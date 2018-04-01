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51 yıldır donmuş halde bekliyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

51 sene önce, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kendini dondurtan James Bedford hâlâ yeniden canlandırılmayı bekliyor.

Bedford, gelecekte hastalığına çare bulunması ümidi ve daha fazla yaşama isteği nedeniyle dondurulmayı kabul etmişti.

İnanılmaz şüphe! Uyandı mı?

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Bedford'un hastalığından kurtulmasının bir yolu zamanında yoktu.
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Böbreklerindeki kanser nedeniyle 1967 yılında 73 yaşında iken kendi rızası ile yasal olarak tüm vücudunu dondurtan James Bedford, tedavinin mümkün olduğu bir gelecekte yeniden canlandırılacak.
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Resmi kayıtlara göre ölü olarak kabul edilen Bedford, tıbben tam olarak ölü sayılmıyor.
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Cyro tüpünde tüm organları dondurulmuş bir şekilde canlanmayı bekliyor.
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Kendilerini dondurmuş insanların, dokusal zarara uğramadan çözülmesinin bir çaresi keşfedildiğinde, tekrar hayata döndürülecek. Ancak bilim o seviyeye henüz ulaşamadı.
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Bedford'un yeniden canlandırılması için böbrek kanserine bir çare bulunması gerekiyor.
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Ölümcül hastalığa yakalanmış olan zengin insanlar, yaşadıkları dönemde yakalandıkları hastalığa bir çare bulunamamışsa kendilerini dondurarak, tedavi bulunan gelecekte yeniden canlandırılmayı istiyorlar.
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Zaman zaman James Benford'un uyandırıldığına yönelik iddialar ortaya atılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
James Bedford bilim

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