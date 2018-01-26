Adet kanıyla ritüel yapıyor

Son Güncelleme 8 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.01.2018 12:01 |8 saat önce

Kendisini 'kan cadısı' olarak tanıtan Yazmina Jade, adet kanını kullanarak cilt bakımı yapınca sosyal medyayı salladı. Diğer kadınların da aynı hareketi yapması için ilham kaynağı olmak isteyen Yazmina, hedefine ulaştı. Hareket kısa süre içinde adeta çevrimiçi bir fırtınaya dönüştü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından sahip çıkılan olay, hemcinsleri tarafından benzer fotoğraflarla desteklendi.

Cilt bakımını adet kanıyla yapıyor!

1 / 24 Adet olduğu dönemde vücudundan çıkan kanı biriktiren ve düzenlediği 'kutsal ayinle' yüzüne süren Yazmina, kadınların menstrual döngüsünü gizlemek yerine sonuçlarını paylaşmaya teşvik etti.

2 / 24 Eskiden kuaförlük yaparak hayatını kazanan Yazmina, kendisine karşılık veren kadınların 'kan bağını' hissettiğini söyledi.

3 / 24 'Dişiliğimi geri kazanmaktan ve kadınları desteklemkten büyük şükran duyuyorum. Yaptığım şeyi seviyorum.' diyen Yazmina, yağtığı şeyin bedeniyle yeniden bağlantı kurmaya yarayan kutsal bir ritüel olduğunu düşünüyor ve açıklamalarını şu şekilde sürdürüyor; 'Kanımı yüzüme yaymaya karar verdim. Bir kısmını geri kazanmak için tadına baktım. Bunu yaparak beni oluşturan şeyleri somutlaştırabilidiğimi hissettim.'

4 / 24 EJ olarak bilinen aşk antrenörü Emmajane Love da bu harekete katıldı.

5 / 24 Adet kanını yüzüne sürerek bedeniyle yeniden bağlantı kurmak için yaptığıni söyleyen Emmajane, katıldığı hareket sayesinde farkındalık da kazanmış.

6 / 24 Konu ile ilgili açıklama yapan Emmajane, 'Bir kadın olarak kendimden koptuğumu ve hayatım boyunca yaşadığım şeyden çok fazla utanç duyduğumu hissettim. Bunun telafi edilmesi hayatım üzerinde derin etkiler yarattı. Bence çevrimiçi hareket şimdi diğer kadınların da aynı şeyi yapmasını istiyor.' dedi.

7 / 24 (Emmajane Love)

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10 / 24 BÜYÜKANNENİN GENÇLİK SIRRI: SPERM! 67 yaşındaki Stella Ralfini’nin youtube’da yayınladığı gençlik, güzellik ve cilt bakımı ile seks sırları izlenme rekoru kırıyor. Ralfini videosunda 30 yıl önce Hindistan’da öğrendiği “sperm terapisi” ile cildinin genç, diri ve canlı kaldığını bu uygulamayı tüm kadınlara tavsiye ettiğini söylüyor.

11 / 24 Erkek penisinin çok üst düzeyde antioksidan maddeler ve yaşlanmayı geciktirici kimyasallar içerdiğini söyleyen Stella Ralfini, kadınlara haftada bir sağlıklı bir erkeğin spermini parmaklarıyla yüzlerine sürerek ciltlerine yedirmelerini, 15 dakika sonra da ılık suyla yüzlerini yıkamalarını öneriyor.

12 / 24 Kendisinin bu sayede 67 yaşında olmasına karşın kırışıksız, parlak ve canlı bir cilde sahip olmayı başardığını anlatıyor.

13 / 24 Bir de kitap yazan Ralfini’nin seks sırları, sevişme yöntemleri ve spermle cilt bakımı konusundaki öneri ve deneyimlerini içeren bu kitabı kısa sürede en çok satanlar arasında girdi ve best seller oldu.

14 / 24 Hollywood’un ünlü yıldızlarından Heather Loclear da sperm terapisi uyguladığını açıkladı. 51 yaşındaki ünlü yıldız NewYork Magazine’e verdiği röportajda yüzüne sperm-meni terapisi uyguladığını söylerken, Hollywood’un ünlü dermatologlarından Doktor Oscar Hevia da HollywoodLife.com sitesinde spermin, erkek menisinin cilde yararlarını ve içerdiği antioksidan-antiaging (yaşlanmayı geciktirici) kimyasal yapısını ayrıntılarıyla anlatan bir makale kaleme aldı.

