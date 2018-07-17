Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı

Her birinin farklı görevler üstlendiği örgüt mensuplarından özellikle kediciklerin üstlendiği roller dikkat çekiyor. İşte Adnan Oktar örgütündeki görev dağılımı...

İşte isim isim Adnan Oktar Örgütü

1 / 48 Adnan Oktar Örgütü ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler elde edilmeye devam ediliyor. Kod isimleri ne? Örgütte kim hangi görevi yapıyor? Sabah Gazetesi, örgütle ilgili bir çok çarpıcı bilgiye ulaştı. İşte isim isim görevleriyle Adnan Oktar'ın örgütü...

2 / 48 EBRU YILMAZ ATİLLA UMUR Kod adı: Bostancı Ebuş. Örgütün lobi faaliyetlerinde İstanbul'da özellikle muhafazakar kesimle bağlantılarda görev alır.

3 / 48 ULVİYE DİDEM ÜRER Kod ismi: Dido. Adnan Oktar'dan sonra örgütteki iki numara. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşar. Her konuda Adnan Oktar'ın "ben olmazsam ona sorun" dediği kişi. Adnan Oktar adına sözcü olarak konuşabilir. Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir. Çeşitli erkeklerin örgüte faydalı hale gelmesi için sosyal hesapları üzerinden flört eder.

4 / 48 NURŞAH AKSOY Örgütte yönetici bacıdır. Grup evlerinde kalır. Alev Babuna ile hareket eder ve evlere para dağılımında görev alır. Tüm alışverişleri yapar, örgütün bağlantılı olduğu markalarda Alev Babuna'nın Bilge Soylu isimli açık hesabını kullanarak alışveriş yapar.

5 / 48 TARKAN YAVAŞ Kardeşler grubunun baş yöneticisi, Adnan Oktar adına sözcü olarak konuşabilir. Kardeşler grubunun en üst düzey yöneticisi. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde yaşar. Adnan Oktar adına, onun sözcüsü olarak konuşabilir. Hukuk dahil her konuda bilgi sahibidir ve inisiyatif kullanabilir.

6 / 48 ZEYNEP ŞENER Kod adı: Zeynep Şu. Çalışan bacıdır. Örgütün grup evlerinden birinde kalır. Hafta sonları Adnan Oktar'ı görür. Kı zkardeşini küçük yaşta örgüte getirmiştir. Örgütün nöbet adı verilen Kandillideki merkeze nöbete gider günlük işlerin yapılmasını takip eder.

7 / 48 MERVE BÜYÜKBAYRAK Kod ismi: Fevzi. Kandilli'deki Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile birlikte yaşar. Yönetici bacıdır. Adnan Oktar'ın özel işleri dahil, hukuk, Dragos'a para akışı, takip edilmesi gereken her türlü dosya, kiralanacak veya satın alınacak evlere karar verilmesi ve grup evlerinde kalan bacılar ile ilgili işleri takip eder, yönetir. Dijital ortama çok fazla örgüt hakkında bilgi yükler ve bunları şifreli dosyalarda tutar. Dragos'taki kasayı yönetir. Örgütten ayrılanlara karşı yürütülen iftira ve itibarsızlaştırma kampanyasının içeriklerini oluşturur.Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir.

8 / 48 GÜLŞAH GÜÇYETMEZ Kod adı: Badem Şekeri. Yıllarca Adnan Oktar'ın yaşadığı merkez evi olan Kadilli'deki Dragos adı verilen evde yaşadıktan sonra şu an grup evlerinden birinde kalmaktadır. A9 yayınlarının editörlüğünü yapmaktadır.

9 / 48 YELİZ SUCU Kod ismi: Yellow. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber kalır. Merve Büyükbayrak ile beraber örgütün Adnan Oktar ile haberleşmesinde kilit roldedir. Yönetici bacıdır. Hukuk ve para akışı dahil olmak üzere her türlü konuyu Merve Büyükbayrak ile beraber yürütür ve takip eder. Dijital ortama şifreli dosyalar içerisinde çok fazla bilgi yükler. Örgütten ayrılanlara karşı yürütülen iftira ve itibarsızlatırma kampanyasının yürütme kısmını takip eder. Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir.

