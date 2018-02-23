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7 yıl boyunca tecavüzcüsünün esiri oldu! Sonunda özgürlüğüne kavuştu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.02.2018 10:50 | Son Güncelleme

Rus iş adamı Vyacheslav R.'nın esir alarak 7 yıl boyunca tecavüz ettiği Ukraynalı Natasha Serebriy, kurtarılmasından sonra korkunç gerçekleri açıkladı.

Serebriy'in Rus adam tarafından Türkiye'ye zorla getirilerek burada da tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Rus model 7 yıl sonra işkenceden kurtuldu!

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Serebriy, 7 yıl boyunca esir tutulmasına rağmen henüz 25 yaşında. Kendisine tecavüz eden adamdan iki çocuğu var.
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7 yıl süren esaret sonrasında anoreksiya rahatsızlığına yakalanan ve 38 kiloya kadar düşen Rus kadın özgürlüğüne kavuştuktan sonra şu anda toparlanma dönemini yaşıyor.
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Serebriy, cani iş adamının elinden kurtulduktan sonra birçok sağlık sorunu yaşıyor.
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Kendisinden 30 yaş büyük olan Rus iş adamının henüz 18 yaşındayken kendisini kaçırdığını söyleyen Serebriy, 'Stockholm sendromu' yaşadığını düşündüğünü söyledi.
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Vyacheslav R.'nin iki eşli bir hayat sürdüğü ve kadının Rusya ve Türkiye'de esir alarak sürekli tecavüz ettiği ifade edildi.
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tecavüz Rusya model

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