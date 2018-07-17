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Adnan Oktar'ın villasından çıkanlar şoke etti!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.07.2018 07:48 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın Üsküdar'daki villasından operasyon sonrası ortaya çıkan görüntüler lüks yaşamı gözler önüne serdi.

Pahalı eşyaların yanı sıra silah da bulunan evde en dikkat çeken ayrıntıysa nü resimler oldu.

İşte Adnan Oktar'ın stüdyo olarak kullandığı evden çıkanlar

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Adnan Oktar ve grubuna yapılan soruşturmayla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın Üsküdar'daki villasının içi operasyon sonrası böyle fotoğraflandı.
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Adnan Oktar ve grubuna yapılan soruşturmayla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
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Adnan Oktar'ın Üsküdar'daki villasının içi operasyon sonrası böyle fotoğraflandı.
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Villada ele geçirilenler herkesi şaşırttı. Evden Nü kadın tablosundan silaha kadar çok sayıda materyal çıktı.
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Çıkan eşyalarla birlikte Oktar'ın lüks ve şaşaalı yaşantısı da gözler önüne serildi. Adnan Oktar ve grubuna yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti.
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Bu arada İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 kişi daha hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
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Şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü otobüsleriyle öğlen saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Plastik kelepçeyle otobüsten indirilen şüpheliler, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
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Sol bacağından geçirdiği ameliyat sonrası gözaltına alındığı öğrenilen bir şüpheli, polis yardımıyla otobüse bindirildi.
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Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan caddesindeki yerleşkesine götürüldü.
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