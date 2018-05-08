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Adana'da 'Cono'lar ortalığı birbirine kattı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

Adana'da taşlı sopalı kavga! İhbar üzerine mahalleye giden polise parke taşı ile saldıran 'Cono' aşireti mensuplarına biber gazı ve copla müdahale edildi.

Olayda 3 kişi gözaltına alınırken, bir polis memuruda elinden hafif şekilde yaralandı.

Adana'da 'Cono'lar ortalığı birbirine kattı!

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Sabah saatlerinde 155 polis imdat hattına merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi 483 Sokak'taki bir evde aile içi kavga olduğu ihbarı geldi.
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İhbar üzerine Yüreğir polisi bildirilen adrese gitti. Kavgayı ayırmaya gelen polisleri gören "Cono" aşireti mensupları kendi aralarındaki kavgayı bırakıp polise taş atarak saldırdı.
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Polis saldırı üzerine yardımcı ekip istedi. Bir süre bekleyen polis yardımcı ekiplerin gelmesiyle kendilerine taşla saldıran şahısları gözaltına almak için mahalleye tekrar girdi.
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Zanlılar tekrar direnip polise parke taşı ve sopalarla saldırdı.
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Atılan bir parke taşı parçası polisin son anda fark etmesiyle isabet etmedi.
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İşte olayla ilgili diğer fotoğraflar;
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