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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bakın nasıl geçiyor...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.03.2018 09:43 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış, uluslararası bir gün olarak kabul edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların yaşadığı sorunların çığlık haline dönüşebildiği bir gün olarak anılıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özellikle de şiddet gören kadınlara dikkat çekiliyor.

İşte 8 Mart Kadınlar gününü ve kadınlarımızın yaşadığı sıkıntıların anlatıldığı o karikatürler...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü karikatürleri

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