15 / 24 45 YAŞINDAKİ KADIN, VÜCUDUNA BAKTERİ POMPALIYOR Antik bakteri, 2009 yılında bilim adamları tarafından kuzey-batı Rusya'nın donmuş topraklarında keşfedildi ve bazıları onu 'bilimsel bir his' olarak nitelendirdi.

16 / 24 2015 yılında DNA kodunun kilidini açan ekip, doğadaki çoğu hücreden farklı olarak Bacillus F'nin yaşlanma belirtileri göstermediğini ve insan sağlığının iyileştirilmesi ve insan sağlığına kavuşmanın anahtarını sürdürebileceğine inandığını belirtti.

17 / 24 Rus bilim adamı bakteriyi kendine de enjekte etmiş Rus bilim adamı Doktor Anatoli Brouchkov da bunun mümkün olduğuna inananlardan. Sibirya’da incelenen 3.5 milyon yaşındaki bir donmuş toprak parçasında bulunan bu bakteriyi kendine de enjekte eden Anatoli, kendini çok daha iyi hissetiğini açıkladı.

18 / 24 Manoush'a göre yaşlanmak bir hastalık ve genetik bir kusur Manoush, ''cildim bir bebeğin cildi kadar yumuşak. Fotoğraflarda göremiyorsunuz, ancak beni şahsen görürseniz herhangi bir iz ya da lekenin olmadığını görebilirsiniz. Hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Artık egzersizimi daha uzun yapıyor, önceden iki kilometre yürüyorsam, şimdi üç kilometre yürüyorum. Ve cildim muhteşem. Bunlar sadece küçük şeyler'' diye konuşuyor.

19 / 24 Arkadaşlarından yardım alıyor Prosedür deneysel olduğu için hiçbir doktor onu enjekte edemiyor. Manoush'da enjekte için arkadaşarından yardım alıyor. Acil durumlarda ise doktora başvuruyor.

20 / 24 45'den fazla operasyon geçirmiş Manoush, ''Dr Brouchkov şimdi bunu yıllardır alıyor ve genç bir adam gibi harika bir cildi var. Bana büyük bir iyilik yapıyor, bilimsel bir iyilik yapıyor. Bunun bir parçası olmaktan mutluyum. Bazen aynaya bakıp bir ucube olduğumu düşünüyorum - ama kendime ne yaptığımı biliyorum. Bu planlanıyor ve ben durdurmayı düşünmüyorum. Bu beni 20 yıl daha genç yapacak bir şey değil. Fakat ölene kadar kusursuz bir cilde sahip olmak istiyorum. Dünyada milyonlarca yıldır yaşayan bir şey var, ve bu elimizde'' diyor. 45 yaşındaki kadın son 20 yılda meme implantları, yüz asansörleri ve burun işleri de dahil olmak üzere 40'tan fazla kozmetik işlem gerçekleştirildi. Manoush, yüzünde ve burnunda birkaç operasyon daha yapılacağını söylüyor.

21 / 24 'SONUNDA AFRİKALI BİR KADIN GİBİ OLDUM' Alman kadın Martina Big'in Afrikalı gibi görünmek için yapmadığı kalmadı. Los Angeles'a yaptığı gezi sırasında yeni halini ilk kez gösteren Big, başarılı bir şekilde ''Afrikalı bir kadına'' dönüştüğünü iddia ediyor.

22 / 24 50 tüp solaryum tüpü kullanıyor Avrupa'nın en büyük göğüslerine sahip olduğunu iddia eden eski hava hostesi yeni manken Martina Big, şimdi de Afrikalı gibi görünmek için çaba harcıyor.

23 / 24 Ten rengini koyulaştırmak için solaryum ile yetinmeyen Big, vücuduna melanin pigmenti enjekte ediyor. Almanya’nın Trier şehrinde yaşayan ve modellik yapan Martina Big (28), aşırı bronzlaşmış teni ve devasa göğüs ölçüsüyle geçtiğimiz aylarda büyük yankı uyandırmıştı.