10 / 48 GÖKALP BARLAN Kod Adı : Göko. Örgütün yönetici kardeşlerindendir. Turnike adı verilen sisteme kız kazandırma konusundan sorumludur. Soğuksu'daki örgüt evinde konaklamaktadır. Arabistan'da yaptığı dolandırıcılık nedeni ile örgüte yüklü miktarda para aktarımı yapmıştır.

11 / 48 ALEV BABUNA Kısıklı'daki örgüt evinde yaşar. Örgütün kasası olan yönetici bacıdır. Organizasyonlar için kardeşlere de talimat verir. Yurt içi ve yurt dışından eskort ve manken getirilmesi için gerekli organizasyonu yapar. Dışarı tek çıkamayan kızların yanında gardiyan olarak gönderilir. Her gün Adnan Oktar'a mali durumla ilgili rapor verir. Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir. Örgütün toplu alışverişlerini yapmada görev alır.

12 / 48 ASLI EFEOĞLU Kod adı: Maviş Aslı. Kandilli'deki Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber kalır. Yönetici bacıdır. Yürütme konusunda bacılar ve kızkardeşler grubunun tamamından sorumlu yöneticidir. Kızkardeşler grubunun her türlü işlerinde inisiyatif kullanabilir. Örgüte ait grup evlerindeki iç konuları yönetir. Örgütün faaliyetlerini takip eder ve kişi görevlendirir. Örgütten ayrılanlara karşı yürütülen iftira ve itibarsızlatırma kampanyasını kontrol eder ve içerik paylaşmayanları tespit ederek zorla paylaştırır.

13 / 48 GÜLGÜN GÖKTAN Kod adı: Güşgüş, hanımcım. Kandilli'deki Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber aynı odada kalır. Yönetici bacıdır. Adnan Oktar'ın dahili telefonla yaptığı tüm özel konuşmalara şahittir. Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir. Çeşitli erkeklerin örgüte faydalı hale gelmesi için sosyal hesapları üzerinden flört eder.

14 / 48 MELTEM DABAN Kod adı: Dost Meltem. Uzun yıllardır örgütün tüm makalelerini ve kitaplarını yazan, Adnan Oktar adına röportajları yazan, canlı yayınların bilgi içeriğini oluşturan yönetici bacıdır. Lobi faaliyetlerine katılır. Hukuk dilekçelerini kontrol eder. Örgütün grup evlerinde kalır. Uzun yıllardır anti depresan kullanır. A9 tv bazı yayınlarını hazırlar.Yönetici bacıdır.

15 / 48 AYŞE PINAR AKKAŞ Örgütün Kısıklı'daki grup evinde kalır. Yönetici bacıdır. Örgütün tüm sağlık işlerinden sorumludur. Dışarıya tek çıkamayan kızların yanında gardiyanlık yapar, örgüt evlerine para dağıtılmasında görev alır. Lobi Faaliyetlerinde görev alır. Örgütün toplu alışverişlerini yapmada görev alır.

16 / 48 İBRAHİM SERAL KÖPRÜLÜ Kod adı Serace'dir. Örgüt lideri Adnan Oktar ile birlikte "Dragos" denilen evde kalır. Yönetici kardeşlerdendir. Kule tabir edilen örgüt işlerinin yürütüldüğü kameralı güvenlik odasının yöneticisidir. Adnan Oktar'ın kardeş grubuna verdiği talimatları tamamen bilir ve yönetir.

17 / 48 MEHMET NOYAN ORCAN Kod adı Numan'dır. Hukuk konusunda yönetici kardeşidir, silahlıdır. Hukuk konusunda yürütülen lobi çalışmaları ve rüşvetler konusunda bilgi sahibidir.

