Şimdi Kraliçe Elisabeth’in torunları mavi taşı İsveç’in Cenova şehrinde bir müzayedede satışa çıkarıyor. Taşın değeri, 5,27 milyon dolar olarak açıklandı.
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Mavi taş, müzayede öncesinde Londra, New York, Singapur, Taipei ve Cenova’da sergilenecek.
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Avrupa kraliyet mücevheri açık artırma mavi taş mücevher

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