7 bin yıllık 'sır' orman ortaya çıktı!

İngiltere’de son günlerde etkili olan Emma Fırtınası sayesinde Redcar bölgesi sakinleri, 7 bin yıllık taşlaşmış orman üzerinde gezme fırsatını buldu.

Cleveland'da bulunan Redcar bölgesinde güçlü dalgalar kıyı kumlarının yıkanmasına neden oldu.

Onlarca yıllık aralıklarla ortaya çıkan bu taşlaşmış ormanın, bölge sakinlerinin yanı sıra, Redcar dışından da çok sayıda kişinin ilgisini çektiği görüldü.

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Taşlamış olarak tanımlanmasının sebebinin, binlerce yıl boyunca gözeneklerin minerallerle dolması ve taşa benzer bir yapıya dönüşmesi olarak açıklanıyor.