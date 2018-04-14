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900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Köln'de 1936 yılına ait fotoğraflar ortaya çıkarıldı. Sergi ile halka sunulan fotoğraflarda; Nazilerin yaklaşık 900 Alman kız çocuğunu büyüttüğü ve onları Hitler'in iradesine nasıl bağladığı gözler önüne serildi.

Hitler Gençliğine ve Alman Kızlar Birliği'ne katılmak zorunda bırakılan 10 yaş üzere tüm çocuklardan cinsiyeti kız olanların büyük bölümüne tecavüz edilerek hamile bırakıldı.

Hitler gençlik partisi gerçeği

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1936 Nürnberg Rallisi sırasında Hitlerin partisinin gençlik organizasyonunda yaşları 10'un üzerinde 900 kız çocuğu hamile bırakıldı.
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Partinin imajı zedelenmesin diye de hamile kalan kız çocuklarının gizlice kürtaj yapılması emri verildi.
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Yaşları 15 ile 18 arasında değişen 900 kız çocuğunun kendi istekleri dışında tacize maruz kaldıkları için hamile kaldıkları belirtildi.
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Bu bilgiler Köln'deki Nazi Dokümantasyon Merkezi tarafından düzenlenen sergide ortaya çıktı.
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Sergi ayrıca Nazi Gençlik Kulüpleri içindeki isyan ve muhalifleri belgeliyor.
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hitler gençlik partisi hamile

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