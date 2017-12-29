Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 29.12.2017 11:42 |4 saat önce

ABD'de yaşayan 7 yaşındaki ikizler Leah Rose ve Ava Marie kısa süre önce bir Instagram hesabı açarak kendi hayatlarından fotoğraflar paylaşmaya başladı.

Instagram'ı sallayan ikizler!

1 / 54 Yalnızca 5 ay önce açılan hesap, annelerinin de yardımıyla oldukça büyük kitlelere ulaşmaya başladı.

2 / 54 Hayranlarının "dünyadaki en güzel kız çocukları" olarak adlandırdığı Leah Rose ve Ava Maria, şu an onlarca iş teklifi alıyor.

3 / 54 İkizler halihazırda iki adet model ajansıyla anlaşmış durumda. Instagram'daki hesaplarının 5 aylık olmasına rağmen 139 bin takipçileri bulunuyor.

4 / 54 Ancak bazı insanlar ikizlerin annesini, kızlarının makyaj yapmasına izin vermesi nedeniyle eleştiriyor.

5 / 54 İşte sevimli ikizlerin dikkat çeken paylaşımları...

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20 / 54 Brezilyalı ikizler Instagram'ı salladı! Brezilya'da yaşayan Valeska ve Gabriella isimli ikiz kardeşler açtıkları Instagram hesabıyla sosyal medyayı salladı. Bakımlı ve sportif görüntüleri ile ilgi çeken ikizler yaşam tarzı ve giyim olarak birbirlerinden çok etkilendiklerini söylüyor.

21 / 54 Instagram hesapları nedeniyle ülke çapında büyük bir üne kavuşan ikizler, dünyaca ünlü kişilerle tanışma fırsatı yakalıyor..

22 / 54 Instagram fenomenlerinin Brezilyalı ikizler Neymar’ reddetmesi ise Brezilya'da herkes tarafından bilinen bir sır...

23 / 54 Neymar, Araujo soyadlı ikizleri Instagram'dan da takip ediyor...

24 / 54 Güzellikleriyle göz dolduran ikizler kendi tasarımlarını Instagram üzerinden satıyorlar

25 / 54 Herkesi istediği zaman istediği yere çağırmasıyla bilinen Neymar, ikizlerden hayır cevabı alınca ünlüler çevresinde şok etkisi yarattı.

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