4 yıl dünyayı gezerek Güzellik Atlası çıkardı

Rumen fotoğraf sanatçısı Mihaela Noroc 4 yıl boyunca sırt çantası ve kamerasıyla dünyayı gezdi. Kadınların gündelik halleriyle portre fotoğraflarını çeken Noroc, hikayeleri ile birlikte bunları bir kitapta topladı. Afrika'dan Avrupa'ya, alelade bir köyden gökdelende yaşayan kadınlara kadar yaklaşık 500 portre fotoğraf çekti. Dünyanın nefret ve hoşgörüsüzlükle dolu bir dönemden geçtiğini söyleyen sanatçı, 'Umarım bu kitap dünyanın her tarafına ulaşır. Çeşitliliğin nasıl bir hazine olduğunu gösterir' dedi. İşte Noroc'un Güzellik Atlası'ndan bazı kareler...
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