4 bin yıllık mumyanın gizemi çözüldü!

Yıllardır süren araştırmalara rağmen sonuç alamayan uzmanlar, bu kez işin içine FBI'ı da kattı. Bakın bu adım sonrasında ortaya nasıl bir sonuç çıktı...

Şaşırtan mumyalar

1 / 76 Amerikan Federal Soruşturma Dairesi (FBI), tarihin en eski vakasını çözdüğünü açıkladı. 100 yıl önce bulunan 4 bin yıllık mumyanın kimliği ortaya çıkarıldı.

2 / 76 Mısır'da 1915 yılında bulunan mumyalanmış kesik baş, 2009 yılından bu yana Boston'daki Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergileniyordu.

3 / 76 Haydutlar tarafından talan edilen bir mezar odasında bulunan mumyanın bedeninin geri kalanı kayıptı. Müze yetkilileri gizemi çözmek için FBI'dan yardım istedi.

4 / 76 Örnek alabilmek için her yolu deneyen uzmanlar, sonunda mumyanın dişinde test için yeterli genetik malzeme bulmayı başardı.

5 / 76 Uzun araştırma sonunda 4 bin yıllık kalıntının yukarı Mısır valisine ait olduğunu kesinleştirdi.

6 / 76 BU HALDE BULDULAR Peru'da bulunan ve el ve ayaklarında 3 parmağı olduğu belirlenen mumyanın dünya dışı bir varlık olup olmadığı araştırılıyor.

7 / 76 İnce uzun bir kafatası ile üçer parmaktan oluşan el ve ayakları var. Bu şekilde belirlenen mumyanın, farklı bir canlı türü ya da dünya dışı bir varlık olup olmadığı araştırılıyor.

8 / 76 Yapılan ilk testlerin sonuçlarına göre mumyanın, insanlarla aynı kromozom yapısına sahip olduğu ancak vücut yapısının hayli farklı olduğu belirlendi.

9 / 76 Mumyanın, Amerika kıtasının bulunmasından 1000 yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor.

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13 / 76 Eski Mısır'daki 'Çığlık atan mumya' gizemi uzmanları yıllarca şaşkına çevirmiş, korkunç kalıntıların yıllarca sır olmaktan öteye gidememişti.

14 / 76 Bu gizemli mumyayla ilgili yıllar geçtikte çeşitli teoriler üretilerek neden acı içinde öldüğü çözülmeye çalışıldı.

15 / 76 Bu teorilerden biri de çığlık atan mumyanın Firavun 3. Ramses'in eşlerinden Tiye'nin oğlu Prens Pentewere olduğuydu.

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18 / 76 Tahtı ele geçirmek isteyen Prens, babasını öldürmek için girişimde bulununca tuzağa düşürüldüğü için planı başarısızlıkla sonuçlandı.

19 / 76 Eski kayıtlara göre, plan başarısız olunca kendi canını almaya çalıştı. Fakat son teori bu açıklamalar hakkında şüphe uyandırıyor.

20 / 76 New York Üniversitesi Long Island Üniversitesi'nden arkeolog Dr. Bob Brier, çığlık atan mumyanın vücudunu inceledi ve şu sonuca vardı:

21 / 76 'Bu mumyaya iki güç uygulanmış. Biri kendisinden diğeri ise onu korumaya çalışan kişiden.'

22 / 76 Mısır Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan Dr Zahi Hawass ise, ailesinin kendisinden utanç duyduğu bir prens olduğuna inanmakta.

23 / 76 Diğer kraliyet üyeleriyle aynı yere gömülen ancak koyun kılıfıyla kaplanan mumyayı inceleyen Eski Esnaf Minsteri Dr Hawass da bu durumu şu sözlerle anlattı:

24 / 76 'Eski Mısırlıların koyun derisiyle örtülmesi temiz olmadığı anlamına gelir. Yaşadığı süreçte kötü birşey yapmış olmalı.hiç acı çeken bir mumya görmemiştik. Bu normal değil. Bize bir şey olduğunu söylüyor ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz.'

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27 / 76 1845 yılında, 134 kişilik mürettebat iki gemi İngiltere'nin Greenhithe Limanı'ndan yola çıkıyor. Zamanın en yeni teknolojilerini barındıran bu gemilerde, planlanan keşif için tüm ekibe üç yıl yetecek erzak depolanıyor. Seferin ilk üç aylık sürecinde beş kişi ekipten çıkarılıyor ve evine gönderiliyor. Geriye mürettebatta 129 kişi kalıyor. Bu noktadan sonrası günümüze kadar bir sır olmayı sürdürüyor.

28 / 76 John Torrington'ın ölümünün 138 yıl sonrasında bulunan bedeni ise olayları farklı bir yöne çekti. Torrington'ın bedeni 1984 yılında Antropolog Owen Beattie tarafından keşfedildi. Cesedin mükemmel bir biçimde korunduğunu görerek Franklin’in ekibine ne olduğunu araştırmaya başladı.

