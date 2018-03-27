HABER

34 yıldır ormanda yaşıyorlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.03.2018 09:12 | Son Güncelleme

Teknolojiyi reddeden, ormana kurdukları çadırda yaşayan Bursalı aile tam bir göçebe hayatı yaşıyor.

34 yıldır ormanda hayatını sürdüren Taşkın çifti, hayatlarını çobanlık yaparak kazanıyor. Yaşadıkları koşullardan oldukça memnun olan çiftin hayret uyandıran hikayesi...

Orman onlardan sorulur! Tam 34 yıldır orada yaşıyorlar

1 / 14

Bursa'da, çobanlık yaparak geçimlerini sağlayan aile, 34 yıldır ormana kurdukları çadırda teknolojiden uzak bir hayat sürüyor.
2 / 14

Tam bir göçebe hayatı yaşayan Hüseyin Taşkın (52) ve Nihal Taşkın (54), hayatlarını ormanların içinde çadırda yaşayarak geçiriyor.
3 / 14

Büyükorhan'ın Gedikler köyünde dünyaya gelen Hüseyin Taşkın, 20 yaşında baba mesleği olan çobanlık yapmaya başladı.
4 / 14

Hüseyin Taşkın, eşi Nihal Taşkın'la birlikte ormanların içine kurdukları çadırda kalarak keçi otlatıyor. 34 yıldır çadırda yaşayan aile keçi bakıyor. Yaz kış dağda yaşayan aile hayatlarından memnun.
5 / 14

KÖYLÜLER KAR YAĞINCA GİDİP KONTROL EDİYOR

KÖYLÜLER KAR YAĞINCA GİDİP KONTROL EDİYOR
Büyüttükleri keçilerin bir kısmını oğlak olarak satan aile, bir kısmını da kurbanlık olarak satıyor.
6 / 14

Keçilerinden sağdıkları sütlerle peynir ve tereyağı yapan aile, bunları aydan aya pazara inerek satıyor.
7 / 14

Doğayla iç içe ve teknolojiden uzak bir hayat yaşayan aileyi köylüler kar yağdığında başlarına bir şey mi geldi diye gidip kontrol ediyor.
8 / 14

2 çocukları olan ailenin çocuklarından biri madende çalışıyor.
9 / 14

'ORMANDA YAŞAMAKTAN ÇOK MEMNUNUZ'

'ORMANDA YAŞAMAKTAN ÇOK MEMNUNUZ'
Dağlarda ormanların içinde yaşamaktan çok memnun olduklarını söyleyen Taşkın çifti, "Yıllardır ormanların içinde kurduğumuz çadırımızda keçi sürümüzü otlatıyoruz. Bu bizim ekmek kapımız. Yaşadığımız hayat zor ve zahmetli gözükse de biz alıştık. Keçilerimizi her gün ormanların içinde otlatmaya çıkarıyoruz. 34 yıldır yaz kış dağda ormanın içinde yaşıyoruz. Hayvanları bırakıp bir yere gidemiyoruz. Köyden aydan aya temel ihtiyaçlarımızı getiriyoruz. Burada yaşamak bizi huzurlu ve sıhhatli ediyor" dedi.
10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
orman Bursa

En Çok Okunan Haberler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek

Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek

Karadağ 2-2 Türkiye (Maç özeti)

Karadağ 2-2 Türkiye (Maç özeti)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali

Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali

iPhone ile en iyi fotoğrafları çekmek için ipuçları

iPhone ile en iyi fotoğrafları çekmek için ipuçları

Marvia Malik: Pakistan'ın ilk trans spikeri

Marvia Malik: Pakistan'ın ilk trans spikeri

Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti

Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti

Japonya'da sakura şöleni

Japonya'da sakura şöleni

Ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz mi?

Ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.