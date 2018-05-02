AA, ABD'de böyle görüntüledi!

AA ekibi, FETÖ'nün iki önemli ismini Washington'da buluştukları otelde ve sonrasında gittikleri mekanda bir arada görüntüledi.

ABD'de böyle görüntülendiler

1 / 13 FETÖ'nün ABD'deki örgütlenmesinde uzun yıllar görev yaptıkları ve Amerikalı siyasetçilerle görüşmelerde yer aldıkları iddia edilen Çınar ile FETÖ'nün özellikle finansal ayağında aktif rol oynayan Özkan, Washington'daki Hampton Inn adlı otelin bahçesinde konuşurken AA'nın objektifine yakalandı. Otelin bahçesindeki konuşmalarının ardından birlikte yakınlardaki başka bir mekana geçen iki isim burada yaklaşık 2,5 saat kaldı.

2 / 13 Muhabirin sorularına "tuvalete gideceğim" diyerek yanıt vermeyen ve hemen caddenin karşısındaki oteline yönelen Özkan'ın telaşlı tavrı dikkati çekti. 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımlarda "darbe girişiminin kurgu olduğunu" savunan ve bu paylaşımlarıyla tepki çeken Çınar, "Darbe girişiminin kurgu olduğunu savunuyordunuz, ama elebaşınız Gülen birkaç ay sonraki açıklamalarında darbe girişimine kendisine gönül vermiş kimselerin de katılmış olabileceğini kabul etmişti. Sen mi yalan söylüyorsun, Gülen mi?" şeklindeki soruyu yanıtsız bıraktı.

3 / 13 AA'da yer alan habere göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfının eski başkan yardımcısı Çınar, Türkiye aleyhtarı propaganda faaliyetleriyle ilgili sorular karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.

4 / 13 AA muhabiri, Çınar'a ABD'de İngilizce olarak yayımlanan ve Türkiye aleyhtarı birçok ismi bir araya getiren "Globe Post" ve "Defense Post" adlı haber sitelerini neden fonladığını sordu. Çınar, AA muhabirinin 'PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Washington'daki temsilcilerinden biri olarak görülen Sinam Mohamed adlı kişiye neden Defense Post'ta yazı yazdırıldığı ve Türkiye aleyhindeki propagandalarını yansıttığı röportajlara niçin yer verildiği' sorularına da cevap veremedi.

5 / 13 Çınar'ın kurduğu yönetim danışmanlık firmasının Gülen'e yakınlığıyla bilinen NBA oyuncusu Enes Kanter'e finansal danışmanlık yaptığı da iddia ediliyor. Kamuoyunda ve medyada kendisini Gülen'in manevi oğlu olarak lanse eden ve ailesi tarafından reddedilince soyadını "Gülen" olarak değiştiren Kanter, halen Çınar'ın firması ile çeşitli faaliyetler yürütüyor. FETÖ'nün bir diğer önemli ismi Özkan, 2016'da ABD başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a 1,5 milyon dolar civarında bağış yapmasıyla kamuoyu gündemine gelmişti.

6 / 13 FETÖ bağlantılı Türk Kültür Merkezi'nin eski başkanı Özkan, New York'un Brooklyn bölgesindeki 1,4 milyon dolarlık eviyle de dikkati çekmişti.

7 / 13 Ayrıca Özkan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında Türkiye'de 15 Nisan 2017'de soruşturma başlatılmıştı.

8 / 13 Başsavcılık, bu kişiler hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” ile “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından işlem başlatmıştı.

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