29 / 76 Torrington'ın baş ucunda üzerine yazı kazınmış bir levha bulundu. Bu levhada; Torrington'ın 1 Ocak 1846'da yaşamını yitirdiğinde sadece 20 yaşında olduğu yazıyordu. Torrington üzerinde yapılan otopside, tıraşlı bir yüze ve uzun kahverengi saçlara sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca yapılan otopside genç adamda hiçbir travma ya da yaralanma izi bulunmadığını ortaya koyuyor.

30 / 76 1.65 metre boyu ve 40 kilogramlık ağırlığına sahip ve bugün hâlâ Beechey Adası'nda yatmakta olan Torrington'ın ölüm sebebinin besin yetersizliği olduğu tahmin ediliyor.

31 / 76 Torrington'ın da aralarında bulunduğu 129 kişinin yaşamını yitirdiği gemilerden bir tanesi 2014 yılında, diğeri de 2016 yılında bulundu. Torrington ile yanında yatan John Hartnell ve William Braine adlı iki adamın cesetleri gemi enkazlarından çıkarılarak mezarları öldükleri adaya inşa edildi.

32 / 76 Bu gizem dolu seferde hayatını kaybeden üç adam, bugün Beechey Adası'nda zamanda donmuş şekilde yatmayı sürdürüyor ve nasıl öldükleriyle ilgili sırlarının çözülmesini bekliyorlar.

33 / 76 Mısır'daki antik Krallar Vadisi yakınında, 3500 yıllık 18. Hanedan'dan kalma ve dönemin üst düzey yöneticilerine ait yeni mumyalar bulundu.

34 / 76 Mısır'ın Antik Eserler Bakanı Halid El-Anani, El Uksur kentinin batısındaki Dra Abul Naga nekropolünde yapılan arkeolojik araştırmalarda, firavun dönemine ait altı mumya bulunduğunu açıkladı.

35 / 76 El-Anani, bulunan mumyalardan birinin büyük ihtimalle, antik şehirde sulh yargıcı olarak görev yapmış üst düzey bir yönetici olan Userhat'ın mumyası olduğunu ve 18. Mısır hanedanı döneminde kalma olduğunu söyledi.

36 / 76 Mısır'da firavunların mezarlarının bulunduğu meşhur Krallar Vadisi yakınlarındaki arkeolojik çalışma yürüten Mustafa El Veziri, ölüler kentinde onlarca tarihi eserin yanı sıra, firavunlara ait 6 mumya, tabut ve heykeller bulunduğunu açıkladı. Eski Mısır hanedanlarında "sulh hakimi" unvanının nadir bir meslek olduğunu belirten El Veziri, bulunan mumyaların iyi durumda olduğunu ifade etti. El Veziri; "Mezar küçük olsa da, içerisinde çok sayıda renkli maske bulunuyor. Arkeolojik çalışmada, mezardaki mumyaların bilinmeyen bir hastalıktan öldükleri anlaşıldı," dedi. El Veziri ayrıca, 1050'den fazla tarihi heykel bulunduğunu, kazıların devam ettiğini belirtti. T şeklindeki mezar, açık avludan geçerek ulaşılan dikdörtgen şeklinde bir salon, bir koridor ve iç odadan oluşuyor. Mısır'ın 18. hanedanı, milattan önce 1550–1298 arasında hüküm sürmüştü. Bulunan tarihi eserlerin yaklaşık 3500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

37 / 76 Eski Mısır’da mumyalama işlemi farklı statüdeki ölen kişiye göre, farklı şekilde uygulandı. Firavunlar mumyalanırken, iç organları özenle çıkartıldı, beyni dahi yerinden itinayla sökülüp alındı.

38 / 76 En önemli kısım ise o dönem için ölen firavunun burnuydu. Firavunun burnunun zarar görmemesi için özenle çalışırdı ustalar.

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40 / 76 Mumyanın Orta Asya'da bütün halde bulunan ilk Türk mumyası olduğu belirtildi.

41 / 76 Kadınla birlikte gömülen kişisel eşyalarınım, 1500 yıl önceki günlük yaşama dair ipuçları vermesi bekleniyor. Eğer, dizgin, vazo ve ahşap çanak bulunan eşyalardan bazıları.

42 / 76 Şu ana kadar sadece elleri ve ayakları için kazı çalışması yapılan mumyanın dikişli ve desenli kıyafetler giydiği görülebiliyor.

43 / 76 Türk tarihine ışık tutması beklenen mumya 2800 metre yükseklikteki tepelerde bulundu.

44 / 76 Mumyanın kadın olduğuna, okuyla birlikte gömülmediği anlaşılınca karar verildi.

45 / 76 Aynı zamanda mumyanın elit kesimden değil, halk tabanından geldiği düşünülüyor. Araştırmacılar bulunan mezarın, Orta Asya'da bulunan ilk eksiksiz Türk mezarı olduğunu söyledi.Kaynak: 1500 yıllık türk mezarı bulundu.

