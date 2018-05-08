Adana'da 'Cono'lar ortalığı birbirine kattı!

Olayda 3 kişi gözaltına alınırken, bir polis memuruda elinden hafif şekilde yaralandı.
AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı
Hasan Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!
İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı
Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
Fuhuş operasyonunda Gürcü kadın dolaptan çıktı!
Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!
Havadaki kuş mu? Kafa karıştıran kare
Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum