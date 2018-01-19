6 bin tümörlü kadının eski halinden eser yok

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 19.01.2018 14:58 |4 saat önce

Vücudunda bulunan 6 bin tümör sebebiyle onlarca yıldır alay edilen anne ameliyat sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı.

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Yüzündeki tümörden kurtuldu! İşte son hali

1 / 51 45 yaşındaki Libby Huffer, nevrofibromatoz ile savaşıyor. Genetik nerolojik bir bozukluk sinirlerin bulunduğu noktalarda kanserli olmayan yuvarlak şekilde tümörler çıkmasına neden oluyor.

2 / 51 25 yılı aşkın süredir bu hastalıkla mücadele eden Huffer'a sevdiklerinin sarılması bile zarar verecekti. Hastalığını paylaştıktan sonra uzman doktorlar tarafından fiziksel bozukluğunu gidecek bir tedavi önerildi. Yara izini azaltmak için lazer ameliyatı yapılan Huffer'ın görünüşünde büyük farklılık oldu.

3 / 51 Değişimi ile ilgili konuşan Huffer, 'Acılı çocukluk anılarımın bir kısmını silmeme yardımcı olacak. Bunun için sadece zamana ihtiyaç olduğunu biliyorum. Sırtımdaki tümörler kronik ağrılara sebep oluyordu. Ayaklarımdaki sinirler karıncalanmaya sebep olduğu için uyumakta zorlanıyordum. Sarılmak gibi basit eylemler bile zarar verebiliyordu. Ya da duşta bedenime gelen su aynı şekilde zarar görmeme sebep oluyordu.

4 / 51 Keşke insanlar yorum yapıp çirkin bir ucube gibi göründüğümü söylemek yerine benimle konuşmayı deneselerdi.' dedi.

5 / 51 İşte Huffer'ın ameliyat sonrası kavuştuğu görünüm.

6 / 51 ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ HASTA AMA... Çocukluğundan beri bu hastalıkla cebelleşen Wiang, çektiği tüm sıkıntılara rağmen Bangkok sokakalarında aksesuar satarak hayatını kazanmaya devam ediyor.

7 / 51 Sinir dokusunda tümörlerin oluşmasına neden olan genetik bir bozuklukla baş etmeye çalışan Wiang'ın cebelleştiği bu hastalık oldukça nadir görülüyor.

8 / 51 AMELİYATTA ÖLMEKTEN KORKUYOR Wiang Boommee, kendisine yardım eli uzatan doktorların hepsini reddiyor. Sebebi ise ameliyat sırasında ölmekten korkuyor.

9 / 51 'MUTLUYUM' 'Bu hastalıkla uzun süredir baş etmeye çalışıyorum. Sağ kaldım ve bir işim var. Ameliyat olursam asla uyanamayabilirim. Hayatta kalamamaktan korkuyorum. Kızım beni buraya getiriyor. burada çiçek satabiliyorum. Mutluyum. Birileri bana bu hafta para bağışında bulundu. Onlara minettarım.'

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14 / 51 TUVALETTE KİTLEYİ TEK BAŞINA ÇIKARDI Batı Avustralya'nın Perth şehrinde yaşayan Lauren Knowles isimli, 27 yaşındaki kadın, tuvalette kanserli kitlesini "doğurmak" zorunda kaldı.

15 / 51 HAMİLEYİM SANMIŞTI Hamilelik testi poizitif çıkınca sevinçten çılgına dönen kadın, yedi buçuk hafta sonunda aslında bir bebek değil tümörü olduğunu öğrendi.

16 / 51 Kanserli doku çıkartılıp yorucu kemoterapi seansları devam etse de Lauren'ın tümörü endişe verici bir oranda büyümeye devam etti.

17 / 51 ARMUT BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ Genç kadın mide krampları ile acı çekip bir itme dürtüsü hissettikten sonra kanserli kitleyi tuvalette tek başına çıkarttı.

18 / 51 29 yaşındayken bir armut büyüklüğündeki tümöründen tek başına kurtulan kadın, hastalığından tamamen kurtulamamış olsa da mücadeleye devam etti ve şimdi 10 aylık bir kız çocuğu sahibi.

