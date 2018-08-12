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ABD'de siyahilerin Bud Billiken etkinliği

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.08.2018 10:02 | Son Güncelleme

Kentteki siyahilerin yoğun yaşadığı güney bölgesindeki Martin Luther King Caddesi'nde gerçekleşen yürüyüşe yaklaşık 175 takım katıldı.

"Okula dönüş" etkinliği olarak da kabul edilen geleneksel yürüyüş, Washington Parkı'nda ve tören güzergahı çevresinde yaklaşık 1.3 milyon kişinin katıldığı piknikle sona erdi.

ABD'de geleneksel yürüyüşe 1.3 milyon kişi katıldı

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Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da önceki yıllarda 2 kez katıldığı etkinlikte, film temalı kostümler ve renkli danslar dikkati çekti.
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Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 6 saat süren etkinlik nedeniyle bölgeye ek metro ve otobüs seferleri düzenlendi.
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ABD'de siyahilerin Bud Billiken etkinliği
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Bud Billiken ABD Siyahi

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