Adana'da 'Cono'lar ortalığı birbirine kattı!

Olayda 3 kişi gözaltına alınırken, bir polis memuruda elinden hafif şekilde yaralandı.

Sabah saatlerinde 155 polis imdat hattına merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi 483 Sokak'taki bir evde aile içi kavga olduğu ihbarı geldi.

İhbar üzerine Yüreğir polisi bildirilen adrese gitti. Kavgayı ayırmaya gelen polisleri gören "Cono" aşireti mensupları kendi aralarındaki kavgayı bırakıp polise taş atarak saldırdı.

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Polis saldırı üzerine yardımcı ekip istedi. Bir süre bekleyen polis yardımcı ekiplerin gelmesiyle kendilerine taşla saldıran şahısları gözaltına almak için mahalleye tekrar girdi.