19 / 51 HAMİLELİK TESTLERİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI Aberdeen, İskoçya doğumlu olan Lauren, "Tümör rahimde bir bebeğin yaptığı gibi büyüdü, aynı hormonlar üretildi ve hamilelik testlerim her zaman pozitif çıktı." diye konuşuyor.

20 / 51 "ÜZÜM GEBELİĞİ" Lauren'ın sahip olduğu hastalık molar gebeliği ile de bağlantılı. Molar gebeliği halk arasında "Üzüm Gebeliği" adıyla da bilinir. Erken gebelikte görülen, plasentanın anormal gelişim gösterdiği ve plasentanın rahim içinde üzüm tanesi şeklinde bol miktarda oluşumlar göstermesiyle ortaya çıkan bir tablodur.

21 / 51 Lauren Knowles'ın diğer sosyal medya paylaşımları...

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28 / 51 DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜMÖRÜ Yang Jianbin adındaki adamın vücudundan 110 kiloluk tümör çıkarıldı.</p><p>37 yaşındaki Yang Jianbin dünyanın en büyük tümörüne sahip...

29 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Tümör, 9 doktor tarafından 16 saat süren bir operasyonla alındı...

30 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Doktorlar Yang'ın rahatsızlığının hücre dokularının normal büyüme ve gelişimini etkileyen genetik bir bozukluk olduğunu söyledi...

31 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı İlk ameliyatını 12 yaşında olan Yang, tümörünün yeniden büyümesinden sonra bir kez daha bıçak altına yattı...

32 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı 110 kiloluk tümör uzun cerrahi operasyon sonucunda çıkarıldı...

33 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Yang'ın durumunun iyi olduğu ve bu ay sonunda hastaneden taburcu edileceği açıklandı.

34 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı

35 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı

36 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı

37 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Slovakya'da Stefan Zoleik isimli kişi, yüzünde çıkan 6 kiloluk tümör nedeniyle ameliyata alındı...

38 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Yüzünde oluşan ve nadir görülen Madelung hastalığına yakalanan Stefan Zoleik'in yüzü tamamen yağ tümörleriyle kaplandı...

39 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Adamın yüzündeki yağ tümörlerini temizleyen cerrah Igor Homola, operasyonun 5 saat sürdüğünü ve yaklaşık 6 kilo yağ çıkartıldığını bildirdi...

40 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Ameliyatı yapan Dr. Igor Homola, "Çok az rastlanan bir tümör tipi olan yüz tümörlerinin büyüme hızı şaşırtıyor...

41 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Çok başarılı bir operasyonla Zoleik tümörden kurtuldu" dedi. Zoleik, 10 yıldır yüzünde büyüyen tümörü aldırdığında dünyaya yeniden geldiğini ifade etti...

42 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Ameliyat sonrası haline inanamadığını söyleyen Zoleik, "Sokakta insanlar dönüp dönüp bana bakıyordu...

43 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı İnsan içine çıkamaz hale gelmiştim. En kötüsü ise artık başımı taşımakta zorlanıyordum...

44 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Benim için çok korkunç hatta bir kabustu " dedi.

45 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı

46 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Sinir sistemindeki genetik rahatsızlık nedeniyle yüzünde oluşan tümörle yaşayan Çinli adam bir dram yaşıyor. Çin'in Hunan eyaletinden yaşayan 37 yaşındaki Huang Chuncai, dünyanın en büyük yüz tümörüne sahip hastası.

47 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Çin'in fil adamı olarak anılan hasta geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu.

48 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Suratındaki nörofibromatosisin aşırı şişmesinden dolayı tüm suratının şişmesinden ve birçok hayati fonksyonlarını zar zor gerçekleştirmekten şikayet ediyordu.

49 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Geçtigimiz günlerde ameliyat Çin'in Guangzhou Hastanesi'nde ameliyat olan adamın sadece sol yanağından 1.5 kilogramı aşkın tümörü alındı.

50 / 51 Dünyanın en büyük tümörü vücudundan çıkarıldı Hastalığın kişinin aile genlerinden aldığı bozukluk ile doğumundan itibaren mutasyona uğrayan genlerden dolayı hastalığın bu şekilde büyüyüp geliştiği açıklandı.