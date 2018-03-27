34 yıldır ormanda yaşıyorlar

Büyüttükleri keçilerin bir kısmını oğlak olarak satan aile, bir kısmını da kurbanlık olarak satıyor.

Doğayla iç içe ve teknolojiden uzak bir hayat yaşayan aileyi köylüler kar yağdığında başlarına bir şey mi geldi diye gidip kontrol ediyor.

9 / 14 'ORMANDA YAŞAMAKTAN ÇOK MEMNUNUZ'

Dağlarda ormanların içinde yaşamaktan çok memnun olduklarını söyleyen Taşkın çifti, "Yıllardır ormanların içinde kurduğumuz çadırımızda keçi sürümüzü otlatıyoruz. Bu bizim ekmek kapımız. Yaşadığımız hayat zor ve zahmetli gözükse de biz alıştık. Keçilerimizi her gün ormanların içinde otlatmaya çıkarıyoruz. 34 yıldır yaz kış dağda ormanın içinde yaşıyoruz. Hayvanları bırakıp bir yere gidemiyoruz. Köyden aydan aya temel ihtiyaçlarımızı getiriyoruz. Burada yaşamak bizi huzurlu ve sıhhatli ediyor" dedi.