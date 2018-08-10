Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor

47 yaşındaki 4 torun sahibi büyükanne, fiziğiyle şaşırtıyor. Kimse büyükanne olduğuna inanamıyor.

47 yaşındaki babaanneyi görenler gözlerine inanamıyor

1 / 14 Avustralya'da yaşayan bir büyükanne, Maxim dergisinin düzenlediği yarışmada yarı yaşındaki modelleri geride bıraktı.

2 / 14 Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan Gina Stewart’ı görenler 47 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyor.

3 / 14 4 çocuk bir de torun sahibi olan Stewart, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle büyük beğeni topluyor.

4 / 14 Instagram’da 40 bin takipçisi olan Stewart, Maxim dergisinin yarışmasında da finalistler arasına girdi.

5 / 14 Yarı yaşındaki modelleri geride bırakarak finale kalan Stewart, ‘Maxim Finest’ oylamasını kazanması durumunda derginin Avustralya edisyonuna kapak olacak.

6 / 14 Güzelliğinin ve genç kalmasının sırrını hayatla barışık olmak olduğunu söyleyen Stewart, “Hayat sizi yargılayanları düşünmek için çok kısa. Yaşınız ve vücut hatlarınızla gurur duyun” dedi.

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