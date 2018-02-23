7 yıl boyunca tecavüzcüsünün esiri oldu! Sonunda özgürlüğüne kavuştu

Serebriy'in Rus adam tarafından Türkiye'ye zorla getirilerek burada da tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Rus model 7 yıl sonra işkenceden kurtuldu!

1 / 31 Serebriy, 7 yıl boyunca esir tutulmasına rağmen henüz 25 yaşında. Kendisine tecavüz eden adamdan iki çocuğu var.

2 / 31 7 yıl süren esaret sonrasında anoreksiya rahatsızlığına yakalanan ve 38 kiloya kadar düşen Rus kadın özgürlüğüne kavuştuktan sonra şu anda toparlanma dönemini yaşıyor.

3 / 31 Serebriy, cani iş adamının elinden kurtulduktan sonra birçok sağlık sorunu yaşıyor.

4 / 31 Kendisinden 30 yaş büyük olan Rus iş adamının henüz 18 yaşındayken kendisini kaçırdığını söyleyen Serebriy, 'Stockholm sendromu' yaşadığını düşündüğünü söyledi.

5 / 31 Vyacheslav R.'nin iki eşli bir hayat sürdüğü ve kadının Rusya ve Türkiye'de esir alarak sürekli tecavüz ettiği ifade edildi.

6 / 31

7 / 31

8 / 31

9 / 31

10 / 31

11 / 31

12 / 31

13 / 31

14 / 31

15 / 31

16 / 31

17 / 31

18 / 31

19 / 31

20 / 31

21 / 31

22 / 31

23 / 31

24 / 31

25 / 31

26 / 31

27 / 31

28 / 31

29 / 31

30 / 31