18 / 48 KARTAL İŞ Hukuk konusunda yönetici kardeşlerdendir, silahlıdır. Adnan Oktar ile birlikte Dragos denilen örgüt evinde konaklar. Örgütten ayrılanlara karşı karalama ve sindirme dilekçelerinin hazırlanma işlemlerini yöneten kişidir.

19 / 48 YAKUP BALAMAN Kod adı Yaki'dir. Örgütün yönetici kardeşlerindendir. Göksu'da bulunan örgüt evlerinden birinde Serdar Dayanık ile birlikte konaklar. Adnan Oktar'a çok yakındır. Onun tüm kişisel ihtiyaçlarını takip eder. Stüdyo denilen örgüt evinin yönetiminden de sorumludur.

20 / 48 TAHSİN AKKAŞ Kod adı Taso'dur. Yönetici kardeşlerdendir, silahlıdır. Ataşehir bulunan örgüt evinde konaklar. Örgütün yurt dışı dolandırıcılık faaliyetlerini yöneten kişilerden biridir. Adnan Oktar'a yurt dışından kadın temini sağlar.

21 / 48 MEHMET ENDER DABAN Kod adı : Ejder. Örgütün yönetici kardeşlerindendir, silahlıdır. Bora Yıldız ve Kartal Göktan ile Kandilli'de bulunan örgüt evlerinden birinde kalır. Kardeşler içinde Adnan Oktar'a en yakın kişilerden biridir. Örgüte muhalif olan kişilere yönelik iftira sitelerini ve internetteki propaganda faaliyetlerini yönetir. Adnan Oktar yayınlarının tüm internet sitelerini yönetir. Şifreler onda bulunur.

22 / 48 EROL ŞİMŞEK Örgütün parasal faaliyetlerini yöneten kardeşlerdendir, silahlıdır. Seyrantepe'de bulunan örgüt evlerinden birinde konaklar. Hileli iflaslar, ailelerden kalan mirasların hile yolu ile ele geçirilmesi, örgütün fon tabir edilen para havuzunun yönetimi, örgüt taşınmazları ile ilgili tasarruflar konusunda karar vericilerdendir.

23 / 48 HALİL HİLMİ MÜFTÜOĞLU Kod Adı : Halo. Adnan Oktar ile birlikte Kandill'deki örgüt evinde konaklar. Örgütün hukuk işlerinin yöneticilerindendir. İftira dilekçelerinin hazırlanması, hukuki süreçlerinin takibi, adli konularda kulis ve rüşvet trafiğinin yönetilmesi konularından sorumludur.

24 / 48 MEHMET ALP ÜNLÜ Örgütün emniyet biriminden sorumlu kardeşidir. Örgüt ile ilgili olarak emniyet içinde kulis yapma, gizli faaliyetler yürütme ve örgüte çıkar sağlama konusundan sorumludur.

25 / 48 ECE KOÇ Yurt dışı işlerinden sorumlu yönetici bacıdır. Kandilli'deki Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber kalır. Uluslararası makalelerin yayınlanması ve konferansların organizasyonu ile ilgilenir. Adnan Oktar adına tüm uluslararası lobi faaliyetini Sinem Tezyapar ile yönetir. Adnan Oktar'ın şantaj yapmak istedikleri kişilerin açıklarını bulur.

26 / 48 SİNEM HACER TEZYAPAR Kod adı: Gelin. Yurt dışı lobi işlerinden sorumlu yönetici bacıdır. Adnan Oktar adına tüm uluslararası lobi faaliyetini Ece Koç ile yönetir. Özellikle İsrail ve İtalya başta olmak üzere, tüm yurt dışı politikacılarla bağlantıları kurar.

27 / 48 AYÇA PARS Canlı yayınlarda rejide Meral Kalça ile görev yapar, Yayın evindeki işlerle ilgili yöneticidir. Örgütün internet sitelerinin şifreleri kendisinde durur, yayından kaldırılan internet içeriklerinin bulunduğu hard diskleri saklar. Yönetici bacıdır.

