HABER

ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 06.01.2018 23:26 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD'nin doğusunu etkisini altına alan aşırı soğuklar 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

.

22 kişi hayatını kaybetti

1 / 24

ABD'nin doğu kıyısında aşırı soğuklar etkisini halen koruyor.
2 / 24

Yetkililer, Richmond ve Virginia başta olmak üzere doğu kıyısında aşırı soğuklar nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
3 / 24

ABD Ulusal Hava Servisi, tarafından "Dondurucu hava kütlesi ve rüzgarlar bu hafta sonu ABD'nin doğusu üzerinde etkisini sürdürecek" açıklaması yapıldı. (İHA)
4 / 24

5 / 24

6 / 24

7 / 24

8 / 24

9 / 24

10 / 24

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24

24 / 24

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD soğuk aşırı soğuklar

En Çok Okunan Haberler

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz

Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antik çağlardan kalma gelenek ‘Bocuk Gecesi’

Antik çağlardan kalma gelenek ‘Bocuk Gecesi’

Modern insandan uzak Amazon kabileleri

Modern insandan uzak Amazon kabileleri

Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!

Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!

İnterneti en hızlı olan ülkeler

İnterneti en hızlı olan ülkeler

Karadeniz yaylalarında terörist avı!

Karadeniz yaylalarında terörist avı!

2017 yılının en çok izlenen 10 porno yıldızı

2017 yılının en çok izlenen 10 porno yıldızı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.