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4 yıl dünyayı gezerek Güzellik Atlası çıkardı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.05.2018 13:28 | Son Güncelleme

İçinde Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkeyi gezen Ruman fotoğrafçı, ölümsüzleştirdiği karelerle güzellik atlası oluşturdu.

Rumen fotoğraf sanatçısı Mihaela Noroc 4 yıl boyunca sırt çantası ve kamerasıyla dünyayı gezdi. Kadınların gündelik halleriyle portre fotoğraflarını çeken Noroc, hikayeleri ile birlikte bunları bir kitapta topladı. Afrika'dan Avrupa'ya, alelade bir köyden gökdelende yaşayan kadınlara kadar yaklaşık 500 portre fotoğraf çekti. Dünyanın nefret ve hoşgörüsüzlükle dolu bir dönemden geçtiğini söyleyen sanatçı, 'Umarım bu kitap dünyanın her tarafına ulaşır. Çeşitliliğin nasıl bir hazine olduğunu gösterir' dedi. İşte Noroc'un Güzellik Atlası'ndan bazı kareler...

Dünyanın güzellik atlasını çıkarttı

1 / 36

Afganistan

Afganistan
2 / 36

Almanya / Berlin

Almanya / Berlin
3 / 36

Amazon Yağmur Ormanları

Amazon Yağmur Ormanları
4 / 36

Bakü / Azerbaycan

Bakü / Azerbaycan
5 / 36

Belçika

Belçika
6 / 36

Almanya / Berlin

Almanya / Berlin
7 / 36

Romanya / Bükreş

Romanya / Bükreş
8 / 36

Ekvador / Cuenca

Ekvador / Cuenca
9 / 36

Hindistan / Puskar

Hindistan / Puskar
10 / 36

Nepal

Nepal
11 / 36

Etiyopya

Etiyopya
12 / 36

Guatemala

Guatemala
13 / 36

Küba/Havana

Küba/Havana
14 / 36

Guatemala

Guatemala
15 / 36

Hindistan / Jodhpur

Hindistan / Jodhpur
16 / 36

Yunanistan / İdomeni Göçmen Kampı

Yunanistan / İdomeni Göçmen Kampı
17 / 36

İtalya/Milan

İtalya/Milan
18 / 36

İzlanda / Rekjavik

İzlanda / Rekjavik
19 / 36

Nepal / Katmandu

Nepal / Katmandu
20 / 36

Rusya / Korolyov

Rusya / Korolyov
21 / 36

Guatemala / Chichicastenango

Guatemala / Chichicastenango
22 / 36

Moğolistan

Moğolistan
23 / 36

Myanmar

Myanmar
24 / 36

Nepal / Katmandu

Nepal / Katmandu
25 / 36

Etiyopya / Omo vadisi

Etiyopya / Omo vadisi
26 / 36

Fransa / Paris

Fransa / Paris
27 / 36

Nepal / Pokhara

Nepal / Pokhara
28 / 36

Portekiz / Lizbon

Portekiz / Lizbon
29 / 36

Romanya / Timisoara

Romanya / Timisoara
30 / 36

Suriye

Suriye
31 / 36

İran/Tahran

İran/Tahran
32 / 36

Tibet

Tibet
33 / 36

Gürcistan/Tiflis

Gürcistan/Tiflis
34 / 36

Türkiye / İstanbul

Türkiye / İstanbul
35 / 36

Yunanistan / İdomeni

Yunanistan / İdomeni
36 / 36

İsviçre / Zürih

İsviçre / Zürih
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Anahtar Kelimeler:
güzel atlas

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