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AA, ABD'de böyle görüntüledi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Türkiye'de yargı süreçleri sonucunda 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu kesinleşen Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan Recep Özkan ve Mevlüt Hilmi Çınar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

AA ekibi, FETÖ'nün iki önemli ismini Washington'da buluştukları otelde ve sonrasında gittikleri mekanda bir arada görüntüledi.

ABD'de böyle görüntülendiler

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FETÖ'nün ABD'deki örgütlenmesinde uzun yıllar görev yaptıkları ve Amerikalı siyasetçilerle görüşmelerde yer aldıkları iddia edilen Çınar ile FETÖ'nün özellikle finansal ayağında aktif rol oynayan Özkan, Washington'daki Hampton Inn adlı otelin bahçesinde konuşurken AA'nın objektifine yakalandı. Otelin bahçesindeki konuşmalarının ardından birlikte yakınlardaki başka bir mekana geçen iki isim burada yaklaşık 2,5 saat kaldı.
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Muhabirin sorularına "tuvalete gideceğim" diyerek yanıt vermeyen ve hemen caddenin karşısındaki oteline yönelen Özkan'ın telaşlı tavrı dikkati çekti. 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımlarda "darbe girişiminin kurgu olduğunu" savunan ve bu paylaşımlarıyla tepki çeken Çınar, "Darbe girişiminin kurgu olduğunu savunuyordunuz, ama elebaşınız Gülen birkaç ay sonraki açıklamalarında darbe girişimine kendisine gönül vermiş kimselerin de katılmış olabileceğini kabul etmişti. Sen mi yalan söylüyorsun, Gülen mi?" şeklindeki soruyu yanıtsız bıraktı.
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AA'da yer alan habere göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfının eski başkan yardımcısı Çınar, Türkiye aleyhtarı propaganda faaliyetleriyle ilgili sorular karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.
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AA muhabiri, Çınar'a ABD'de İngilizce olarak yayımlanan ve Türkiye aleyhtarı birçok ismi bir araya getiren "Globe Post" ve "Defense Post" adlı haber sitelerini neden fonladığını sordu. Çınar, AA muhabirinin 'PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Washington'daki temsilcilerinden biri olarak görülen Sinam Mohamed adlı kişiye neden Defense Post'ta yazı yazdırıldığı ve Türkiye aleyhindeki propagandalarını yansıttığı röportajlara niçin yer verildiği' sorularına da cevap veremedi.
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Çınar'ın kurduğu yönetim danışmanlık firmasının Gülen'e yakınlığıyla bilinen NBA oyuncusu Enes Kanter'e finansal danışmanlık yaptığı da iddia ediliyor. Kamuoyunda ve medyada kendisini Gülen'in manevi oğlu olarak lanse eden ve ailesi tarafından reddedilince soyadını "Gülen" olarak değiştiren Kanter, halen Çınar'ın firması ile çeşitli faaliyetler yürütüyor. FETÖ'nün bir diğer önemli ismi Özkan, 2016'da ABD başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a 1,5 milyon dolar civarında bağış yapmasıyla kamuoyu gündemine gelmişti.
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FETÖ bağlantılı Türk Kültür Merkezi'nin eski başkanı Özkan, New York'un Brooklyn bölgesindeki 1,4 milyon dolarlık eviyle de dikkati çekmişti.
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Ayrıca Özkan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında Türkiye'de 15 Nisan 2017'de soruşturma başlatılmıştı.
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Başsavcılık, bu kişiler hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” ile “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından işlem başlatmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Recep Özkan Mevlüt Hilmi Çınar

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
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YILLARCA ABD YR SIYONIST DEDIDINIZ, YAHUDI DEDINIZ GAVUR DEDINIZ OKULLARINIZDA SOHBEYLERINIZDE. YAW SAHI SIZ NE ZAMAN YATAGA GIRDINIZ ABD ILE
Nasıl olsa Amerikadalar bişey olmaz sanıyorlar. Bilmiyorki salaklar biz heryerdeyiz :))
MİT'İN İŞİNİ ANADOLU AJANSIMI ALDI . AMERİKADA AJANLIK İŞLERİNE BAŞLAMIŞ..
bu muhabirler zamanında röportaj için yarışıyorlardı.şimdide yarışıyorlar
Allah belalarını versin. Bu Millete yaptıkları ihaneti asla unutmayacağız.
anadolu ajansı artık bu işlere mi bakiyo ..benim paramla abd de ajanlık ..bravo ..bana ne fetö eskilerinin nerde ne halt yediğinden .anadolu ajansı bunları koyacak yer bulamıyodu ya noldu şimdi ........
FETÖ nün ağalarının bir eli yağda bir eli balda. Burdaki ihraçlarda hala Hocamızın suçu yok bunlar kumpas diye kendini kandırsın. Adamlar okullarıyla Amerikanın geleceğini şekilldiriyor, Amerikalının haberi yok. FETÖ Yahudi lobisinden güçlü hale gelince kaos gelecek.. Hoş zaten Yahudi lobisi ile kol kolalar.
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