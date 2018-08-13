40 bin yıllık tay fosili bulundu!

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan ve “cehennem ağzı” olarak da bilinen Batagai Çukuru'nda 40 bin yıllık bir tayın fosili bulundu.

Mamut fosilinden sonra bu kez tay fosili bulundu!

1 / 28 Rusya’nın Sibirya bölgesinde 40 bin yıl öncesinden kaldığı tahmin edilen bir tayın tamamen korunmuş fosili bulundu.

2 / 28 Siberian Times'ın haberine göre, bilim insanları, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan ve “cehennem ağzı” olarak da bilinen Batagai Çukuru'nda bir tayın tamamen korunmuş fosiline ulaştı.

3 / 28 Mamut Müzesi Başkanı Semyon Grigoryev, öldüğünde yaklaşık üç aylık olduğunu tahmin ettikleri tayın fosilinin, donmuş toprak sayesinde tamamen korunmuş olarak bulunduğunu ifade etti.

4 / 28 Çukurun 30 metre derinliklerinde bulunan tayın, 40 bin yıl önce yaşadığının sanıldığını belirten Grigoryev, "Tayın tam olarak ne zaman yaşadığını toprak örnekleri üzerinde yapılacak incelemelerin ardından bildireceğiz." dedi.

5 / 28 Tayın fosilinde herhangi bir yara izine rastlanmadığına dikkati çeken Grigoryev, "İç organlarının yanı sıra koyu kahverengi tüyleri, kuyruğu ve yelesi de korunmuş." açıklamasında bulundu.

6 / 28 8 MİLYON YILLIK FOSİL BULUNDU! Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir çiftçinin tarlasında bulduğu fosilin, kendilerine teslim edildiğini ve incelemeye alındığını bildirdi.

7 / 28 Kentin değişik yerlerinde daha önce birkaç fosil bulunduğunu ancak bir mamut veya file ait olduğu düşünülen bir buluntuya rastlamadıklarını belirten Şenyurt, "Yozgat’ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğu biliniyor. Ancak son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat'ta bir çalışma yapılmaya başlandı.

8 / 28 Ahi Evran Üniversitesinden Doç. Dr. Cem Erkman hocamız Yozgat'taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Yozgat için yeni bir gelişme oldu. Bu şekilde büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı." diye konuştu.

9 / 28 Şenyurt, fosilin 8 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini aktararak, şunları söyledi:

10 / 28 "Artık mamutun iskeleti tamamen taşlaşmış ve fosil haline gelmiş. Bu diş parçasıyla ilgili gerekli incelemeleri Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesindeki hocalarımıza gösterme imkanımız olacak. Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönemde yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılmasını umuyoruz. Fosiller birçok müzede sergilenen eserlerimizden. Türkiye’deki değişik müzelerde sergilenen çok büyük boyuttaki antik mamut, balina, dinazor türlerinin iskeletleri ziyaret potansiyeli açısından çok önem taşıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde Şefaatli ilçemizde bulunan mamut veya fil dişiyle ilgili çalışmaları geliştireceğiz."

11 / 28 Fosili tarlasında bulan çiftçi Alper Düşünceli de tarlasını işlerken pulluğa bir taşın takıldığını anlattı.

12 / 28 Taşı incelediğinde diş yapısını fark ettiğini ifade eden Düşünceli, "Ben de ilgili kurum olarak bu fosili müze müdürlüğümüze teslim ettim. Onlar da gerekli çalışmaları yapıyor." dedi.

13 / 28

14 / 28

15 / 28 40 BİN YAŞINDAKİ MAMUTTAN TAZE KAN Sibirya'da donmuş halde bulunan mamutun klonlanması için çalışmalar yapılıyor.

16 / 28 2013 yılında Sibirya'da bulunan mamut fosilinden, DNA örnekleri almaya yetecek kadar kan bulundu.

17 / 28 Biliminsanları mamutun varlığına Sibirya'nın kuzeyindeki bir adada rastladı.

18 / 28 Mamutun yerinin tespit edilmesi ise, zeminden yukarıya çıkmış iki diş sayesinde oldu.

19 / 28 Yapılan kazı sonrası neredeyse hiç parçalanmamış 3 ayaklı; baş ve vücudunun diğer bölümleri sağlam bir fosile ulaşıldı.

20 / 28 Kazı sırasında koyu kırmızı renkli bir sıvı da belirlendi ve inceleme sonunda bu sıvının mamuta ait taze kan olduğu ortaya çıktı.

21 / 28 Klonlama konusundaki uzmanlar, kanın şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş örnek olduğu açıkladı.

22 / 28 Yapılan testler, mamutun 40 bin yaşında olduğunu ve donduğunda yaklaşık 50'li yaşlarında olabileceğini gösterdi.

23 / 28 Kan testi, kan hücrelerinin hasar gördüğünü ancak hemoglobin ve oksijen taşıyan moleküllerin sağlıklı oduğunu ortaya koydu.

24 / 28 Mamutun klonlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

25 / 28

26 / 28

27 / 28