28 / 48 AYDAN SARAÇOĞLU Sempatizanların yönetilmesi ve onlara görev dağıtılmasından sorumlu yönetici bacıdır. Eda ve Seda isimli kuzenleri ile beraber sempatizanları yönetir. Ankara ve İstanbul'da örgüt adına lobi faaliyetlerine katılır. Çalışan yönetici bacıdır.

29 / 48 FERHUNDE EDA BABUNA Kod adı: Edoş. Özellikle Ankara'da örgüt adına siyasiler, yargı ve nüfuzlu kişiler arasında kulis faaliyeti yapar. Yıllarca bu konunun baş yöneticisi olmuş yönetici bacıdır. Şu an İstanbul'da bir örgüt evinde kalmaktadır. Adnan Oktar'a yapılan faaliyetler, verilen rüşvetler ve öğrenilen bilgiler hakkında düzenli rapor verir.

30 / 48 FATMA CEYDA ERTÜZÜN Özellikle Ankara'da örgüt adına siyasiler, yargı ve nüfuzlu kişiler arasında kulis faaliyeti yapar. Adnan Oktar'a yapılan faaliyetler, verilen rüşvetler ve öğrenilen bilgiler hakkında düzenli rapor verir.

31 / 48 EMİNE Mine KALÇA Örgütün Kısıklı'daki grup evinde kardeşi Meral Kalça ile beraber kalmaktadır. Ailesine aldırdığı bu evi örgüte bedelsiz aktarmıştır. Silahlıdır. Yönetici bacıdır. Adnan Oktar'ın özel işlerini yürütür ve korumalığını da yapar. Tek başına dışarı çıkamayan kızların yanında gardiyanlık da yapar.

32 / 48 ESRA SARAÇOĞLU Kod adı: Kuzu Esra. 20 yıldan uzun süre Kandilli'deki Dragos ismi verilen örgüt merkezinde AdnanOktar'la kaldıktan sonra başka bir örgüt evine geçmiştir. Örgütün internet sitelerinin içeriklerini oluşturur. A9 yayınlarının kesitlerini yapar. Yönetici bacıdır. Çeşitli erkeklerin örgüte faydalı hale gelmesi için sosyal hesapları üzerinden flört eder. Örgütün nöbet adı verilen hem Kandillideki merkezine nöbete gider günlük işlerin yapılmasını takip eder.

33 / 48 EBRU ALTAN Kod adı: İmparatoriçe. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber kalır. Adnan Oktar ile sürekli beraberdir. Stüdyo'daki işlerini yürütür. Örgüte kazandırılacak kızlarla bağlantıya geçer ve ikna için konuşur. Hukuk konularında yardımcı olur. Yönetici bacıdır. Çeşitli erkeklerin örgüte faydalı hale gelmesi için sosyal hesapları üzerinden flört eder.

34 / 48 AYŞEGÜL HÜMA BABUN Azellikle Ankara'da örgüt adına siyasiler, yargı ve nüfuzlu kişiler arasında kulis faaliyeti yapar. Adnan Oktar'a yapılan faaliyetler, verilen rüşvetler ve öğrenilen bilgiler hakkında düzenli rapor verir. Yönetici bacıdır.

35 / 48 TÜLİN MARANGOZOĞLU Örgütün grup evlerinden birinde kalmaktadır. Dragos isimli Kandilli merkez evinin kontratı onun üzerinedir. Bacıların ve kızkardeşlerin nöbet listelerini yapar ve takip eder. Örgütün sokak işlerini yapar. Yönetici bacıdır. Silahlıdır. Çeşitli erkeklerin örgüte faydalı hale gelmesi için sosyal hesapları üzerinden flört eder.

36 / 48 AYLİN KOCAMAN Kod adı: Loşloş. Yönetici bacıdır. Örgütün Adnan Oktar adına çıkan tüm yayınlarının yazımı ile ilgilenir. Uluslararası lobi faaliyetlerinde görev alır. Çeşitli erkeklerin örgüte faydalı hale gelmesi için sosyal hesapları üzerinden flört eder.

