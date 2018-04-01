51 yıldır donmuş halde bekliyor!

Bedford, gelecekte hastalığına çare bulunması ümidi ve daha fazla yaşama isteği nedeniyle dondurulmayı kabul etmişti.

İnanılmaz şüphe! Uyandı mı?

1 / 18 Bedford'un hastalığından kurtulmasının bir yolu zamanında yoktu.

2 / 18 Böbreklerindeki kanser nedeniyle 1967 yılında 73 yaşında iken kendi rızası ile yasal olarak tüm vücudunu dondurtan James Bedford, tedavinin mümkün olduğu bir gelecekte yeniden canlandırılacak.

3 / 18 Resmi kayıtlara göre ölü olarak kabul edilen Bedford, tıbben tam olarak ölü sayılmıyor.

4 / 18 Cyro tüpünde tüm organları dondurulmuş bir şekilde canlanmayı bekliyor.

5 / 18 Kendilerini dondurmuş insanların, dokusal zarara uğramadan çözülmesinin bir çaresi keşfedildiğinde, tekrar hayata döndürülecek. Ancak bilim o seviyeye henüz ulaşamadı.

6 / 18 Bedford'un yeniden canlandırılması için böbrek kanserine bir çare bulunması gerekiyor.

7 / 18 Ölümcül hastalığa yakalanmış olan zengin insanlar, yaşadıkları dönemde yakalandıkları hastalığa bir çare bulunamamışsa kendilerini dondurarak, tedavi bulunan gelecekte yeniden canlandırılmayı istiyorlar.

8 / 18 Zaman zaman James Benford'un uyandırıldığına yönelik iddialar ortaya atılıyor.

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