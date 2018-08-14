HABER

600 yıldır emekleyerek gelenler yürüyerek çıkıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 07:28 | Son Güncelleme

Bursa’da geçmişi Roma dönemine dayanan ve 600 yıldır hamam olarak şifa dağıtan Kükürtlü Kaplıcası, bugün Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde romatizma ve fizik tedavi hastalarına hizmet veriyor.

Bursa’nın Kükürtlü semtinde bulunan ve ilk Osmanlı Sultanı I. Murad tarafından 1380 yılında hiçbir vakfa bağışlanmayarak parasız olarak kullanılmak üzere yaptırılan Kükürtlü Kaplıcası, gut hastası olan Kanuni Sultan Süleyman Han’ı da ağırlamıştı.

600 yıldır şifa dağıtan hamam

1 / 12

600 yıldır şifa dağıtan kaplıca merkezi 40 yıldır ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde fizik tedavi ve romatizma hastalarına klinik ve kaplıca tedavisi hizmeti veriyor.
2 / 12

Suyunun kalitesi sebebiyle merkeze emekleyerek giren hastalar tedavinin sonunda yürüyerek çıkıyor.
3 / 12

Hastalara kaplıca tedavisinin yanında kliniklerde fizik tedavi hizmeti de veriliyor. Burada tedavi gören hastalar, 600 yıllık havuzlarda kaplıca suyunda hastalıklarına şifa buluyor.
4 / 12

Uludağ Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde hizmet veren kaplıcalara gelen hastalar, muayene edildikten sonra rahatsızlıklarına göre kaplıca ve fizik tedavi görüyor. Daha sonra odalarda dinlenmeye alınıyor.
5 / 12

Merkeze romatizmalı hastalıklar, ortopedik rehabilitasyon, bel, diz ağrıları, kireçlenmeler, el yaralanmaları ve kırıkları olan hastalar geliyor.
6 / 12

Uludağ Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Altan İnceoğlu, “Biz burada fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veriyoruz. Daha çok ağırlıklı romatizmalı hastalıklar, ortopedik rehabilitasyon, bel, diz ağrıları, kireçlenmeler, el yaralanmaları ve kırıkları olan hastalar bizlere geliyor.
7 / 12

Biz burada onların hem ağrılarını gidermeye çalışıyoruz, hem de hareket kısıtlılıklarını iyileştirmeye çalışıyoruz.
8 / 12

Burası oldukça eski bir yapı, geçmişi Romalılara kadar dayanıyor. İlk bina bundan 600 yıl önce I. Murat zamanında halkın yararlanması için yapılmış, 100 yıl sonra buraya ilave binalar yapılmaya başlanmış.
9 / 12

Kadınlar ve erkekler hamamı olarak inşa edilmiş. Biz son zamanlarda bu yapıların bir kısmını kullanabiliyoruz. Çok yoğun bir tadilat gerektiriyor.
10 / 12

Merkezde geniş havuzlar, tedavi odaları var. Burada fizik tedavi ajanlarını uyguluyoruz. Egzersiz salonlarımız var, hastaların rehabilitasyon dediğimiz seviyelerine göre egzersizlerini yaptırıyoruz. Gereken hastalara aerobik ve egzersiz yaptırıyoruz.
11 / 12

Çok kapsamlı bir rehabilitasyon programını burada uygulayabiliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Han’ın gut hastalığı vardı. Bu hastalığının atakları sırasında Bursa’ya gelip bizim kaplıca merkezinde tedavi gördüğü söylenir" dedi.
12 / 12

Kaplıca merkezinde tedavi gören hastalar, "Buraya emekleyerek geldik. Tedavi sonunda buradan yürüyerek çıktık. Buranın kaplıcası çok şifalı. Fizik tedavi çok başarılı. Buraya 18 yıldır tedavi görmeye gelen romatizma hastası arkadaşlarımız var. Burada gördüğümüz tedavi bize çok iyi geliyor” şeklinde konuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kükürtlü Kaplıcası Bursa

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gezgin dilencinin her yerinden para fışkırdı

Gezgin dilencinin her yerinden para fışkırdı

Bu fotoğraflar inanılmaz!

Bu fotoğraflar inanılmaz!

Bugün 13 Ağustos Solaklar Günü

Bugün 13 Ağustos Solaklar Günü

Her şey bir anda oldu! Vahşi doğanın en acımasız anı

Her şey bir anda oldu! Vahşi doğanın en acımasız anı

Peygamberler ve krallar kenti Eğil...

Peygamberler ve krallar kenti Eğil...

İnanılır gibi değil! Yıldırım çarptı, hayatta kalmayı başardı ama...

İnanılır gibi değil! Yıldırım çarptı, hayatta kalmayı başardı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.