37 / 48 AYLİN ATMACA Kod adı: Eymen. Özellikle Ankara'da ve İstanbul'da örgüt adına siyasiler, yargı ve nüfuzlu kişiler arasında kulis faaliyeti yapar. Adnan Oktar'a yapılan faaliyetler, verilen rüşvetler ve öğrenilen bilgiler hakkında düzenli rapor verir. Yönetici bacıdır.

38 / 48 AYŞE KOÇ Kandilli'deki Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber kalır. Adnan Oktar'ın stüdyo evindeki tüm işlerini yönetir. Örgütün seslendirme dosyalarını hazırlar. Sempatizanları örgüt işlerinde görevlendirir.

39 / 48 MERT SUCU Kod adı : Lazoli ve Tudor'dur. Örgütün silahlı yöneticilerindendir. Adnan Oktar ile aynı evde konaklar. Örgütün bacılar denilen grubundan gelen talepleri uygular ve yönetir. Bir dönem örgüt üyelerini tüm noter işleri vekaletler onun üzerinden yapılıyordu.

40 / 48 MEHMET COŞKUN PAMİR Kod adı : Coşar. Stüdyo denilen Adnan Oktar'ın yayınlarını yaptığı evde konaklar. Örgütün yönetici kardeşlerindendir. Bütün örgüt evlerinin demirbaş ihtiyaçlarının temininden sorumludur. Talimatları bizzat Adnan Oktar'dan alır, Onun en yakınlarındandır.

41 / 48 İBRAHİM TUNCER Kod adı : Tuncer. Örgütün Ankara'da bulunan evlerinden birinde konaklar. Örgütün sempatizan denilen yurt içi ve yurt dışı gruplarından sorumludur. Özellikle yurt dışında bulunan sempatizanlardan örgüt için para toplanması, ülkede kilit noktalarda görev yapan kişilere yurt dışından kadın temini konularının yönetimindedir.

42 / 48 CEM SEDAT ALTAN Kod adı : Saltan. Örgütün yönetici kardeşlerindendir. Örgütün basın ayağı sorumlusudur. Adnan Oktar'a çok yakındır.

43 / 48 ALTUĞ REVNAK ETİ Kod Adı: Eti. Örgütün Amerika, Vatikan ve İsrail bağlantılarını sağlamaktadır. Yurt içinde, milli eğitim bakanlığındaki kaynakları ile Doğa Bilimleri Derneği adı altında okullarda faaliyet yaparak, küçük yaşta çocukların örgüte girmesine sağlar.

44 / 48 BORA YILDIZ Kod Adı : Yuka. Örgütün "turnike" denilen sistemine kız kazandırma konusundan sorumlu yöneticidir, silahlıdır. Adnan Oktar'a en yakın kişilerdendir. Resmi ya da gayri hukuki yollarla örgüte para aktarmaktadır. Kandilli'de sahilde bulunan örgüte ait yalı apartman dairesinde konaklamaktadır.

45 / 48 AHMET OKTAR BABUNA Kod Adı : Oki. Örgütün yurt dışı lobi faaliyetlerini yönetmektir. Adnan Oktar adına yurt dışında pek çok faaliyete ve toplantıya, konferansa katılır çeşitli görüşmeler yapar. Adnan Oktar ile aynı evinde kalmaktadır. Aynı zamanda örgütün sağlık konularının yönetcisidir.

46 / 48 NURİ ÖZBUDAK Örgütün para yönetiminden sorumlu yöneticilerindir.

47 / 48 ALTUĞ MÜŞTAK BERKER Kod Adı : Berker. Yurt içi ve yurt dışı sempatizanlardan sorumlu örgüt yöneticisidir. Basın ve siyasetteki kişilerle örgüte çıkar sağlamak amacıyla lobi faaliyeti yürütmektedir.