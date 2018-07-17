Adnan Oktar'ın villasından çıkanlar şoke etti!

Pahalı eşyaların yanı sıra silah da bulunan evde en dikkat çeken ayrıntıysa nü resimler oldu.

İşte Adnan Oktar'ın stüdyo olarak kullandığı evden çıkanlar

1 / 20 Adnan Oktar ve grubuna yapılan soruşturmayla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın Üsküdar'daki villasının içi operasyon sonrası böyle fotoğraflandı.

2 / 20 Adnan Oktar ve grubuna yapılan soruşturmayla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

3 / 20 Adnan Oktar'ın Üsküdar'daki villasının içi operasyon sonrası böyle fotoğraflandı.

4 / 20 Villada ele geçirilenler herkesi şaşırttı. Evden Nü kadın tablosundan silaha kadar çok sayıda materyal çıktı.

5 / 20 Çıkan eşyalarla birlikte Oktar'ın lüks ve şaşaalı yaşantısı da gözler önüne serildi. Adnan Oktar ve grubuna yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti.

6 / 20 Bu arada İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 kişi daha hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

7 / 20 Şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü otobüsleriyle öğlen saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Plastik kelepçeyle otobüsten indirilen şüpheliler, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

8 / 20 Sol bacağından geçirdiği ameliyat sonrası gözaltına alındığı öğrenilen bir şüpheli, polis yardımıyla otobüse bindirildi.

9 / 20 Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan caddesindeki yerleşkesine götürüldü.

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