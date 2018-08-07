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Adım dahi atamıyordu! Siz bir de son halini görün

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

Nikki Wester isimli genç kız kendi başına ne yürüyebiliyor, ne tuvalete gidebiliyordu. Ölüm döşeğinde olduğunu öğrenince hayatını değiştirmeye karar veren Nikki, 2 yıl içinde tam 206 kilo verdi.

Şimdi bambaşka bir bedene sahip olan Nikki, değişimiyle görenleri hayrete düşürdü. Öyle ki Nikki'yi eski haliyle tanıyan kişiler şimdilerde onu tanımakta fazlaca zorluk çekiyor.

Nikki Wester'ın değişimi hayran bıraktı

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Amerika Tennessee'de yaşayan Nikki Wester, yemek yeme bağımlısı.
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Yemek yeme bağımlılığının kendisini öldüreceğini düşünüp, kilo vermeye ikna olan Nikki Wester, şimdi ise görenleri hayrete düşürüyor...
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Birkaç yıl önce hareket edemeyecek kadar kilolu olan Nikki Wester'in hayatı adeta cehenneme dönmüştü.
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En son 294 kilo olan Wester, neredeyse kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak hale gelmişti.
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Amerika Tennessee'de yaşayan Nikki Wester, yemek yeme bağımlısı olduğunu açıklamıştı.
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Hayatı belgeselleştirilen genç kadın, vücudu nedeniyle çok acı çektiğini ve bu durumdan nefret ettiğini söylemişti.
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Yemek yeme bağımlılığının kendisini öldüreceğini düşünüp, kilo vermeye ikna olan Nikki Wester, iki yılda verdiği kilolarla hayrete düşürdü.
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Nikki 158 kiloya kadar düştüğünde doktor kendisini operasyona hazırladı. Nikki’nin bel bölgesinden 25 kilo ağırlığında deri alındı.
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Nikki Wester yemek bağımlılık değişim kilo

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