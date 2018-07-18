İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri

Kedicikler kadar olmasa da onlar da dikkat çekiyor.

Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri

1 / 13 İşte Adnan Oktar'ın aslanları ve görevleri...

2 / 13 Bülent Sezgin İş adamı Sezgin, bir röportajında şöyle demişti: "Dünyadaki en etkileyici nimetlerin başında insan güzelliği, özellikle de kadınların güzelliği gelir. "

3 / 13 Altuğ Berker Berker, Saint Benoit Lisesi ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı.

4 / 13 Dr. Cihat Gündoğdu Kadıköy Anadolu Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiş. Şu an özel bir hastanede doktorluk görevini sürdürüyordu.

5 / 13 Emre Acar Emre Bey de ticaretle ilgileniyor. Kılığı, kıyafeti ile dikkat çeken aslan bireylerden kendisi.

6 / 13 Erdem Ertüzün Erdem Ertüzün de iş adamı olan aslanlardan. Bir röportaj sırasında kendisine hanım arkadaşlarında ve beylerde estetik olup olmadığı soruldu. Cevabı şöyle "Hayır, ne hanım arkadaşlarımızda ne de erkek arkadaşlarımızın hiçbirinde herhangi bir estetik yok. Arkadaşlarımın hepsi Allah'tan bir nimet olarak son derece doğal ve dünya çapında çarpıcı bir güzelliğe sahipler. Hem çok güzeller, hem de Allah'a olan imanlarından, samimiyetlerinden ve güzel ahlaklarından kaynaklanan, başka insanlarda pek rastlayamayacağınız müthiş bir nur ve temizlik var yüzlerinde. Arkadaşlarımın pek çoğunun facebook, twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınladıkları çocukluk fotoğraflarına da bakarsanız, güzelliklerinde dıştan müdahaleyle bir değişim olmadığını çok net görürsünüz."

7 / 13 Gökalp Barlan Gökalp Bey, kurucusu olduğu inşaat şirketinin başkan yardımcılığını yapıyormuş çünkü neden yapmasın?

8 / 13 Kartal Göktan Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Çeşitli televizyon programları yapıyor ve köşe yazıları yazıyordu.

9 / 13 Kartal İş Saint Joseph ve Sorbonne Üniversitesi mezunu. Kendi sitesinde "Gazeteci / Yorumcu" olarak ünvanı geçiyordu.

10 / 13 Mehmet Yıldırım Yıldırım da Adnan Oktar'ın kadrolu yorumcularından birisi. Daha çok Almanya'da faaliyetlerini sürdürüyordu.

11 / 13 Muhammed Kürşat Kendisiyle ilgili çok fazla bilgi yok ama Adnan Oktar'ın hemen hemen tüm programlarında görmek mümkündü.

12 / 13 Onur Yıldız İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu. A9 ekranlarında sık sık evrim teorisi karşıtı konuşmalar yapıyordu.