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7 bin yıllık 'sır' orman ortaya çıktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.03.2018 11:01 | Son Güncelleme

İngiltere'de etkili olan Emma Fırtınası ülkeyi esir aldı. Bu sırada ortaya çıkan görüntü ise tarihi günümüze taşıdı.

İngiltere'deki Cleveland'da bulunan Redcar bölgesinde fırtına sayesinde binelrce yıllık bir orman ortaya çıktı.

İngiltere’de 7 Bin Yıllık Taşlaşmış Orman Bulundu

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İngiltere’de son günlerde etkili olan Emma Fırtınası sayesinde Redcar bölgesi sakinleri, 7 bin yıllık taşlaşmış orman üzerinde gezme fırsatını buldu.
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Cleveland'da bulunan Redcar bölgesinde güçlü dalgalar kıyı kumlarının yıkanmasına neden oldu.
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Kumlar altından kadim ağaçların ve batan teknelerin kalıntıları ortaya çıktı.
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Bölge Çok Sayıda Ziyaretçi Aldı

Bölge Çok Sayıda Ziyaretçi Aldı
Onlarca yıllık aralıklarla ortaya çıkan bu taşlaşmış ormanın, bölge sakinlerinin yanı sıra, Redcar dışından da çok sayıda kişinin ilgisini çektiği görüldü.
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Taşlamış olarak tanımlanmasının sebebinin, binlerce yıl boyunca gözeneklerin minerallerle dolması ve taşa benzer bir yapıya dönüşmesi olarak açıklanıyor.
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Söz konusu orman, 1871 yılı kaynaklarında da anılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere orman

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