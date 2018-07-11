Adnan Oktar ve kediciklere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Çocuk istismarı, cinsel taciz, şantaj gibi pek çok suçla gözaltına alınan Adnan Oktar, 'Seçimlerde Erdoğan ve AK Parti'yi destekledik. Tayyip Bey'in bu konudan haberda olduğuna eminim. Kırgın değilim ama şaşkınım' dedi.

Adnan Oktar gözaltında!

1 / 18 İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 5 ilde operasyon başlattı.

2 / 18 Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi.

3 / 18 Oktar'ın Çengelköy'deki evinde gözaltına alındığı kaydedildi. Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerindeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

4 / 18 235 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu soruşturmada suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma" olduğu kaydedildi.

5 / 18 İSTİHBARAT İDDİASI Operasyon talebinin İngiliz istihbaratından geldiğini öne süren Adnan Oktar yaptığı açıklamada "İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operayon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip Bey'in İngiltere ziyareti sırasınad da bu talep kendisine iletildi" dedi.

6 / 18 "KIRGIN DEĞİLİM AMA ŞAŞKINIM" Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi desteklediklerini söyleyen Oktar şunları söyledi:

7 / 18 "Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ye, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılamsı gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanının da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım."

8 / 18 Adnan Oktar , kendisinin şu anda yolda olduğunu ve kendisiyle ilgili bir Gözaltı kararı olup olmadığını ise bilmediğini söyledi.

9 / 18 Oktar yaptığı bu açıklamanın hemen ardından polis tarafından gözaltına alındı.

10 / 18 İşte operasyon sonrasında objektiflere yansıyan görüntüler...

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