46 / 76 Peru'da eski dönemlere ait bir yerleşim yerinde bulunan mumyalanmış bebek cesedi, ülkede gündem oldu...

47 / 76 Peru'da bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen mumyalanmış bebek cesedi arkeologları şaşkına uğrattı...

48 / 76 Hükümet tarafından desteklenen çalışmada yerleşim yeri aranırken çıkan bebek mumyası araştırmanın boyutunu tamamen değiştirdi.

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50 / 76 Hollanda'daki Drents Müzesi uzmanları, heykeli Meander Tıp Merkezi'ne gönderip bilgisayarlı tomografisini çektirdi.

51 / 76 Yapılan DNA testlerinin ardından, mumyanın günümüzden bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

52 / 76 Heykel ve içindeki mumyanın interaktif tomografisi, mayıs ayına kadar Macaristan'daki Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilenecek.

53 / 76 Ancak yapılan incelemede Buda heykelinin içinde, Budist bir rahibe ait olduğu tahmin edilen mumyalanmış bir beden çıktı.Asya'daki Budist keşişlerin arasında kendini mumyalama uygulamasına sıklıkla rastlanıyor.

54 / 76 Yakın zamanda Moğolistan'da bulunan 200 yıldır meditasyon pozisyonundaki mumya de bu uygulamaya bir örnek teşkil etmişti. Moğolistan'da 200 yıl önce meditasyona geçen bir rahibin lotus pozisyonunda oturur vaziyette bulunan mumyalaşmış bedeni dünyayı şoke etmişti.

55 / 76 Yeni iddiaya göre, rahibin beden hala canlı ve 'derin meditasyona' devam ediyor.

56 / 76 İngiliz The Independet gazetesinin haberine göre, Moğolistan'ın Songinokhairkhan eyaletinde, 200 yıl önce meditasyona geçen Lama'nın ( Tibetli rahip) mumyalaşmış bedeni hala yaşıyor..

57 / 76 İddia, Moğolistanlı Budist akademisyenlerden geldi. Gazete, geçtiğimiz hafta bedeni gün ışığına çıkan Budist'in 'lotus' duruşu adı verilen pozisyonda olduğu ve açık olan sol eli ve Sutra öğütlerini sembolize eden sağ eli, eski geleneklere göre 'tukdam' (Budalık mertebesinden bir önceki aşama) meditasyonunda olduğuna dair bir işaret olduğunu yazdı.

58 / 76 Mükemmel şekilde korunmuş kalıntıların adli tıp uzmanları tarafından hala araştırıldığının ifade edildiği haberde, mumyanın aslında hala derin meditasyonda olduğu ve "tukdam" denilen çok özel bir ruhsal evrede olduğunun tahmin edildiği ifade edildi. "Tukdam" denilen ruhsal evre mumyanın ölmediği ve gerçek bir Buda olmaktan bir adım uzakta olduğu anlamına geliyor. Bedeni inceleyen adli tıp uzmanları, mumyalaşmış bedenin Tibetli bir Budist öğretmene ait olduğunu düşünüyor.

59 / 76 Başkent Ulaanbataar'a götürülen kalıntı uzmanlar tarafından incelecek. Kalıntının bir öğretmen olan Lama Dashi Dorzho Itigilov'a ait olduğu düşünülmektedir. </p><p>Dashi-Dorzho Itigilov, 1852'de doğmuş bir Buryat Budist Lama'ydı. Kalıntıların makroskobik çörümeye maruz kalmadığı tespit edildi.

60 / 76 Bilim insanları, 500 yıl önce kurban edilerek, Arjantin topraklarındaki bir yanardağın zirvesine gömülen Inka mumyasının ölümüne ait sır perdesini kaldırmayı başardı.

61 / 76 Yapılan testlerde kızın bira ve koka yapraklarıyla ağır bir şekilde uyuşturularak, donması için Andes Dağı'na terk edildiği ortaya çıktı.

62 / 76 'Buz kardeş' olarak da bilinen İnkalı kız, iki kardeşiyle beraber 1999 yılında Arjantin'de Andes Dağı'nda bulunmuştu.

63 / 76 Aradan geçen 500 yıla rağmen dün ölmüş gibi canlı duran ve hiçbir organı hatta üzerindeki giysiler bile çürümeyen kız, İnka kabilesine bağlı.

64 / 76 1999 yılında bulunan bu inanılmaz mumya üzerinde yıllardır araştırmalar yapılıyor.

65 / 76 Kızın akciğerinde tüberküloza benzeyen akciğer enfeksiyonlarına rastlandı. İlk kez bir mumyada bir enfeksiyon bulundu.

66 / 76 DNA testlerinde de bütün hücrelerinin sağlam olduğu belirlendi.

67 / 76 3 küçük çocuğun yanında bulunan altın, gümüş, giysiler, yiyecekler ve bilinmeyen bir beyaz kuş tüyleri çocukların kurban edilmiş olma ihtimalini arttırıyor.

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