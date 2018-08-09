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43 yıl sonra biraraya geldiler! İşte son halleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kepez ilçesinde açılan Hababam Sınıfı Müzesi Yeşilçam'ın oyuncularını da bir araya getirdi.

Sinemanın klasikleşen eserlerinde rol alan oyunculardan hayatta kalan 10 ismin bir araya geldiği açılış, sevenlerinin 43 yıl sonra onları tekrar görmesini sağladı.

Kepez Belediyesi'nden Hababam Sınıfı Müzesi

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Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi Hababam Sınıfı Müzesi'ni hayata geçirdi. 7'den 70'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu ve sosyal yaşamdan dersler çıkarılacak Yeşilçam'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alıyor.
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Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'ndaki açılış, Hababam Sınıfı'nın hayatta olan öğrencilerini 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi.
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Hababam Sınıfı'nın 10 öğrencisi, müzeye girdiğinde duygu dolu anlar yaşadı. Çoğu şu anda 65 yaşın üstünde olan sanatçılar, sınıftaki detayları tek tek inceledi, fotoğraflarının yer aldığı sıraların yanına oturdu.
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Ümit Doğru, 1976 yılında 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmiyle Yeşilçam'la tanıştığını söyledi. Güzel bir kadroda yer almanın gururunu yaşadığını belirten Doğru, filmlerinin henüz ilk günkü gibi izlenmeye devam etmesinin kendilerini çok sevindirdiğini kaydetti.
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Dilaver Gür de 1975 yılında üniversitede mühendislik eğitimi alırken kadroya dahil olduğunu söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen serinin ilgiyle izlendiğini anlatan Gür, 44 yıl boyunca akadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirterek, müzeyi açanlara teşekkür etti.
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Müzenin ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü ise Altın Portakal şehri olan Antalya'nın, Yeşilçam filmlerinin gönül dünyalarında özel bir yer tuttuğunu söyledi. Tütüncü, "Hababam Sınıfı'nı yıllardır tekrar tekrar izlemekten bıkmadık. Altın Portakal'ın şehrinde bu müzenin var olmasını çok yakışacağını düşündük" dedi.
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Kepez Antalya Hababam Sınıfı Müzesi müze

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