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İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

Onları Adnan Oktar'ın yaptığı programlarda görüyoruz. Kimi zaman dans ediyorlar, kimi zaman sohbet...

Kedicikler kadar olmasa da onlar da dikkat çekiyor.

Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri

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İşte Adnan Oktar'ın aslanları ve görevleri...
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Bülent Sezgin

Bülent Sezgin
İş adamı Sezgin, bir röportajında şöyle demişti: "Dünyadaki en etkileyici nimetlerin başında insan güzelliği, özellikle de kadınların güzelliği gelir. "
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Altuğ Berker

Altuğ Berker
Berker, Saint Benoit Lisesi ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı.
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Dr. Cihat Gündoğdu

Dr. Cihat Gündoğdu
Kadıköy Anadolu Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiş. Şu an özel bir hastanede doktorluk görevini sürdürüyordu.
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Emre Acar

Emre Acar
Emre Bey de ticaretle ilgileniyor. Kılığı, kıyafeti ile dikkat çeken aslan bireylerden kendisi.
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Erdem Ertüzün

Erdem Ertüzün
Erdem Ertüzün de iş adamı olan aslanlardan. Bir röportaj sırasında kendisine hanım arkadaşlarında ve beylerde estetik olup olmadığı soruldu. Cevabı şöyle "Hayır, ne hanım arkadaşlarımızda ne de erkek arkadaşlarımızın hiçbirinde herhangi bir estetik yok. Arkadaşlarımın hepsi Allah'tan bir nimet olarak son derece doğal ve dünya çapında çarpıcı bir güzelliğe sahipler. Hem çok güzeller, hem de Allah'a olan imanlarından, samimiyetlerinden ve güzel ahlaklarından kaynaklanan, başka insanlarda pek rastlayamayacağınız müthiş bir nur ve temizlik var yüzlerinde. Arkadaşlarımın pek çoğunun facebook, twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınladıkları çocukluk fotoğraflarına da bakarsanız, güzelliklerinde dıştan müdahaleyle bir değişim olmadığını çok net görürsünüz."
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Gökalp Barlan

Gökalp Barlan
Gökalp Bey, kurucusu olduğu inşaat şirketinin başkan yardımcılığını yapıyormuş çünkü neden yapmasın?
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Kartal Göktan

Kartal Göktan
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Çeşitli televizyon programları yapıyor ve köşe yazıları yazıyordu.
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Kartal İş

Kartal İş
Saint Joseph ve Sorbonne Üniversitesi mezunu. Kendi sitesinde "Gazeteci / Yorumcu" olarak ünvanı geçiyordu.
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Mehmet Yıldırım

Mehmet Yıldırım
Yıldırım da Adnan Oktar'ın kadrolu yorumcularından birisi. Daha çok Almanya'da faaliyetlerini sürdürüyordu.
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Muhammed Kürşat

Muhammed Kürşat
Kendisiyle ilgili çok fazla bilgi yok ama Adnan Oktar'ın hemen hemen tüm programlarında görmek mümkündü.
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Onur Yıldız

Onur Yıldız
İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu. A9 ekranlarında sık sık evrim teorisi karşıtı konuşmalar yapıyordu.
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Oktar Babuna

Oktar Babuna
En çok ismi bilinen "aslanlar"dan. Adı, 90'lı yılların sonunda kendisine ilik nakli gerektiğini söyleyen ilan ile duyuldu. 160 bin kişiden ilik örnekleri alındıktan sonra 120 bin kan örneğinin kaybolması suçlamasıyla yargılandı. Başlattığı kampanya ile ilgili spekülatif iddialar, bir dönemin gündemini oluşturuyordu. Ablası Tuba Babuna ile de bu dönemde ters düştüler. En son ikisi de Adnan Oktar'ın programında yorumcu olarak bulunuyordu.
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