5 bin yıllık mumyalarda dövme bulundu

İngiltere'de sergilenen iki mumyada dövmeler olduğu açığa çıktı. Bu Afrika'da dövme uygulamasının bilinenden yaklaşık bin yıl önce başladığını gösteriyor.

Mumyanın tomografisi çekildi

1 / 43 ERKEKTE BOĞA VE KOYUN DÖVMESİ BULUNDU Gebelein adamı ve kadını olarak bilinen yaklaşık 5 bin yıllık doğal mumyalar, 100 yılı aşkın bir süredir müzede sergileniyordu.

2 / 43 Mumyalara yeni bir teknik kullanarak yapılan incelemede erkek mumyanın üst kolunda vahşi bir boğa ve bir koyun dövmeleri olduğu görüldü.

3 / 43 Kadın mumyanın sağ omzunda ise dört adet S harfi şeklinde motif ve bir asa dövmesi bulundu.

4 / 43 BİLİNENLER TERS YÜZ OLDU Uzmanlar dövmelerin statü, cesaret ve bilgeliği temsil ettiğine inanıyor.

5 / 43 Antik Mısır'da (firavunlar öncesi) sadece kadınlara dövme yapıldığı tahmin ediliyordu. Son keşif bu tahmini de çürütmüş oldu.

6 / 43 TARİHİN EN ESKİ DÖVMESİ Mısır'ın çöllerinde bulunmuş olan mumyalar, yaklaşık 5 bin yıl önce sığ mezarlara gömülmüş ve cesetler doğal yollarla bozulmadan kalmıştı.

7 / 43 Bu keşiften önce Avrupa'da bulunan "Buz Adamı Ötzi"nin dövmeleri, tarihin en eski dövme örneği olarak kabul ediliyordu.

8 / 43 Ötzi'nin Gebelein adamı ve kadını ile hemen hemen aynı dönemlerde yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak Ötzi'nin dövmelerinde hayvan ya da eşya figürleri değil geometrik şekiller vardı.

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13 / 43 Mumyanın tomografisi çekildi Mumyanın ölüm nedeninin anlaşılması için CT (bilgisayarlı tomografi) taraması yapıldı.

14 / 43 İncelenen mumyanın kanser nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.

15 / 43 Günümüzde giderek daha fazla kişinin hayatını tehdit eden kanserin, 2000 yıl önce de bir mumyanın ölüm nedeni olması, tıp dünyasında şaşkınlık yarattı.

16 / 43 İnceleme, kanserin yalnızca modern çağa ait teknolojinin ve kirliliğin bir sonucu olmadığının görülmesi açısından önem arz ediyor.

17 / 43 Bacağının altı kısmındaki incik kemiğinde tümör tespit edildiğini açıklayan Dr. Mark Levinsohn, nadir görünen ve kötü huylu bir tümör türüyle karşı karşıya olduklarını, konunun fazlasıyla ilgilerini çektiğini söyledi.

18 / 43 Mumyalanan şahsın, hayatının nasıl sona erdiği tam olarak bilinmiyor.

19 / 43 Doğrudan tümör nedeniyle ya da bir ameliyat sırasında ölmüş olabileceği belirtiliyor.

20 / 43 Antik Mısır’da tıp, kanser ve tümörü tespit etmeye yeterli olmasa bile, hastaların tedavisi için ilkel ameliyatlar gerçekleştirildiği biliniyor.

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36 / 43 15 YAŞINDA KURBAN EDİLMİŞ Kolomb Amerika’ya gelmeden önce Amerika’nın en büyük imparatorluğu İnka İmparatoluğuydu. İmparatorluk, yok olmaya mecbur bırakılsa da Güney Amerika’da izler bıraktı. Yapılan arkeolojik çalışmalarla İnkalar hakkında bilgiler ortaya çıkıyor. 1999 yılında Arjantin’de yapılan bir araştırmada Llullaillabur Dağı’nda Maiden ismi verilen genç bir kıza ait mumya bulundu.

37 / 43 VÜCUDU ZARAR GÖRMEMİŞ Genç kız, İnkalar tarafından Tanrılara kurban edilmiş ve bu sırada sadece 15 yaşındaymış. Genç kızın donmuş haldeki vücudu onca yıl geçmesine rağmen zarar görmemişti.

38 / 43 OTOPSİ YAPILDI İnkaların ölüm ayinleri gereğince Tanrılara kurban edilen küçük kız dağın doruğuna çıkarıldı. Maiden’in cansız bedenine yapılan otopsi esnasında şaşırtıcı bir şeyle karşılaştılar. 15 yaşındaki küçük kız kurban edildiği sırada kendisine alkol verildiği için kendinde değilmiş. Ayrıca kızın vücudunda tüberküloz benzeri bakteriyel bir enfeksiyon görülmüş.

39 / 43 Maiden’ın bulunan mumyası sayesinde modern tıp açısından çığır açıcı gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Genç kızın vücudunda bulunan bakteriler sayesinde günümüzde tedavisi mümkün gözükmeyen pek çok hastalığın tedavisinin yapılabileceği düşünülüyor.

40 / 43 Maiden’ın 500 yıl önce Tanrılar için kurban edilmesi bir vahşet olsa da genç kız sayesinde birçok hastalığın tedavisi bulunacak.

41 / 43 Bilim dünyasının uzun süredir ölüm nedenlerini bulmak için çalıştığı mumyaların bira ve kokainle uyuşturulduktan sonra donarak ölüme terk edildiği anlaşıldı.

42 / 43 Mumyaların aradan geçen 500 yıla rağmen uyuyor gibi görünmesi bilim adamlarını şaşkınlığa uğratıyordu.